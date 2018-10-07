بعد وفاة 20 ألفا.. ألمانيا تعاني نقصا حادا في لقاحات الإنفلونزا

تواجه ولايات ألمانية حالياً قصوراً في الإمداد بلقاحات الإنفلونزا، على الرغم من استيراد ألمانيا آلاف الجرعات من اللقاحات من دول بالاتحاد الأوروبي بسبب نقص اللقاح لديها. وقالت متحدثة باسم الهيئة المحلية للصحة والشؤون الاجتماعية بولاية برلين إنه تم طلب ثلاثة آلاف جرعة لبرلين وحدها.

وبحسب غرفة الصيادلة بولاية زارلاند، فإن الولاية تلقت "كميات محدودة للغاية" من اللقاحات القادمة من بولندا وفرنسا، ولم يعد متوفراً لديها أي منها حالياً. ومن جانبه أوضح رئيس غرفة الصيادلة في ولاية شلزفيغ-هولشتاين إن الصيدليات في الولاية تلقت تطعيمات من الخارج، لاسيما من بريطانيا، وقال فرانك ياشكوفسكي: "تم التمكن بذلك من سد ثغرات الإمداد الصغيرة".

وعلى جانب آخر لا تواجه ولايات أخرى، مثل مكلنبورغ-فوربومرن وسكسونيا، مشكلات كبرى في الإمداد بلقاحات الإنفلونزا، بحسب بيانات الهيئات المعنية هناك. وكان معهد "باول إرليش" بألمانيا قد أطلق15.7 مليون جرعة لهذا الموسم، أي ما يزيد على ما استخدم الموسم الماضي بأكثر من مليون جرعة. غير أن وزارة الصحة الاتحادية سمحت باستيراد لقاحات الأنفلونزا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد مواجهة نقص في بعض الأماكن.

وقالت المتحدثة باسم معهد "روبرت كوخ" الألماني، سوزانا غلاسماخر، إن الأشخاص الذين يزداد لديهم خطر الإصابة كمن يعانون من أمراض مزمنة أو الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً، لا يزال يجب تطعيمهم إذا كان التطعيم لا يزال متوافراً في المنطقة المقيمين بها، لافتة إلى أن التطعيم يستغرق ما يصل إلى أسبوعين إلى أن تكتمل الحماية باللقاح داخل الجسم.

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" صنف موجة الإنفلونزا الماضية على أنها الأقوى منذ أعوام، وربما توفى خلالها أكثر من 20 ألف شخص، لاسيما من كبار السن. ويعتبر الخبراء ذلك سبباً كافياً لتطعيم عدد كبير من الأشخاص ضد الإصابة بها خلال الموسم الحالي.

ر.ض (د ب أ)