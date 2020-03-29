 بعد يوم من إقالة المدرب سيتين.. برشلونة يقيل أبيدال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.08.2020

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رياضة

بعد يوم من إقالة المدرب سيتين.. برشلونة يقيل أبيدال

بعد هزيمة تاريخية أمام بايرن ميونخ وموسم من بين الأسوأ في السنوات الماضية، أعلن نادي برشلونة إقالة مديره الرياضي ولاعبه السابق إيريك أبيدال.

Spanien Barcelona Fußball Trainer Eric Abidal (picture-alliance/NurPhoto/X. Bonilla)

قال نادي برشلونة، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء (18 أغسطس/ آب 2020) إنه أقال المدير الرياضي إيريك أبيدالبعد يوم من رحيل المدرب كيكي سيتين، عقب الهزيمة التاريخية 8-2 أمام بايرن ميونخ والخروج من دوري أبطال أوروبا.

وشغل أبيدال، مدافع برشلونة السابق والفائز بلقب دوري الأبطال مرتين مع الفريق الكاتالوني، منصب المدير الرياضي لأكثر من عامين. لكنه رحل بعد واحد من أسوأ مواسم الفريق في السنوات الأخيرة، حيث فقد لقب الدوري لصالح غريمه ريال مدريد.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تعرض اللاعب الفرنسي السابق لانتقادات من ليونيل ميسي، الذي اتهم زميله السابق بإلقاء اللوم على اللاعبين بعد إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير/ كانون الثاني.

وانضم أبيدال إلى برشلونة عام 2007 وأصبح واحداً من أكثر اللاعبين المحبوبين في النادي بعد إصابته بالسرطان وخضوعه لجراحة لزرع كبد في 2012.

وقال النادي في بيان: "النادي يود توجيه الشكر إلى إيريك أبيدال لاحترافيته والتزامه وتفانيه وعلاقته الإيجابية والقريبة في كل النواحي لعائلة برشلونة".

ي.أ/ ع.ش (د ب أ، رويترز)

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