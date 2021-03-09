 بعد 10 سنوات على كارثة فوكوشيما.. كيف تبدو المنطقة اليوم؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 10.03.2021

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علوم وتكنولوجيا

بعد 10 سنوات على كارثة فوكوشيما.. كيف تبدو المنطقة اليوم؟

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية العاشرة لأخطر كارثة طبيعية في تاريخ اليابان الحديث متمثلة بزلزال أعقبه تسونامي دمر محطة الطاقة النووية في فوكوشيما. وتسببت الكارثة في تهجير السكان وإخلاق مناطق واسعة. فكيف تبدو اليوم؟

اليابان - فوكوشيما

عمال قرب محطة نووية في محافظة فوكوشيما

مؤخرا، في يوم شهد هطول الثلوج عادت هارو سانبي لفترة وجيرة لمنزلها المهجور في منطقة مرتفعة في مقاطعة فوكوشيما، حيث مازال يحظر على السكان العودة للعيش فيها بسبب التلوث الإشعاعي المكثف  الناجم عن أسوأ كارثة نووية شهدتها اليابان إثرالزلزال  الكبير الذي ضرب البلاد، قبل عشر سنوات في 11 آذار/مارس عام 2011 .

ولم يقترب أحد من منزل أسرتها الخشبي التقليدي المؤلف من طابقين منذ إجلاء السكان، لذلك توجد به فجوات كبيرة في السقف وحصائر تاتامي التقليدية ملقاة على الأرض وصناديق عفنة.

وتقول سانبي إنها تشعر بحزن شديد بعد رؤيتها للمنزل الذي يمتلأ بذكريات جميلة لأفراد أسرتها العشرة والتي تضم أربعة أجيال وهو في هذه الحالة المزرية. وتضيف أن السكان المحليين لديهم شعور عميق بالارتباط بأرضهم- منطقة تسوشيما في بلدة ناماي، على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال غرب محطة فوكوشيما دايتشي النووية المتوقفة عن العمل.

وتوضح سانبي" تسوشيما غنية بالثروات الطبيعية. لقد اعتدنا الاستمتاع بمشاهدة تفتح أزهار الكرز سويا، وجمع الخضروات والفطر وصيد السمك في نهر محلي".

زلزال قلب الحياة

مع ذلك، لقد تمزق هذا المجتمع المترابط بسبب الانهيار الثلاثي للمحطة التي تديرها شركة طوكيو إلكتريك باور عام 2011. وجرى الإعلان عن حالة طوارئ نووية بعد وقوع زلزال بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر أعقبته موجات مد عاتية (تسونامي). بعد ذلك أرسلت الرياح أعمدة الاشعاع في الاتجاه الشمالي-الغربي نحو منطقة تسوشيما.

وتقول ساشيكو ماشيو، التي كانت تدير مطعما في تسوشيما "إنه لأمر محزن للغاية أننا فقدنا موطننا بسبب كارثة نووية". وأضافت " تسوشيما كانت مكانا للاستشفاء، تحيطه الجبال. لقد اعتدنا الاستمتاع بأوراق الأشجار الساحرة خلال فصل الخريف".

مشاهدة الفيديو 12:07

فوكوشيما: سنوات على مرور الكارثة النووية.. ماذا تغير؟

ولم تفكر ماشيو وأسرتها مطلقا في العودة إلى تسوشيما. وبدلا من ذلك استقروا في بلدة هاتوياما الصغيرة شمال طوكيو، حيث لا يوجد معارف لهم. ولكن المتطوعين المحليين ساعدوهم في التأقلم على التواجد هناك.

وتصنف منطقة تسوشيما حاليا على أنها منطقة "يصعب العودة إليها، ولا يدري سكانها متى سوف يتمكنون من العودة. إلى ديارهم.

هل تتعافى المنطقة؟

من ناحية أخرى، تريد الحكومة المركزية مجددا أن تؤكد "تعافي" فوكوشيما في الذكرى العاشرة للكارثة النووية. فقد ألغت أوامر الإجلاء في الكثير من المناطق المتضررة، بما في ذلك المناطق الوسطى لبلدة ناماي، بالقرب من المحطة النووية، مما يتيح للسكان العودة لمنازلهم.

مع ذلك، أغلبية كبيرة منهم لم تعد بسبب قلة فرص العمل والمخاوف بشأن التلوث الاشعاعي، على الرغم من تأكيد مسؤولي الحكومة الانتهاء من أعمال التطهير من التلوث الإشعاعي.

من آثار الزلزال المدمر في اليابان عام 2011

من آثار الزلزال المدمر في اليابان عام 2011

وأفادت وكالة إعادة البناء بأنه حتى كانون الثاني/يناير الماضي، بلغ عدد من تم إجلاؤهم من فوكوشيما نحو 36 ألف شخص. ويقول المنتقدون إن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، حيث أن الحكومة المركزية وحكومة فوكوشيما المحلية لم تراع ظروف المعيشة للذين تم إجلاؤهم الذين اضطروا  للتفرق في أنحاء البلاد، على الرغم من الطلبات  المتكررة.

مختارات

بعد مرور ثلاث سنوات على كارثة فوكوشيما التي ألحقت أضرارا كبيرة بالمنطقة ولا زالت عواقبها مستمرة حتى الآن، أكد تقرير من جامعة أمريكية وجود إشعاعات نووية في سمك التونة البكورة.

قال خبراء من الأمم المتحدة أن الأطفال الذين تعرضوا لمستويات مرتفعة من الإشعاع الناجم عن حادث محطة فوكوشيما النووية يواجهون احتمال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية مستقبلا أكثر من البالغين. .

