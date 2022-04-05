بعد 6 سنوات حظر ـ ترحيب أممي باستئناف الرحلات من مطار صنعاء

رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء اليوم (الاثنين 16 مايو/ أيار 2022)، وأعرب في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه عن امتنانه للمملكة الأردنية لـ "دعمها القيم وتعاون الحكومة اليمنية البنّاء في تيسير الرحلة". وأشار إلى أن هذا هو وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، "وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام ".

وأردف بالقول "كانت هذه الالتزامات في الأساس وعدًا لليمنيين بمزيد من الأمن، وبقدرة أفضل على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وبتحسين حرية التنقل داخل اليمن وإليه ومنه".

وأكد أن إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز (جنوب غربي البلاد)"هو أمر أساسي لتحقيق هذا الوعد"، متوقعاً من الأطراف الوفاء بالتزاماتهم، بما يشمل الاجتماع على وجه السرعة للاتفاق على فتح الطرق في تعز(محاصرة من الحوثيين) وغيرها من المحافظات في اليمن وفقًا لبنود اتفاق الهدنة.

وفي وقت سابق اليوم أقلعت أول رحلة تجارية لطيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، باتجاه العاصمة الأردنية عمان بموجب تفاهمات الهدنة الأممية. وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطائرة غادرت وعلى متنها 151 مسافراً معظمهم من المرضى، بينهم مسافرون يحملون وثائق سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن الطائرة ستهبط في عمان، ومن المفترض عودتها من عمان لنقل المرضى والعالقين هناك إلى مطار صنعاء مساء اليوم.

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من جانبها، قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن إدارة المطار أكدت أن "الرحلات التجارية ستنتظم خلال الأيام القادمة إذا لم يتم عرقلتها من قبل تحالف العدوان"، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

جدير بالذكر أن التحالف الذي تقوده السعودية، يفرض حظراً جوياً على حركة الملاحة في مطار صنعاء منذ عام 2016، مستثنيا الرحلات الأممية.

ويتهم الحوثيون المدعومون من إيران الرياض بفرض "حصار" على اليمن في حين يقول السعوديون إنهم يريدون منع تهريب الأسلحة إلى المتمردين.

وفي 24 نيسان / أبريل الماضي، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية لها منذ ست سنوات من مطار صنعاء، بسبب عدم الحصول على تصاريح تشغيل من التحالف، وذلك عقب رفض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، استخدام المسافرين جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين. والخميس الماضي، أعلنت الحكومة موافقتها على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى الأردن، بجوازات سفر صادرة عن الحوثيين خلال فترة الهدنة.

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وأكدت أن موافقتها هذه "جاءت انطلاقاً من التزامها الكامل بخدمة اليمنيين وتخفيف معاناتهم التي تسبب فيها انقلاب ميليشيا الحوثي منذ عام 2014، ورفضه لكل الحلول السياسية".

وأعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن بدء الهدنة مطلع نيسان / أبريل الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد، تتضمن وقف العمليات العسكرية وتسيير رحلات جوية محددة مسبقاً من مطار صنعاء، وفتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة من الحوثيين.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)