بعد 30 عاما.. رومينيغه يغادر بايرن تاركاً مكانه لأوليفر كان

أكد نادي بايرن ميونخ الألماني التقارير الإعلامية التي تحدثت اليوم الثلاثاء (الأول من يونيو/ حزيران 2021) عن أن كارل-هاينز رومينيغه سيرحل عن رئاسة مجلس إدارة النادي البافاري بنهاية حزيران/ يونيو الجاري، وذلك قبل ستة أشهر من الموعد الذي كان مقرراً لذلك.

وكان من المفترض أن يحل أوليفر كان حارس مرمى بايرن ميونخ السابق مكان رومينيغه (65 عاماً) بنهاية العام الجاري، لكن صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" ذكرتا أن هناك شعوراً بأنه من الأفضل إسناد المهمة الآن لأوليفر كان، الذي انضم لمجلس إدارة النادي في كانون الثاني/ يناير 2020. وفي هذا السياق قال رومينيغه: "نحن في نهاية سنة عمل، وفي الوقت نفسه، في بداية فترة جديدة مع جهاز فني جديد. الموسم الجديد يجب أن يكون مسؤولية أوليفر كان كرئيس تنفيذي جديد منذ البداية. هكذا يجب أن يكون الوضع".

ولعب رومينيغه لفريق بايرن ميونخ بين عامي 1974 و1984، وسيرحل عن النادي بعد 30 عاماً قضاها في المناصب الإدارية به، حيث تولى عدة مناصب تنفيذية منذ عام 1991. وخلال مسيرته كلاعب وإداري، أحرز رومينيغه مع بايرن 12 لقباً دولياً و21 لقباً في الدوري و14 لقباً في الكأس.

ع.ش/ع.غ (د ب أ)