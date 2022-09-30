 بعد وفاة عشرين مغربياً.. ما هي مخاطر الخمور المغشوشة؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.09.2022

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صحة

بعد وفاة عشرين مغربياً.. ما هي مخاطر الخمور المغشوشة؟

قضى 20 شخصاً في شمال المغرب تسمّماً بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية. كيف يتم غش الخمور؟ وكيف يجب التصرف عند شرب تلك الخمور المغشوشة؟

عالم سموم: في حال عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع عن شربه

عالم سموم: "في حال عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع عن شربه"

قالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء (27 أيلول/سبتمبر 2022) وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خموراً مغشوشة". ونقل موقع "اليوم 24" عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة أميران شوقي قوله إنّ "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 20 شخصاً" الأربعاء. وأضاف أنّ "حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش"، مشيراً إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاماً.

مختارات

مرارا وتكرارا يصاب الناس بالتسمم عن طريق شرب خمور مغشوشة. المشكلة تسمى الميثانول، فقد يسبب العمى وقد يكون الكثير منه مميتا. فلماذا يستعمل البعض الميثانول في الخمور؟ وما الذي يجب فعله عند الإصابة بتسمم الميثانول؟

بسبب التكاليف التي ترتفع بشدة في مجال صناعة الزجاجات، تخشى شركات صناعة الجعة في ألمانيا من حدوث عجز كبير في تأمين زجاجات الجعة، وتأمل الآن في أن يقوم المستهلكون بإعادة الزجاجات الفارغة بسرعة.

وأوضح المسؤول أنّ جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي "قصد تدقيق أسباب الوفاة".

من جهته أفاد موقع "هسبريس" الإخباري أنّ تشريح الجثامين تقرّر بأمر من النيابة العامة "عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرّة بالصحة العامة تسبّبت في وفاتهم".

وأضاف الموقع الإخباري أنّ الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصاً يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع  مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها ".

 

وقد سجلت حوادث قاتلة عدة في بلدان عديدة غير المغرب نتيجة شرب الخمور المغشوشة أي الخمور الممزوجة بالميثانول. ففي عام 2009، لقي ثلاثة شبان من ألمانيا مصرعهم بعدما شربوا فودكا تحتوي على الميثانول. وقبل شهرين لقي العشرات حتفهم نتيجة نفس السبب.

ومن بين أشكال الغش في الخمور هو الإضافة غير القانونية للميثانول، فهو أرخص من الإيثانول وسريع المفعول.

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الميثانول والإيثانول

ولا يلاحظ شارب الخمر أي اختلاف بين طعمي الميثانول والإيثانول. والميثانول سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيميائية، ورغم أنه يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول إلا أنهما يختلفان اختلافاً كبيراً للغاية فيما يخص آثارهما السامة؛ إذ لا يجب أن تشرب الميثانول أبداً.

وقال كارستن شليه عالم السموم "تكمن المشكلة في منتجات تحلل الميثانول...انه يمكن أن يؤدي إلى العمى. فالاضطرابات البصرية هي من بين الأعراض الخطيرة عند التسمم بالميثانول"، وأضاف أنه يمكن أن يتسبب في فشل الأعضاء والموت في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فإن عمليات التمثيل الغذائي تختلف بين الناس ويفترض الباحثون أن تناول 5 إلى 10 مل من الميثانول النقي يؤدي إلى العمى، فيما يمكن أن يكون شرب أكثر من 20 إلى 30 مل قاتلاً.

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بتسمم الميثانول؟

وعند سؤاله عن كيفية منع التسمم بالميثانول، قال عالم السموم كارستن شليه "في حال ما عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع عن شربه".

أما في حال شرب الخمر وظهور العلامات الأولى للتسمم، فيجب استدعاء سيارة الإسعاف والذهاب إلى المستشفى، حيث يتم إعطاء المريض عقار "الفومبيزول"، والذي يستعمل للقضاء على السموم وتخليص الجسم منها.

خ.س/ر.م/م.س/ع.ج.م (أ ف ب، DW)

  • Deutschland Weinstraße im Herbst (picture-alliance/dpa/W. Cezanne)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    جمال مذهل

    بامتداد يزيد عن 230 ألف هكتار، تكون منطقة بفالس في ولاية راينلاند بفالس هي من كبرى مناطق زراعة العنب في ألمانيا. يوجد بالمنطقة حوالي 4000 مزرعة نبيذ، معظم السكان يعملون في الشركات العائلية. خبرتهم العريقة جعلت نبيذ بفالس شهيرا. ويذكر التاريخ أنه لدى افتتاح قناة السويس تم جلب الخمر لتقديمها من هذه المنطقة.

