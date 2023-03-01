 بعد ويلات الحرب.. الزلزال يضاعف معاناة المرأة في شمال سوريا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.03.2023

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سياسة واقتصاد

بعد ويلات الحرب.. الزلزال يضاعف معاناة المرأة في شمال سوريا

وكأنّ ويلات الحرب لا تكفي، ليأتي الزلزال بكل هذا الدمار والضحايا. وهو الأمر الذي يثقل كاهل المرأة أكثر فأكثر ويزيد الأعباء عليها في شمال غرب سوريا، لاسيما وأن النقص هناك يشمل كل شيء، بما في ذلك الأدوية والرعاية الطبية.

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"إننا نعيش في كابوس، وآمل أن أستيقظ وأتخلص منه" تقول خولة (اسم مستعار) التي تعيش في إدلب شمال غرب سوريا. نبرة صوتها عبر الهاتف تعبر عن حالة اليأس التي تعيشها، وكان صوتها ينقطع باستمرار وهي تجهش بالبكاء.

مختارات

مرت ثلاثة أسابيع على  الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وأودى بحياة أكثر من أربعين ألف شخص. بعد كل هزة ارتدادية تصاب خولة بالصدمة وهي تنظر إلى التشققات التي سببها الزلزال في بيتها، وتقول لـ DW "لا أدري ما الذي يمكن أن نتحمله بعد؟ الموت هنا حاضر في كل مكان. 

 

المرأة تحافظ على تماسك الأسرة

البيت الذي تعيش فيها خولة (47 عاما) مع إخوتها وأبيها، لا يزال قائما، لكن شبكة الماء والكهرباء تضررت، وهناك تشققات في الجدران. "كثيرون مما كانوا يسكنون معنا في البناية هربوا إلى مأوى الطوارئ أو نصبوا خيما بعيدا عن هنا"، لكن هذا أمر غير وارد بالنسبة إليها. وتوضح قائلة "إلى أين سأذهب كامرأة؟ وعلاوة على ذلك علي الاعتناء بإخوتي". ففي البيت على الأقل هناك مرافق صحية لا تزال تعمل.

خلال 12 سنة الماضية من الحرب في سوريا، تحملت المرأة مسؤولية الحفاظ على تماسك الأسرة. حيث الكثير من الرجال قتلوا أو اعتقلوا أو أصيبوا ويعانون من تشوهات، أو أنهم نزحوا إلى خارج البلاد. فقبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011 كانت المرأة تتحمل مسؤولية العبء المالي لنحو 4 بالمائة فقط من الأسر. والآن وصلت النسبة إلى نحو 22 بالمائة حسب منظمة كير "CARE" الخيرية.

وخولة واحدة من هؤلاء النسوة، فهي التي تعمل وتكسب المال وترعى والدها العجوز المريض وأخويها التوأم البالغين والمصابين بالتوحد منذ ولادتهما، وتقول "أنا حلاقة. يأتي الناس من أجل المناسبات السعيدة فقط. والآن لا يوجد شيء جميل هنا، ولذلك ليس لدي عمل".

ادخرت خولة بعض المال خلال الفترة الماضية، ولكنها لا تعتقد أنه سيكفيها لمدة طويلة. فالاستقلال الاقتصادي مهم من أجل تأمين حياة كريمة، تقول رضوى خالد إبراهيم الباحثة السياسية في جامعة ماربورغ الألمانية، والتي تعمل لدى منظمة ميديكو الإغاثية كمستشارة للمساعدات الطارئة.

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لا غنى عن المساعدات الدولية

أدت الحرب والوضع الاقتصادي الصعب في سوريا، إلى اعتماد 90 بالمائة من 4 ملايين شخص يعيشون في شمال غرب سوريا، على  المساعدات الإنسانية الدولية. وقد أتى الزلزال ليفاقم الوضع أكثر. "التحديات بالنسبة للنساء متشعبة" تقول رضوى خالد إبراهيم في حوارها مع DW. وتساهم في ذلك تجارب الحرب والنزوح التي مر بها الكثير من الناس، بالإضافة إلى مسؤولية السلطات المحلية عن ذلك.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن أغلب الذين يعيشون في شمال غرب سوريا من الأطفال والنساء، وكثيرون منهم نزحوا أكثر من مرة داخل سوريا. وتسيطر على المنطقة فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام. وهؤلاء لا يهتمون بتأمين الخدمات والمستشفيات والمدارس في المنطقة، ومنذ سنوات تم الحفاظ على المؤسسات بواسطة المنظمات الإغاثية الدولية. ولا تعاني المستشفيات من أضرار  الزلزالوحسب، بل أيضا من الضغط المتزايد عليها بسبب عدد الجرحى الذي يفوق طاقتها. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن برامج المساعدات المخصصة للنساء والفتيات والخدمات الصحية للأمهات وللنساء الحوامل "يجب زيادتها بشكل كبير". وحسب بيانات الأمم المتحدة فإن ما لا يقل عن 350 ألف امرأة حامل في تركيا وسوريا لحق بهن أذى وضرر بسبب الزلزال. 

