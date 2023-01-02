بعد وداع مهيب - جثمان بيليه إلى مثواه الأخير في مقبرة بسانتوس

ودعت حشود ضخمة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه اليوم الثلاثاء (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2023)، واصطف عشرات الآلاف في شوارع سانتوس لمشاهدة نعش نجم كرة القدم العالمي أثناء نقله إلى مثواه الأخير من استاد المدينة حيث وقف 230 ألف مشيع أمام نعشه المفتوح.
ورفع الصغار والكبار صور بيليه بينما شق موكب الجنازة طريقه عبر شوارع المدينة الساحلية لساعات ، فيما شوهد عشرات المشجعين وهو يبكون فيما هتف آخرون وقرع البعض الآخر الطبول لبطل قومي ارتقى من حالة فقر كان فيها حافي القدمين ليصبح أحد أعظم وأشهر الرياضيين في التاريخ الحديث.
وحمل رجال ارتدوا ملابس سوداء يتقدمهم إدينيو، نجل بيليه، نعش الأسطورة الى الملعب صبيحة الاثنين. قال إدينيو إن الأسرة ممتنة لهذا التكريم "لكن أي إجلال يمكن أن نقدمه له صغير مقارنة بما يمثله وقصة حياته التي كتبها. أنا ممتن وفخور للغاية." وبكت أرملة الأيقونة الراحلة، مارسيا سيبيلي أوكي زوجته الثالثة، التي تزوجها في عام 2016، أمام نعشه المفتوح وهي تمد يدها لتلمس رأسه.
تقدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الثلاثاء، الوداع الأخير وتدفق الآلاف من المشجعين والسياسيين وكبار الشخصيات واللاعبين لإلقاء النظرة الاخيرة على الجثمان الذي سُجي لمدة 24 ساعة اعتبارًا من الاثنين في ملعب فيلا بيلميرو الخاص بنادي سانتوس.
وقال الرئيس البرازيلي: "إنها خسارة لا تعوض للبرازيل".. "كان بيليه ، بالإضافة إلى كونه أفضل لاعب كرة قدم في العالم ، رجلاً متواضعاً وبسيطاً".
وبدا لولا، الذي تولى منصبه رسميًا الأحد في حفل بدأ بدقيقة صمت تكريمًا لبيليه، متأثرًا ووقف مع السيدة الأولى روزانجيلا "جانجا" دا سيلفا أمام النعش واحتضنا أرملة بيليه، مارسيا سيبيلي أوكي، التي كانت تبكي، وكتبت على تويتر "وادعًا للملك. أرقد بسلام بيليه".
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا شارك في جنازة بيليه (3/1/2023)
وانتهى تكريم الشعب البرازيلي الأخير للـ"ملك" بموكب استمر أربع ساعات في شوارع المدينة الساحلية على بعد 75 كيلومترًا من ساو باولو. ووُري بيليه الثرى في أعلى مقبرة عمودية في العالم، وفقًا لكتاب غينيس للأرقام القياسية.
وكان بيليه قد توفي الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا بعد معاناته مع سرطان القولون لمدة عام. تم دفنه في المقبرة المسكونية التذكارية بالمدينة ، وهي مقبرة تطل على ملعب كرة القدم في سانتوس، النادي الذي شهد نجوميته.
وسيرقد جثمان في الطابق الأول من ضريح مهيب صُمم خصيصًا له يتألف من 14 طابقًا وتبلغ مساحته 200 مترًا مربعًا. يبدو الضريح أشبه بملعب كرة قدم مع عشب اصطناعي وصور للاعب، حسبما أكد مدير العلاقات في المقبرة لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال نادي سانتوس إن نحو 250 ألف شخص حضروا على مدى يومين تكريمًا للجوهرة السوداء الذي توفي الخميس عن 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.
سار موكب الجوهرة السوداء ووُضع نعش بيليه - المغطى بعلم سانتوس باللونين الأبيض والأسود والعلم البرازيلي باللونين الأخضر والأصفر - فوق عربة إطفاء لمرور أخير في المدينة، وتوقف في مشهد مؤثر أمام المنزل الذي لا تزال تعيش فيه والدته المعروفة بـ"دونّا سيليستي" البالغة من العمر 100 عام.
في الطابق التاسع من هذه المقبرة الفريدة، والتي هي عبارة عن عمارة شاهقة، دفن الثلاثاء (3/1/2023) الأسطورة بيليه، أعظم لاعب في تاريخ الكرة في نظر الكثيرين.
