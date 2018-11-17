بعد 60 عاماً من الزواج..عجوز ألماني يقتل زوجته لهذا السبب

ذكر موقع صحيفة "ساربروكن- تسايتونغ" أن عجوزاً (89 عاماً) من ولاية شمال الراين ويستفاليا قتل زوجته التي كان مُرتبطاً بها لمدة تصل إلى حوالي 60 عاماً، وأضاف الموقع الألماني أن دافع القتل هو الغيرة.
وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" الألمانية إلى أن جريمة القتل، وقعت في الرابع من يونيو/حزيران من هذه السنة بالقرب من مدينة كولونيا، وأضاف أن الضحية (88 عاماً) فاتحت زوجها برغبتها في فك الارتباط به وقضاء مع تبقى من حياتها مع رجل آخر، وأردف أن الزوج الطاعن في السن قرر على إثر ذلك قتل زوجته.
وأفاد موقع "فرانكفورته-ألغيماينه" الألمانية أن الزوج ضرب زوجته بمطرقة في الرأس، ثم طعنها ست مرات في الجزء العلوي من جسدها بسكين مطبخ، وأضاف أن الضحية فارقت الحياة نتيجة النزيف الدموي، الذي تسببت فيه طعنات الزوج القاتلة.
في المقابل، أشار موقع صحيفة "دي فيلت" أن محاكمة المتهم بدأت أمس الجمعة ( 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) في محكمة الولاية بمدينة كولونيا، فيما أكدت ابنة المتهم وقوع عدة خلافات بين الزوجين، مشيرة إلى أن والدها لديه غيرة "مرضية" و "غضوب" أما والدتها فقد وصفتها بأنها باردة جداً.
ر.م/ع.ش
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
نظام مناعي في إجازة
توصل معهد بحثي في مدينة بون الألمانية إلى أن الإجازة أحد أسباب الإصابة بالأمراض. فمن يسافر فيها يكون أكثر عرضة للإصابة بالصداع واضطراب النوم ونزلات البرد. وأشار 22 بالمائة من المشاركين في الدراسة إلى أنهم أُصيبوا بعوارض غامضة خلال أيام الإجازة. وتوضح الدراسة أن نظام المناعة يدخل هو الآخر في إجازة ما يجعلنا أكثر عرضة للأمراض.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
مصيدة للأزواج
دراسة أخرى للعلاج النفسي كشفت إلى أن أكثر الأوقات التي ينفصل فيها الأزواج في ألمانيا تكون بعد الإجازة الصيفية، فثلث حالات الطلاق تُقدم في هذه الفترة. أما سبب ذلك، فإن الإجازة تكشف عن المشاكل التي يعانيها الأزواج ويكتمونها طويلاً داخل أنفسهم. وبحسب الدراسة فإن النساء أكثر من يتقدم بطلبات الطلاق بعد إجازة الصيف.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
الحرارة سبب للشجار
وبمناسبة الحديث في الخلاف، فإن ارتفاع درجات الحرارة تزيد الرغبة في الثأر، ففي دراسة لهم لاحظ باحثون أمريكيون سلوك لاعبي الكرة، فعند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة تزداد تصرفاتهم غير الأخلاقية. وإذا حدث شجار بين الزوجين خلال الإجازة، فإن سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة على الأرجح.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
مصدر للغباء
أكدت دراسة أخرى حقيقة معروفة للكثيرين: الكسل يجعل المرء غبياً. فمن يقضي أيامه بعدم فعل أي شيء، فإنه يتعرض لخطر فقدان 20 بالمائة من نسبة ذكائه، وهو ما توصلت إليه دراسة نفسية بجامعة إيرلانغن الألمانية. وإذا لم يكن للدماغ أي مهام للتفكير، فإنه يدخل في إجازة هو الآخر. أما من يقضون الإجازة بالقيام بأنشطة رياضية فيعودون بنسبة ذكاء أكبر.
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من أجل حياة زوجية سعيدة ونشاط دائم.. تجنب إجازة الصيف!
متلازمة ستندال
احذر المبالغة في زيارة الأماكن الثقافية. من يبالغ بمشاهدة معالم المدن خلال الإجازة، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"الحساسية المفرطة". اللافت أن ما يُسمى بـ"متلازمة ستندال" أو "متلازمة فلورنسا" تصيب بشكل خاص زائري الوجهات السياحية الإيطالية. وقد شخصت طبيبة نفسية هذه المتلازمة للمرة الأولى هناك. أما أعراضها فهي الشعور بالدوار وارتفاع دقات القلب ونوبات الذعر والهلع.