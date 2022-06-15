 بعد 50 عاما.. الدنمارك وكندا تنهيان ″حرب الويسكي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.06.2022

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بعد 50 عاما.. الدنمارك وكندا تنهيان "حرب الويسكي"

حلت الدنمارك وكندا نزاعا استمر نحو 50 عاما من خلال إقامة حدود برية في جزيرة هانز المتنازع عليها. ولم يتم تضمين جزيرة هانز الصغيرة غير المأهولة بالسكان في اتفاقية الحدود التي وقعت بين البلدين عام 1973.

صورة لجزيرة هانز

لبضع سنوات أدى الخلاف على الجزيرة إلى طقوس غريبة. فعندما كان أحد البلدين يقوم برحلة استكشافية إلى الجزيرة كان يزيل علم البلد الآخر ويرفع علمه، كما كان يترك زجاجة من المشروبات الروحية المحلية هناك

أنهت كندا والدنمارك الثلاثاء (14 يونيو/ حزيران 2014) "حربهما" المستمرة منذ عقود حول السيادة على جزيرة هانز الصحراوية وغير المأهولة في القطب الشمالي. ووقّع البلدان رسميا اتفاقا لتقاسم جزيرة هانز الواقعة قبالة شمال غرب غرينلاند، ما أدى إلى إنشاء أول حدود برية بين كندا وأوروبا، وذلك خلال حفل أقيم في أوتاوا وحضرته وزيرة الخارجية الكندية ونظيرها الدنماركي.

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علقت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى هولندا والدنمارك وشركة شل، بعد رفضهم التسديد بالروبل مقابل ثمنه. ومسؤولون في هولندا والدنمارك يؤكدون أن هذه الخطوة سوف لن تؤدي إلى اختناقات في إمدادات الغاز.

أطلقت ولايات أمريكية حملة واسعة لمقاطعة الفودكا والمشروبات الكحولية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. واتسعت الحملة لتشمل مقاطعات كندية أيضاً، كإشارة للتضامن مع أوكرانيا، لكن ما مدى نجاعة هذه الخطوة اقتصادياً؟

اضطرت الكاتبة الأوكرانية جوليا ستاشفيسكا إلى الفرار من منزلها في بوتشا بسبب الحرب. يمكنها الآن العودة، لكن عودتها لن تعني أنها ستشعر بالأمان مجددا، وفق ما قالت في مقال الرأي هذا لـ DW.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد 49 عاماً من الخلاف، ستقسّم الجزيرة إلى قسمَين، فيما أشيد بالاتفاق بين أوتاوا وكوبنهاغن كنموذج لحلّ النزاعات الإقليمية حول العالم. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لوكالة فرانس برس إنّ "القطب الشمالي هو بمثابة منارة للتعاون الدولي حيث تسود سيادة القانون".

وأضافت "فيما يواجه الأمن العالمي تهديداً، كانت هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى أن تعمل ديموقراطيات مثل كندا والدنمارك معاً، جنباً إلى جنب مع الشعوب الأصلية، لحلّ خلافاتنا وفقا للقانون الدولي". وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود، قالت إن الصراع "الذي أطلق عليه كثيرون تسمية حرب الويسكي كان أكثر الحروب ودية".

ولبضع سنوات أدى الخلاف على الجزيرة إلى طقوس غريبة. فعندما كان أحد البلدين يقوم برحلة استكشافية إلى الجزيرة كان يزيل علم البلد الآخر ويرفع علمه، كما كان يترك زجاجة من المشروبات الروحية المحلية هناك، فيما أصبح  يعرف باسم "حرب الويسكي".

من جانبه، قال كوفود إنّ حلّ النزاع يأتي في وقت يتعرض فيه "النظام الدولي القائم على القانون للضغط" وفيما "تتعرض القيم الديموقراطية للهجوم" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا. وأوضح "في المقابل، أظهرنا كيف يمكن حل النزاعات الطويلة الأمد سلميا"، مضيفاً أنه يأمل "في إلهام دول أخرى لاتباع المسار نفسه".

وتقع جزيرة هانز التي تبلغ مساحتها 1.3 كيلومتر مربع، بين جزيرة إلسمير في شمال كندا وغرينلاند، المنطقة الدنماركية. ويعود الخلاف على الجزيرة إلى عام 1973 عندما رسمت حدود بحرية بين البلدين.

ع.ش/ ا.ف (أ ف ب، د ب أ)

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