وقالت العائلة إن والدته تعاني من صعوبات في الإدراك ولا تعلم أن ابنها قد مات. لكن شقيقة بيليه، ماريا لوسيا، التي تعيش معها، ظهرت على شرفة المنزل محاطة بالعائلة. وشدّت السيدة البالغة من العمر 78 عامًا بيدها وأثنت رأسها بالدموع أمام الحشد الهائل بامتنان.
اصطفت حشود ضخمة من المشجعين، بعضهم يبكي، في الشوارع وتجمعوا على الشرفات للوداع الاخير، وهم يهتفون "1000 هدف، بيليه فقط!"
وكان العالم بأسرة قد أظهر تأثره بالظاهرة بيليه، وهذا ما ظهر جليًا لحظة وفاته، بعدما انهمرت رسائل التعزية من كل أصقاع العالم، من بينهم العديد من اللاعبين النجوم الحاليين والسابقين الذين ابدوا اعجابهم بـ "الملك" كلاعب.
وسافر العديد من نجوم الرياضة، والسياسيين وكبار الشخصيات والمشجعين الى سانتوس لحضور المراسم الاخيرة، رغم انّ حلول رأس السنة في الفترة ذاتها، حال دون وصول الكثيرين.
وعولج بيليه في الفترة الأخيرة من سرطان القولون قبل أن تتراجع حالته الصحية بعدما عانى من مشاكل في الكلى والقلب.
لكنه ظل نشطًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان قدم دعمه لمنتخب البرازيل من سريره في المستشفى في ساو باولو خلال كأس العالم في قطر وقدّم مواساته لمنتخب السيليساو الذي كان يُعد أحد ابرز المرشحين للقب قبل انطلاق المونديال، وذلك بعد الخروج من الدور ربع النهائي، قبل ثلاثة أسابيع من وفاته.
ع.ح./ص.ش. (رويترز، ا ف ب)
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
سانتوس كان البداية
نادي "سانتوس" البرازيلي يعد أول نادي لعب في صفوفه بيليه بل وقضى فيه معظم مسيرته الكروية. في 1956، تعاقد النادي البرازيلي مع بيليه وكان في سن الـ 15. وبالإضافة إلى المشاركة في الدوري المحلي، شارك سانتوس في مباريات خارج البرازيل في أوروبا وأمريكا. هذه الصورة للأسطورة البرازيلية بيليه مع فريقه البرازيلي خلال مباراة ودية عام 1970 أمام فريق "واشنطن دارتس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
التألق في أول مشاركة بالمونديال
بعد تألقه مع "سانتوس"، خطف بيليه الشاب الأنظار ليجد طريقه إلى تشكيلة قائمة منتخب "السيليساو" في مونديال السويد عام 1958. وفي أول مباراة له كان بيليه في عامه الـ 17 وأصبح أصغر لاعب يشارك في كأس العالم فيما كانت مباراته الأولى ضد الاتحاد السوفيتي آنذاك. وفي مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، أحرز بيليه هاتريك وفي النهائي ضد البلد المضيف، أحرز هدفين ليصل رصيده في البطولة إلى 6 أهداف في أربع مشاركات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه.. ساحر المستديرة
وصف بيليه كرة القدم بأنها "اللعبة الجميلة" وهو الأمر الذي نفذه داخل المستطيل الأخضر. كان مركز بيليه الهجوم في غالب المباريات رغم أنه لعب في أدوار أخرى. برع الأسطورة البرازيلية في الجمع بين السرعة والتألق والمهارة الساحرة حيث كان يتجاوز المدافعين بسهولة وكأنه الزئبق. سجل بيليه أهدافا بطرق عديدة مثل هذا الهدف الذي أحرزه عام 1968 من ركلة خلفية مزدوجة.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إصابة تعرقل مسيرة السيليساو
فازت البرازيل بمونديال 1962 في تشيلي للمرة الثانية على التوالي. وكانت هناك آمال كبيرة في الاحتفاظ باللقب في مونديال 1966 بإنجلترا، مهد كرة القدم. وفي مباراة البرازيل ضد بلغاريا، أحرز بيليه هدفا من ركلة حرة وأصبح أول لاعب يسجل في ثلاث بطولات كأس عالم متتالية. وبسبب تألقه، تعرضه بيليه لعنف من مدافعي بلغاريا والبرتغالي من أجل إيقافه داخل المستطيل الأخضر. خرجت البرازيل حاملة اللقب من الدور الأول.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1970.. لقب كأس العالم الثالث
