بعد ولي العهد.. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مصاب بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر تحليل للفيروس قام به، بيّن أنه مصاب بالفعل. وقال جونسون في تصريح على تويتر، اليوم الجمعة إن عوارض طفيفة ظهرت عليه خلال الـ24 ساعة الماضية، ما دفعه إلى إجراء الفحص، مضيفاً أنه يقوم حالياً بالعزل الصحي المنزلي، لكنه سيستمر في قيادة الحكومة وفي إجراء المحادثات مع أعضائها عبر تقنية الفيديو.

ومن حهته، قال متحدث باسم رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت إن جونسون (55عاماً)عانى من أعراض طفيفة يوم الخميس، وذلك بعد يوم من حضوره جلسة أسبوعية للرد على أسئلة النواب في مجلس العموم. وقال المتحدث "تم إجراء فحص لرئيس الوزراء بشأن كورنا بناء على نصيحة شخصية من كبير المستشارين الطبيين بالحكومة البريطانية كريس ويتي". وأضاف المتحدث "أُجري الفحص في مقر رئيس الوزراء في داونينغ ستريت بواسطة عاملين في خدمة الصحة الوطنية وجاءت نتيجة الفحص إيجابية".

وبعد ساعتين أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يعزل نفسه في منزله ويعاني من أعراض متوسطة.

وكانت المملكة المتحدة قد تأخرت مقارنة ببعض الدول الأوروبية في التعامل السريع مع الفيروس، لكن حكومة جونسون أعلنت لاحقاً عن إجراءات ضرورية منها منع التجمعات لأكثر من شخصين، وغلق المرافق والمتاجر التي لا تقدم خدمات ضرورية أو تبيع سلعاً أساسية.

وسجّلت بريطانيا 115 وفاة خلال آخر 24 ساعة، للمرة الأولى منذ بداية الوباء. وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 578، والإصابات إلى 11658. وقد أصيبت شخصيات معروفة أخرى في البلاد بالفيروس، منها ولي العهد الأمير تشارلز.

إ.ع/خ.س (رويترز، د ب أ، أ ف ب)