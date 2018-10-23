 بعد يوم من خطابه .. أردوغان يناقش قضية خاشقجي مع بن سلمان | أخبار | DW | 24.10.2018

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أخبار

بعد يوم من خطابه .. أردوغان يناقش قضية خاشقجي مع بن سلمان

في خطوة ربما فاجأت البعض، تحدث الرئيس التركي هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. المحادثة الهاتفية بينهما جاءت بعد يوم من خطاب لأردوغان ناقض فيه الرواية السعودية.

Saudi-Arabien Besuch Recep Erdogan & Salman bin Abdulaziz Al Saud (picture-alliance/Anadolu Agency/K. Ozer)

اردوغان خلال زيارته للسعودية في عام 2015 وفي الخلف يظهر الأمير محمد بن سلمان

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأربعاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) هاتفيا ما وُصِف بـ "الجهود المشتركة" لإلقاء الضوء على قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب مصادر بالرئاسة التركية. ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن المصادر قولها إنه تم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار.

مختارات

دعا الرئيس التركي أردوغان إلى إجراء محاكمة بتركيا للأشخاص المتورطين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. حزب اليسار الألماني متشكك من أردوغان ويرى أن الرئيس التركي له أغراض أخرى من تلك الدعوة، حسب رئيسته كاتيا كيبينغ. (23.10.2018)

لقاء جمع بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بصلاح خاشقجي، نجل الصحافي جمال خاشقجي، وسهل خاشقجي، شقيق الصحافي المقتول. اللقاء أثار تعليقات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه بعض منها. (23.10.2018)

وهذا أول اتصال هاتفي بين أردوغان ومحمد بن سلمان منذ اختفاء خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري ومقتله هناك.

وكان الرئيس أردوغان قد قال أمس  الثلاثاء إن السلطات التركية  لديها أدلة على أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول كان "مخططا لها" على أعلى المستويات وهو ما فهم وكأنها إشارة لولي العهد السعودي.

في غضون ذلك وصف ولي العهد السعودي مقتل خاشقجي بـ"الحادث البشع"، متعهّدا بتقديم "المجرمين" للعدالة، ومشددا على استمرار التعاون بين الرياض وأنقرة، في أول تصريحات علنية له حول القضية.

كما اعتبر الأمير الشاب في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن هناك محاولات "لإحداث شرخ" في العلاقات مع تركيا حيث قتل خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، إلا أنه أكّد أن هذا الأمر لن يتحقق.

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت فجر السبت الماضي أن خاشقجي قتل في "شجار" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، بعد أن نفت على مدى أكثر من أسبوعين أي علم بمصيره. وشككت معظم العواصم الغربية في تلك الرواية السعودية وطالبت بتحقيق "شفاف" في القضية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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بترقب انتظر العالم خطاب الرئيس التركي أردوغان الذي وعد فيه بـ"الخوض في تفاصيل" قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، غير أن الخطاب في ظاهره لم يحمل الجديد، لكنه في باطنه تضمن إشارات قوية بخصوص ولي العهد محمد بن سلمان.

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لم يستبعد الرئيس الأميركي ترامب أن يكون الأمير محمد بن سلمان على علم بعملية قتل الصحفي خاشقجي، رغم تأكيد ولي العهد له أن العملية "أديرت من مستوى أقل". وترامب يقول "أود تصديقه".

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