إسعاف مصابين بعد الزلزال في أحد مستشفيات إدلب في سوريا

المستشفيات أيضا تضررت كثيرا بسبب الزلزال وهي تعاني الآن من ضغط يفوق طاقتها كثيرا نتيجة عدد الجرحى الكبير

زواج القاصراتومزيد من العنف ضد المرأة!

والآن تحتاج النساء والفتيات على سبيل المثال لفوط نسائية ولدورات مياه نظيفة، تقول هدى خيطي، مديرة المركز النسائي في إدلب. إذ لا تتوفر مرافق صحية نظيفة، حيث كثيرات يعشن الآن في خيام أو سيارات.

وحتى قبل الزلزال كانت 7,3 مليون امرأة في سوريا بحاجة إلى المساعدة في مجال الصحة الجنسية والإنجاب. ومن المهم جدا أيضا تأمين المساعدة ضد العنف الجنسي . "ومع ازدياد الوضع صعوبة، يزداد العنف المنزلي أيضا ضد النساء والفتيات" تقول رضوى خالد إبراهيم.

وتخشى رضوى خالد أن يزداد زواج القاصرات أيضا، عندما لا تذهب كل الفتيات إلى المدرسة أو تزداد الأعباء الاقتصادية. "وزواج القاصرات صعب بشكل خاص الآن" حيث ليست هناك إمكانية لتوعية الفتيات بشأن الصحة الجنسية والإنجاب. "وعلاوة على ذلك، في المخيمات على الحدود السورية التركية، لا يتم تسجيل وتوثيق الزيجات. وبالتالي لا يمكن فعل شيء ضد ذلك من الناحية القانونية".

خولة لم تتزوج أبدا، وأوقفت حياتها على رعاية إخوتها والأعمال المنزلية، وقبل الزلزال كانت تعلم النساء مهنة الحلاقة في المركز النسائي في إدلب. وتتمنى أن تتحسن الأمور مستقبلا وتستطيع مقابلة النساء الأخريات من جديد. وفي مجتمع محافظ جدا تحكمه مجموعة، كانت تتبع تنظيم القاعدة، من الصعب جدا وخاصة للمرأة إيجاد فرصة عمل.

سوريا.. المساعدات الدولية والأممية تصل ببطء شديد للمناطق المتضررة بالزلزال

الحرب والأزمات تبعد المرأة عن الحياة العامة

"إخوتي يمنحوني القوة" تقول خولة، التي اشترت بعض قطع الأثاث والديكور لمنزلها، "أشياء لها قيمة لدي. هذا فقط ما أملكه، وأخشى أن يحدث زلزال جديد ويأخذ مني كل شيء".

الباحثة السياسية رضوى خالد إبراهيم، تتفهم ذلك وتقول "الزلزال يعني للكثيرين إعادة الصدمة، وفقدان ملجأ ومكان كان هو الآخر هشا أيضا"، ومن هنا فإن الدعم النفسي والاجتماعي مهم جدا. وغالبا ما يتم إقصاء المرأة خلال الأزمات أو بعدها وتصبح أقل حضورا في الحياة العامة خارج المنزل. وحتى الآن كافحت النساء من أجل أماكن ومساحات خاصة بهن "يجب حمايتها وتوسيعها، ولا يجب التعامل معها كأضرار جانبية للكارثة". والمركز النسائي الذي تديره هدى خيطي، وتدعمه منظمة ميديكو الإغاثية الدولية، يعتبر مكانا مهما. ووصول المساعدات الدولية على دفعات صغيرة جدا "بالقطّارة" إلى شمال غرب سوريا، يصيب الناس بالإحباط، ولا تكفي لتلبية حاجاتهم. وقد أقام الاتحاد الأوروبي، جسرا جويا نحو دمشق، حيث يسيطر بشار الأسد. وهذا يعني بالتأكيد أن أطنانا من المساعدات لن تصل إلى منطقة شمال غرب سوريا التي لحق بها دمار كبير هائل، فهي لا تهم الأسد.

"ومن الساخر أن الحرب يمكن التنبؤ بها أكثر من الزلزال" تقول خولة، التي لا تريد الاستسلام واليأس، ولكن الأمر ليس سهلا أبدا بالنسبة إليها، لقد نسي العالم سوريا. وتضيف "يبدو أني قد حُرمت من العيش في جو من الحرية والراحة".

ديانا هودالي/ عارف جابو

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    آمال العثور على ناجين باتت نادرة

    لا تجد فرق الإنقاذ، على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا الكثير من جثت القتلى، وفي حالات قليلة جدا بعض الأحياء. في تركيا طوال يوم كامل، لم يعثر سوى على ناجيتين يوم الخميس (16 فبراير/ شباط)، بينما في الجانب السوري لم يتم العثور على ناجين منذ التاسع من الشهر. حاليا مرت أزيد من 260 ساعة على حدوث الزلزال، وهي مدة تجعل من شبه المستحيل العثور على ناجين جدد.

