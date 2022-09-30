بعد وفاة عشرين مغربياً.. ما هي مخاطر الخمور المغشوشة؟

قالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء (27 أيلول/سبتمبر 2022) وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خموراً مغشوشة". ونقل موقع "اليوم 24" عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة أميران شوقي قوله إنّ "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 20 شخصاً" الأربعاء. وأضاف أنّ "حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش"، مشيراً إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاماً.

وأوضح المسؤول أنّ جثامين الضحايا نقلت إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي "قصد تدقيق أسباب الوفاة".

من جهته أفاد موقع "هسبريس" الإخباري أنّ تشريح الجثامين تقرّر بأمر من النيابة العامة "عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرّة بالصحة العامة تسبّبت في وفاتهم".

وأضاف الموقع الإخباري أنّ الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصاً يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها ".

وقد سجلت حوادث قاتلة عدة في بلدان عديدة غير المغرب نتيجة شرب الخمور المغشوشة أي الخمور الممزوجة بالميثانول. ففي عام 2009، لقي ثلاثة شبان من ألمانيا مصرعهم بعدما شربوا فودكا تحتوي على الميثانول. وقبل شهرين لقي العشرات حتفهم نتيجة نفس السبب.

ومن بين أشكال الغش في الخمور هو الإضافة غير القانونية للميثانول، فهو أرخص من الإيثانول وسريع المفعول.

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الميثانول والإيثانول

ولا يلاحظ شارب الخمر أي اختلاف بين طعمي الميثانول والإيثانول. والميثانول سائل صاف عديم اللون يستخدم في الصناعة الكيميائية، ورغم أنه يتشابه في تركيبته الكيميائية مع الإيثانول إلا أنهما يختلفان اختلافاً كبيراً للغاية فيما يخص آثارهما السامة؛ إذ لا يجب أن تشرب الميثانول أبداً.

وقال كارستن شليه عالم السموم "تكمن المشكلة في منتجات تحلل الميثانول...انه يمكن أن يؤدي إلى العمى. فالاضطرابات البصرية هي من بين الأعراض الخطيرة عند التسمم بالميثانول"، وأضاف أنه يمكن أن يتسبب في فشل الأعضاء والموت في نهاية المطاف.

ومع ذلك، فإن عمليات التمثيل الغذائي تختلف بين الناس ويفترض الباحثون أن تناول 5 إلى 10 مل من الميثانول النقي يؤدي إلى العمى، فيما يمكن أن يكون شرب أكثر من 20 إلى 30 مل قاتلاً.

ما الذي يجب فعله عند الإصابة بتسمم الميثانول؟

وعند سؤاله عن كيفية منع التسمم بالميثانول، قال عالم السموم كارستن شليه "في حال ما عرض علي سائل صاف في زجاجة بلاستيكية صفراء وتفوح منها رائحة خمور قوية، فإنني سأمتنع عن شربه".

أما في حال شرب الخمر وظهور العلامات الأولى للتسمم، فيجب استدعاء سيارة الإسعاف والذهاب إلى المستشفى، حيث يتم إعطاء المريض عقار "الفومبيزول"، والذي يستعمل للقضاء على السموم وتخليص الجسم منها.

خ.س/ر.م/م.س/ع.ج.م (أ ف ب، DW)