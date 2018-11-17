 بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب | عالم المنوعات | DW | 24.11.2018

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منوعات

بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب

بعد ستين عاما من الزواج، أجهز رجل ألماني طاعن في السن على زوجته، بعدما وجه لها طعنات قاتلة في الجزء العلوي من جسدها، حسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية. فما الذي دفع العجوز الألماني لارتكاب جريمته؟

Symbolbild Deutschland Justiz (picture-alliance/dpa/U. Deck)

صورة رمزية.

ذكر موقع صحيفة "ساربروكن- تسايتونغ" أن عجوزاً (89 عاماً) من ولاية شمال الراين ويستفاليا قتل زوجته التي كان مُرتبطاً بها لمدة تصل إلى حوالي 60 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أن دافع القتل هو الغيرة.

وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أن جريمة القتل، وقعت في الرابع من يونيو/حزيران من هذه السنة بالقرب من مدينة كولونيا، وأضاف أن الضحية (88 عاماً) فاتحت زوجها برغبتها في فك الارتباط به وقضاء مع تبقى من حياتها مع رجل آخر، وأردف أن الزوج الطاعن في السن قرر على إثر ذلك قتل زوجته.

مختارات

انتشلت الشرطة الإيطالية جثة امرأة أسيوية داخل حقيبة مرمية في البحر ما أثار الشبهات في أن تكون جثة امرأة صينية مفقودة يقبع زوجها الألماني في السجن للاشتباه في تورطه في قتلها خلال رحلة سياحية. (26.03.2017)

حالة طوارئ شهدتها مدينة هامبورغ الألمانية، بعد أن أقدم رجل على قتل طفلته وزوجته السابقة طعنا بالسكين في محطة للمترو. تحقيقات الشرطة جارية لكشف ملابسات الحادث. (12.04.2018)

وأفاد موقع "فرانكفورته-ألغيماينه" الألمانية أن الزوج ضرب زوجته بمطرقة في الرأس، ثم طعنها ست مرات في الجزء العلوي من جسدها بسكين مطبخ، وأضاف أن الضحية فارقت الحياة نتيجة النزيف الدموي، الذي تسببت فيه طعنات الزوج القاتلة.

في المقابل، أشار موقع صحيفة "دي فيلت" أن محاكمة المتهم بدأت أمس الجمعة ( 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في محكمة الولاية بمدينة كولونيا، فيما أكدت ابنة المتهم وقوع عدة خلافات بين الزوجين، مشيرة إلى أن والدها لديه غيرة "مرضية" و "غضوب" أما والدتها فقد وصفتها بأنها باردة جداً.

ر.م/ع.ش      

  • Eine Frau fasst sich mit der Hand an den Kopf. (Andrzej Wilusz/Fotolia)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    نظام مناعي في إجازة

    توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.

  • Mann und Frau sitzen nebeneinander auf dem Sofa. (picture alliance/PhotoAlto)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصيدة للأزواج

    دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.

  • Zwei Frauen und ein Mann sitzen am Strand in einem Strandkorb. (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    الحرارة سبب للشجار

    وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.

  • Mann und Frau liegen am Strand in Liegestühlen. (haveseen - Fotolia.com)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    مصدر للغباء

    أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.

  • Eine Frau blickt auf einer Anhöhe über die Stadt Florenz. (picture alliance/Arco Images)

    من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

    متلازمة ستندال

    احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.


مختارات

من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!

لطالما ارتبطت أيام الإجازة بالشعور بالراحة وإعادة شحن طاقة الجسد، لكن دراسات علمية توصلت إلى أن أيام الإجازة بعيدة كل البعد عن الشعور الراحة ويمكن أن تصيبنا بالمرض، فهل يجب أن نحتفل بانتهاء إجازة الصيف؟ (30.08.2018)  

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