ساعد بيليه منتخب البرازيل في الفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثالثة في مونديال المكسيك عام 1970 لتكون بذلك نهاية سعيدة لمسيرة الأسطورة البرازيلية في بطولات كأس العالم. بعد الفوز على إيطاليا في النهائي 4-1، حمل لاعبو منتخب "السيليساو" بيليه على أكتافهم للاحتفال باللقب الذي منح البرازيل الحق في الاحتفاظ بكأس جول ريميه إلى الأبد. أحرز بيليه خلال البطولة أربعة أهداف ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1971.. الاعتزال الدولي بعد 92 مباراة مع راقصي السامبا
لعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة فيما كانت مباراة الاعتزال مع راقصي السامبا في 18 يوليو/ تموز عام 1971. احتشد 180 ألف مشجع في ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو لتوديع الأسطورة البرازيلية. وانتهت المباراة ضد يوغوسلافيا بالتعادل هدفين لكل فريق. اعتزل بيليه اللعب مع البرازيل في سن مبكر، إذ لم يكن قد أتم بعد عامه الحادي والثلاثين. وقد لعب بعد ذلك، مع ناديه سانتوس لعدة سنوات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1975.. المغامرة الأمريكية
في عام 1974، أكمل بيليه 19 موسما كرويا مع ناديه سانتوس البرازيلي بداية من عام 1956. انتقل في عام 1975 إلى اللعب في الولايات المتحدة مع نادي "نيويورك كوزموس" المنافس في دوري أمريكا الشمالية الوليد في حينه ربما كان بسبب المال. ساعد بيليه على تعزيز شهرة ونشر كرة القدم في الولايات المتحدة. وقاد بيليه "نيويورك كوزموس" للفوز ببطولة دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم عام 1977.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
1977... محمد علي كلاي وبيكنباور في الوداع
أنهى بيليه مسيرته الكروية مع "نيويورك كوزموس" عام 1977 حيث جرت المباراة النهائية في استاد ملعب جاينتس العريق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. وحرص على توديعه أسطورة كرة القدم الألمانية "القيصر" فرانز بيكنباور الذي رافقه في الفريق وزميل دربه في منتخب البرازيل كارلوس ألبرتو، فضلا عن أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
نجم في هوليوود
في عام 1981، خاض بيليه الغمار السينمائي حيث شارك في بطولة فيلم "الهروب إلى النصر" مع نجمي هوليوود سيلفستر ستالون ومايكل كين. يدور الفيلم في فترة الحرب العالمية الثانية حيث يخوض فريق من أسرى دول الحلفاء مباراة كرة قدم ضد فريق من ألمانيا النازية ممن قاموا بأسرهم.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
بيليه الوزير والسفير
بعد مسيرة كروية حافلة، شغل بيليه عددا من المناصب بما في ذلك سفيرا للنوايا الحسنة في منظمة اليونسكو عام 1994. وبعدها بعام، قام الرئيس البرازيلي آنذاك فرناندو إنريكي كاردوسو (يسار الصورة) بتعيين بيليه في منصب وزير استثنائي للرياضة في البرازيل، حيث كرس بيليه جهده لمحاربة الفساد في عالم كرة القدم في بلاده. وقام باقتراح تشريع أطلق عليه "قانون بيليه" للحد من الفساد الكروي في البرازيل.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
إدينيو بيليه.. ابن الوز ليس عواما
تزوج بيليه ثلاث مرات وأنجب العديد من الأطفال سواء من زوجاته الثلاث أو من علاقات خارج إطار الزواج. حاول نجله إدينيو مواصلة مسيرة والده. وقد بدأ إدينيو مشواره الاحترافي كحارس في نادي سانتوس الذي قضى فيه بيليه حياته الكروية. لكن مسيرة إدينيو في عالم المستديرة لم ينطبق عليها القول "ابن الوز عوام" خاصة بعد أن أصدرت محكمة برازيلية عام 2017 ضده عقوبة بالسجن نحو 13 عاما في قضية غسيل أموال وتهريب المخدرات.
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وداعا بيليه.. حياة الأسطورة البرازيلية في صور
صراع مع المرض
في الأعوام الأخيرة من عمره، تعرض بيليه لأزمات الصحية عدة. في 2012، خضع لعملية جراحية ناجحة في الفخذ، لكنه اضطر خلال مونديال 2018 في روسيا إلى الظهور على كرسي متحرك أثناء سحب القرعة إلى جوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأيقونة الأرجنتينية دييغو مارادونا. وبعد ذلك بفترة قصيرة، دخل بيليه المستشفى حيث خضع لجراحة لإزالة حصوات الكلى. لكن معركة بيليه الكبرى والأخيرة كانت ضد السرطان. تشاك بنفولد/ م.ع