  • white wine poured into a glass (picture-alliance/imagebroker/G. Lenz)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    نبيذ ريسلينغ

    من بين أنواع النبيذ المختلفة يتربع صنف ريسلينغ على عرش النبيذ الأبيض في العالم، وتشتهر به منطقة فالس. هنا يتم زرع الأشتال الخاصة المهجنة الخاصة لتصنيع هذا النبيذ، حيث تمتد الشتلات على ما يقارب 6 آلاف هكتار.

  • German wine queen (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    ملكة النبيذ

    في كل خريف، يتم انتخاب ملكة نبيذ ألمانيا في منطقة نويشتاد الواقعة أيضا على طريق النبيذ. وتعمل الملكة على تمثيل النبيذ الخاص بهذه المنطقة في داخل ألمانيا وخارجها . وتشارك "الملكة" في مهرجان النبيذ في مدينة نويشتاد. في الصورة تظهر ملكة النبيذ وهي تحيي الجمهور المشارك في المهرجان.

  • A Straußwirtschaft in Trittenheim (picture-alliance/imagebroker/J. Schulzki)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    النبيذ على أصوله

    في أيام معينة في السنة وعادة ما تكون في الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ونوفمبر/ تشرين الثاني يفتح صانعو الخمور مزارعهم ومحلاتهم ويعرضون ما لديهم من أصناف نبيذ مختلفة، ويتيحون للزوار المجال للتذوق، وعادة ما يصاحب النبيذ وجبات خفيفة. ويتم تعليق مكنسة على واجهة المحل أو علامة مثل الظاهرة بالصورة من اجل دعوة الزوار للتذوق.

  • person walking down a trail (picture-alliance/dpa/K. D. Gabbert)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    غابات ومزارع الكروم

    تمتد مسارات المشي لمسافات طويلة بمنطقة راينلاند بفالس، وتكون موازية لطريق النبيذ. وتمر بالغابات ومزارع الكروم والقلاع التاريخية، وعادة ما يدفع الفضول من يمارسون رياضة المشي إلى التوقف قليلا والوقوف أمام مصانع النبيذ المنتشرة هناك.

  • Deutschland Weinstraße Hambacher Schloss (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    من قلب التاريخ الألماني

    من يمارس رياضة المشي في هذه المنطقة فسوف يمر بجانب مهد الديمقراطية الألمانية، قلعة هامباخ. وفي داخل القلعة ينظم عادة مهرجان هامباخ حيث تم الاحتفال به عام 1832 للمرة الأولى، وكان عبارة عن مسيرة للاحتجاج من أجل الديمقراطية وألمانيا الموحدة، وهو بداية لحركة الديمقراطية في ألمانيا. وقد لوح العلم ذي اللون الأسود والأحمر والأصفر أمام هذه القلعة لأول مرة في التاريخ قبل أن يصبح علما لألمانيا فيما بعد.

  • Deutschland Weinstraße Burg Trifels (picture-alliance/imagebroker/W. Bahnmüller)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    من قلعة لأخرى

    فوق تلال غابة بفالس، التي يحدها طريق النبيذ من الجهة الغربية، يوجد العديد من أطلال القصور القديمة. أشهرها قلعة تريفيلز Burg Trifels. والتي كانت الحصن المنيع في عهد قياصرة ألمانيا، ومن المعروف أن ريتشارد الأول، المعروف باسم ريتشارد قلب الأسد سجن في هذه القلعة.

  • Deutschland Weinstraße Weinbergswanderung in Siebeldingen (picture-alliance/blickwinkel/S. Oehlschlaeger)

    رحلة عبر جنبات طريق النبيذ الألماني

    في عالم المتعة

    يشتهر سكان منطقة بفالس بالمرح وبتوددهم للسياح ، كما أن المنطقة تقدم أطباقا لذيذة للسائحين، وحتى في عمق الغابة يوجد العديد من المطاعم ومحطات الاستراحة التي تكون مقصدا للسياح. آن تيرميش/ مريم مرغيش