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    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    عدد الضحايا مفزع

    تجاوز عدد القتلى في البلدين 43 ألفا. الحصيلة الأكبر كانت في تركيا بأزيد من 38 ألفا. لكن هناك مخاوف كذلك من أن ترتفع الحصيلة أكثر في سوريا التي تعاني تأخرا كبيرا في عمليات الإنقاذ. أرقام الجرحى بعشرات الآلاف، بينما لا يوجد رقم رسمي لعدد المفقودين في البلدين. أجلت السلطات التركية حوالي 150 ألفا من السكان في المنطقة، بينما تحوّلت أماكن عامة إلى مقابر عمومية لجمع الجثامين في انتظار التعرف على أصحابها.

  • هاتاي في تركيا بعد الزلزال

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    ملايين بدون مأوى

    سارعت الكثير من الدول لمد يد العون إلى تركيا وسوريا، لكن حجم الكارثة كان كبيرا إذ تشرد الملايين، وقدرت الأمم المتحدة عدد المتضريين بحوالي 23 مليونا وأن من صاروا بدون مأوى في البلدين يقدر عددهم بـ5,3 مليون. ويعاني البلدان من نقص كبير في الخيام المؤقتة، لكن حجم المأساة مضاعف في الشمال السوري، وفاقمتها الظروف المناخية الباردة، ولم تكف المدارس والمساجد والسيارات والشاحنات لإيواء المتضررين.

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    الانقسام السياسي يزيد المعاناة

    عانت عمليات إرسال المساعدات لسوريا، خصوصا مناطق الشمال الغربي من عراقيل ومشاكل كبيرة. دول كثيرة لا تعترف بنظام الأسد، لكن كذلك لا تعترف بسلطة المعارضة المسلحة، ما جعل إرسال المساعدات ممكنا فقط عبر المعابر الحدودية من تركيا، كما لم تصل جل المساعدات التي تسلمها النظام إلى مناطق المعارضة، عرقلت الخلافات بين الأكراد المسلحين والمعارضة المدعومة من تركيا انسياب المساعدات.

  • بشار الأسد

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    نظام يستغل الزلزال لصالحه!

    تحت تأثير الضغط الدولي، سمح النظام السوري بفتح معبرين إضافيين لدعم الشمال الغربي بعدما كانت جلّ المساعدات تأتي من معبر واحد هو باب الهوى. حكومة الأسد كانت تتمسك في البداية بتوزيع المساعدات تحت إشرافها، خصوصا مع سيطرتها على المطارات وتنسيق عدة دول بشكل مباشر معها، كما لم تقرّر الحكومة إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة إلّا بعد خمسة أيام على وقوع الزلزال.

  • هاتاي التركية بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    هناك من يستغل الزلزال للسرقة!

    يجد البعض في الكوارث الطبيعية فرصة للنهب. السلطات التركية أوقفت حوالي 48 شخصا للاشتباه بأعمال نهب في مناطق الزلازل، وأصدرت أكثر من 113 مذكرة اعتقال. كما تحدث مراقبون عن وجود عمليات إطلاق نار واشتباكات بين مجموعات، ما دفع فرق إنقاذ أجنبية إلى تعليق عملياتها لدواعِ أمنية، ومنها بعثة الجيش النمساوي، وذلك الفرع الألماني لمنظمة I.S.A.R غير الحكومية.

  • المساعدات لضحايا الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    الدعم الدولي كبير لكنه غير كافٍ

    أرسلت عشرات الدول المساعدات وفرق الإنقاذ للشعبين التركي والسوري، سواء منها الدول العربية والغربية أو المنظمات غير الحكومية، لكن الحاجة كبيرة جدا وسط تباين واضح في الاستفادة منها بين تركيا وسوريا. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أكد أنه يحتاج إلى 702 مليون دولار لإغاثة المنكوبين، بينما ناشدت الأمم المتحدة الدول الأعضاء جمع حوالي 400 مليون دولار.

  • زلزال تركيا وسوريا

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    خسائر مادية باهظة

    قدر اتحاد الشركات والأعمال التركي خسائر الزلزال بـ84 مليار دولار، من بينها 70,8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة، فضلا عن تضرّر الطرقات ونقاط التصنيع والقدرة الإنتاجية، ما سيكون له أثر على النمو الإجمالي. لكن في الجانب الآخر بين الزلزال وجود عيوب كبيرة في تشييد كثير من المباني، ما أدى إلى إيقاف 12 مقاولا في تركيا، وتأكيد وجود خطط لهدم حوالي 50 ألف مبنى.

  • حلب بعد الزلزال

    تراجع فرص الناجين.. خراب زلزال سوريا وتركيا بعد انقشاع الغبار

    ما الحل لمواجهة الزلزال؟

    أثار الزلزال أسئلة كثيرة حول قدرة البشر على مواجهة الزلازل، على الأقل التنبؤ بحدوثها بوقت كافٍ. الجدل قديم –جديد خصوصا مع تغريدة لخبير هولندي نبها فيها لوقوع زلزال في المنطقة. لكن العلماء يؤكدون أنه مستحيل حاليا توقع الزلازل بدقة قبل أيام أو أشهر من وقوعها. لكن البناء الآمن في المناطق التي توجد في بؤر الزلازل، وتطوير آليات الإنقاذ يمكن أن يساهما في تقليل أعداد الضحايا مستقبلا.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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