وقالت اياكو أوجا، العضوة التنفيذية بجماعة للمواطنين معنية بمن تم  إجلاؤهم من فوكوشيما" أي إنقاص لعدد من جرى إجلاؤهم لا يعني تقدم مرحلة تعافي فوكوشيما".

وأضافت أوجا، التي فرت إلى مقاطعة نيجاتا من أوكوما، التي بها جزء من  محطة فوكوشيما "نريد أن يفهم المسؤولون الأحوال المختلفة التي تم فيها  وضع من تم إجلاؤهم، و نحث الحكومة على  مراعاة  الظروف الفردية".

ولم يرفع التسرب الإشعاعي من هذه الكارثة خطر الإصابة بالسرطان كما هو معتقد حسب ما أكدته لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري (UNSCEAR)، وقالت اللجنة إنه منذ آخر تقرير عام 2013، لم يتم توثيق أيّ آثار جانبية متعلقة بهذا التسرب.

غير أنه في الوقت نفسه، حذرت الأمم المتحدة من أن خطر السرطان لم يختف تماما في المنطقة بسبب الإشعاع، إذ تعرض 170 عامل إنقاذ لمستوى عالي من الإشعاع. وكان من المتوقع أن تظهر حالتين إلى ثلاث من السرطان، كما يؤكد التقرير أن الإشعاع تسبب في حالات من القلق وأمراض القلب وأمراض أخرى بين العمال.

إ.ع/أ.ح ( د ب أ)

  • Fukushima Tepco Atomkraftwerk Japan

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    فوكوشيما

    يواجه العاملون في فوكوشيما التحدي الأكبر منذ وقوع الكارثة النووية عام 2011 متمثلا في انتشال قضبان الوقود من حوض الوقود النووي المستنفد في المفاعل رقم 4 بمحطة فوكوشيما. وتعد قضبان الوقود - إلى جانب الكميات الكبيرة من المياه الملوثة بالإشعاع - أكبر مصدر للخطورة، لأن التحلل الإشعاعي يتواصل، ولأنه عندما يكون التبريد ضعيفا جدا، فيمكن أن يحدث انصهارا نوويا.

  • Japan Aufräumarbeiten in Fukushima

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    المفاعل رقم 4

    في عام 2011 وقع زلزال أعقبه موجات مد بحري عنيفة (تسونامي) دمرت منطقة محطة فوكوشيما للطاقة النووية. وقد حدثت انصهارات نووية في المفاعلات 1، و 2، و 3. أما المفاعل رقم 4 فكان في مرحلة صيانة أثناء وقوع الزلزال، وهذا هو السبب في تخزين قضبان الوقود في حوض التبريد به. وبعد وقوع الكارثة مباشرة، تكررت مخاطر توقف التبريد في الحوض.

  • Fukushima Brennstäbe

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    حوض التبريد

    استغرق الأمر أسابيع لتوفير تبريد موثوق به لقضبان الوقود. وحتى البدء اليوم في عملية انتشال عناصر الوقود النووي، كان التبريد في الحوض مؤقتا. وكان من المفترض أساسا أن تبدأ عملية إخراج القضبان في أبريل/ نيسان عام 2013، لكن تكرار وقوع مشاكل جديدة أخّر الشروع في العملية.

  • Fukushima Tepco Atomkraftwerk Japan Brennstäbe 18. November 2013

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    رافعة من نوع خاص

    وباستخدام رافعة من نوع خاص، يتوجب على العمال إخراج 1500 قضيب وقود من أحواض الوقود المستنفد. ويجري تحت ماء الحوض في كل مرة وضع 22 قضيبا معا في حاوية من نوع خاص. وتستغرق هذه العملية يومين للحاوية الواحدة.

  • Fukushima Tepco Atomkraftwerk Japan Brennstäbe 18. November 2013

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    حاوية من نوع خاص

    وفي النهاية سيتم تحميل الحاوية، التي بها قضبان الوقود، على شاحنة تنقلها إلى ساحة تبعد حوالي 100 متر. وهناك سيجري تخزين القضبان النووية في حوض أكثر أمانا، حسب ما تقول شركة تيبكو (طوكيو إلكتريك باور)، التي تدير محطة فوكوشيما.

  • Fukushima Tepco Atomkraftwerk Japan Brennstäbe

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    قضبان الوقود النووي

    وحسب تقديرات شركة تيبكو، فإن نقل جميع قضبان الوقود إلى الحوض الجديد سيستغرق عاما كاملا. ويحذر الخبراء من أن أي خطأ - ولو كان صغيرا - يمكن أن تكون له عواقب وخيمة وأن يتسبب في تأخير وقف التشغيل النهائي لمحطة الطاقة النووية. ومعلوم أن شركة تيبكو متأخرة بالفعل وبفارق كبير عن الجدول الزمني الأصلي للعملية.

  • Jahrestag Fukushima 2013

    انتشال قضبان الوقود النووي في فوكوشيما

    بلد ملوث بالإشعاع

    ولكن، حتى لو جرى تفكيك كامل للمفاعلات في غضون ثلاثين إلى أربعين عاما ، فإن عودة السكان إلى فوكوشيما مسألة مستحيلة. وفي بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني طلب شيغيرو ايشيبا، الأمين العام للحزب الحاكم، من حكومته في حوار مع صحيفة "اساهي شيمبون" الإعلان عن المناطق المتضررة التي لا يمكن العودة للعيش فيها على الإطلاق.

    الكاتب: روديون إبيغهاوزن/ صلاح شرارة


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