 بعد وفاة 20 ألفا.. ألمانيا تعاني نقصا حادا في لقاحات الإنفلونزا | عالم المنوعات | DW | 09.01.2019

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منوعات

بعد وفاة 20 ألفا.. ألمانيا تعاني نقصا حادا في لقاحات الإنفلونزا

على الرغم من استيراد آلاف الجرعات من دول في الاتحاد الأوروبي، لا تزال بعض الولايات الألمانية تعاني من نقص لقاح الإنفلونزا لديها. فيما يوصي الخبراء بتطعيم عدد كبير من الأشخاص ضد الإصابة في هذا الموسم.

Deutschland Grippewelle Symbolbild Impfung (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

تواجه ولايات ألمانية حالياً قصوراً في الإمداد بلقاحات الإنفلونزا، على الرغم من استيراد ألمانيا آلاف الجرعات من اللقاحات من دول بالاتحاد الأوروبي بسبب نقص اللقاح لديها. وقالت متحدثة باسم الهيئة المحلية للصحة والشؤون الاجتماعية بولاية برلين إنه تم طلب ثلاثة آلاف جرعة لبرلين وحدها.

 وبحسب غرفة الصيادلة بولاية زارلاند، فإن الولاية تلقت "كميات محدودة للغاية" من اللقاحات القادمة من بولندا وفرنسا، ولم يعد متوفراً لديها أي منها حالياً. ومن جانبه أوضح رئيس غرفة الصيادلة في ولاية شلزفيغ-هولشتاين إن الصيدليات في الولاية تلقت تطعيمات من الخارج، لاسيما من بريطانيا، وقال فرانك ياشكوفسكي: "تم التمكن بذلك من سد ثغرات الإمداد الصغيرة".

مختارات

بات فصل الشتاء على الأبواب، وكثرت الأمراض ونزلات البرد. لكن لا داعي للقلق. فالأدوية متوفرة وبسيطة، لمكافحة كافة أعراض نزلات البرد، مثل: السعال والصداع وانسداد الأنف، تجدها في صيدلية المنزل الكبرى، ألا وهي: (المطبخ). (18.11.2017)

أعراض الأنفلونزا: سعال ونزلة برد وحمى. التطعيم ضد هذا المرض هو أقل ما يمكن أن نفعله ضد هذا المرض. لكن معظم الخبراء مثل أولي فيشمان من معهد روبرت كوخ في برلين يرفضون فرض التطعيم على الناس. (21.01.2011)

وعلى جانب آخر لا تواجه ولايات أخرى، مثل مكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا، مشكلات كبرى في الإمداد بلقاحات الإنفلونزا، بحسب بيانات الهيئات المعنية هناك. وكان معهد "باول إرليش" بألمانيا قد أطلق15.7 مليون جرعة لهذا الموسم، أي ما يزيد على ما استخدم الموسم الماضي بأكثر من مليون جرعة. غير أن وزارة الصحة الاتحادية سمحت باستيراد لقاحات الأنفلونزا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد مواجهة نقص في بعض الأماكن.

وقالت المتحدثة باسم معهد "روبرت كوخ" الألماني، سوزانا غلاسماخر، إن الأشخاص الذين يزداد لديهم خطر الإصابة كمن يعانون من أمراض مزمنة أو الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً، لا يزال يجب تطعيمهم إذا كان التطعيم لا يزال متوافراً في المنطقة المقيمين بها، لافتة إلى أن التطعيم يستغرق ما يصل إلى أسبوعين إلى أن تكتمل الحماية باللقاح داخل الجسم.

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" صنف موجة الإنفلونزا الماضية على أنها الأقوى منذ أعوام، وربما توفى خلالها أكثر من 20 ألف شخص، لاسيما من كبار السن. ويعتبر الخبراء ذلك سبباً كافياً لتطعيم عدد كبير من الأشخاص ضد الإصابة بها خلال الموسم الحالي.

ر.ض (د ب أ)

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  • Packungen des Medikaments Tamiflu des Schweizer Pharmakonzerns Roche

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  • Grippeimpfstoff-Herstellung

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

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  • Schwein

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

    أنفلونزا الخنازير سببها فيروس اتش 1 إن 1

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  • Schweinegrippe in Hong Kong

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

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  • Hände waschen

    إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

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    غسل اليدين دائماً وسيلة ناجعة للنظافة والتخلص من الفيروسات العالقة عليها. ومن المهم عدم لمس العينين والأنف في حال عدم غسل اليدين، إذ يتسبب ذلك في نقل الفيروسات بسرعة إلى داخل الجسم.

    الكاتب: بريجيته أوسترأت/ دالين صلاحية


مختارات

إنفلونزا واحدة .. ولكنها بفيروسات مختلفة!

الأنفلونزا هي التهاب فيروسي خطير، كيف يمكننا الوقاية منه؟ وهل يمكن علاجه باللقاحات؟ وما الفرق بين أنفلونزا الطيور والخنازير؟ تساؤلات نتعرف على إجابتها من خلال هذه الجولة المصورة. (01.02.2014)  

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