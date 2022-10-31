بعد يومين على هزيمته.. أنصار بولسونارو يواصلون قطع الطرقات

تكثّف قطع الطرقات في البرازيل اليوم الثلاثاء (الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) بعد يومين على انتخاب الزعيم اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد، إذ يرفض العديد من سائقي الشاحنات ومحتجون موالون لجايير بولسونارو قبول هزيمة الرئيس اليميني المتطرّف.

وأكدت الشرطة الفدرالية المسؤولة عن الطرقات إقامة 250 حاجزا على الطرقات تمنع المرور جزئياً أو بالكامل في 23 إلى 27 ولاية في البرازيل.

وكُتب على لافتة عُلقت على جسر " لولا لا" في ساو باولو العاصمة الاقتصادية حيث قطعت أيضاً طرق عديدة لاسيما تلك التي تربطها بمدينة ريو دو جانيرو، ما عرقل مرور الحافلات بين المدينتين. وشهدت ولاية سانتا كاترينا (جنوب) حيث فاز جايير بولسونارو بنحو 70 بالمئة من الأصوات، أكبر عدد من الطرق المقطوعة.

وقال سمسار العقارات روزانجيلا سينا (62 عاماً) لوكالة فرانس برس "آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي في ريو. تمكنت من دفع ثمن قضاء ليلة في فندق هنا لكن اضطر أشخاص كثر إلى النوم في محطة الحافلات".

وأصدر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أمرا بإزالة جميع الحواجز التي يشارك فيها بصورة أساسية سائقو الشاحنات وهم فئة رئيسية داعمة لحكومة بولسونارو بالنظر لكونها استفادت من خفض تكاليف الديزل. كما طلب ن شرطة الطرقات اتخاذ "كل الاجراءات الضرورية" لفتح الطرقات تحت طائلة فرض غرامة على مديرها العام أو سجنه بتهمة "العصيان".

بعد يومين على هزيمته مازال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو (الصورة) يلتزم الصمت.

بولسونارو يلتزم الصمت فماذا عن معاونيه؟

ولا يزال بولسونارو يلتزم الصمت رغم مرور أكثر من 36 ساعة على هزيمته، ولم يعترف بالهزيمة أو يجري اتصالا بالرئيس المنتخب. ورغم صمت بولسونارو فقد بدأ حلفاؤه السياسيون ومعاونوه في التواصل مع معسكر لولا لبحث الانتقال. وأقر بعضهم علانية بأنه يتعين على حكومة بولسونارو احترام نتيجة الانتخابات.

وهنأ عدد من قادة دول العالم كالرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس وغيرهملويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح اليساري، على فوزه بولاية ثالثة كرئيس للبلاد، ستبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير، بعدما كان فاز في 2003 و2010.

كما دعاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة المناخ كوب 27، التي تستضيفها مصر الأسبوع المقبل، بعد فوزه ضد اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي انتقد كثيرا على مواقفه البيئية السلبية.

وفي العاصمة برازيليا حدّت الشرطة منذ مساء الاثنين من إمكانية وصول السيارات إلى ساحة السلطات الثلاث التي تضم القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان، تحسّباً لاحتمال وصول متظاهرين مؤيّدين لبولسونارو.

أ.ف/ أ.ح (أ ف ب)