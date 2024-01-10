بعد واقعة "بوينغ ماكس 9"ـ هل هناك خطر على شركات طيران عربية؟

بعد واقعة سقوط أحد أبواب طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"، ثم العثورعلى براغ مفكوكة بعدة طائرات (ماكس 9)، تفاقمت أزمة طائرات بوينغ 737 ماكس، ما أثار مخاوف زبائن الشركة والمسافرين. فهل تأثرت شركات الطيران العربية بالأمر؟

كشف مقطع مصور عن حالة الرعب التي انتابت المسافرين على متن طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" بعد سقوط أحد أبواب مخارج الطوارئ خلال تحليق الطائرة فوق الأراضي الأمريكية الجمعة الماضية (الخامس من ينايركانون الثاني 2024)

ورغم نجاة الطائرة والركاب، إلا أن الحادث أثار حالة صدمة وردود فعل سريعة من الشركة مالكة الطائرة والسلطات الأمريكية حيث قررت إدارة الطيران المدني الأمريكية حظر تحليق 171 طائرة من هذا الطراز في انتظار إخضاعها لعمليات فحص.

خسائر ومزيد من المخاوف

وفي رد فعل فوري، أقر الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، ديف كالهون، بارتكاب الشركة خطأ، متعهدا بالعمل مع الجهات التنظيمية لضمان "عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

بيد أن الإقرار والتعهد اللذان صدرا عن كالهون لم يقفا حائلا دون تكبد الشركة خسائر فادحة إذ سجل سهم الشركة أكبر خسارة يومية خلال عام بعد أن فقدت الشركة أكثر من 13 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وما زاد الطين بلة عثور شركتي ألاسكا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز الأمريكيتين على أجزاء مفككة في طائرات مماثلة وهو ما أثار مخاوف من احتمال تكرار واقعة "بوينغ 737 ماكس 9".

وكانت الشركتان قد قررتا وقف التحليق بهذا الطراز من الطائرات فيما قالت بوينغ إن العثور على عدد من البراغي المفكوكة في طائرات يتم التعامل معه على أساس أنها "مسألة متعلقة بمراقبة الجودة".

إيقاف تحليق "بوينغ 737 ماكس 9″

وعلى وقع الحادثة، قررت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم إيقاف إقلاع الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9″ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية.

بدورها، سعت معظم شركات الطيران في البلدان العربية إلى النأي بنفسها عن الأزمة، مشددة على عدم تأثرها بواقعة طائرة "بوينغ 737 ماكس 9 فيما ذكرت "فوربس" أن كبرى شركات الطيران في العالم العربي لا تمتلك عددا كبيرا من الطائرات من هذا الطراز.

وأعلنت شركة طيران "فلاي دبي" التي تتخذ من مطار دبي مقرا لها، عدم تأثر طائراتها بقرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بإخضاع طائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية.

وتمتلك الشركة ثلاث 3 طائرات من "طراز بوينغ 737 ماكس 9"، لكنها شددت في بيان على أنها تقوم بتشغيل طائرات من هذا الطراز "بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو نوع غير مشار إليه في تعليمات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشأن عمليات الفحص."

بدورها، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن شركات الناقلات الوطنية للدولة ليس لديها طائرات متأثرة بخلل "ماكس 737-9" الفني".

ورغم امتلاك الخطوط القطرية 9 طائرات من "طراز بوينغ 737 ماكس 8"، إلا أنها أكدت أنها لا تمتلك أي طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" التي تعد الوحيدة المتأثرة بتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وعلى صعيد شركات الطيران العربية الأخرى، فقد أكدت "الخطوط السعودية" و "مصر للطيران" عدم امتلاكهما طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" فيما شددت شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على الأمر ذاته.

هبوط طارئ بعد سقوط باب للطوارئ من "بوينغ 737 ماكس 9" أثناء التحليق فوق الأراضي الأمريكية صورة من: Kyle Rinker via X/via REUTERS

ونقل موقع "هسبريس" عن مسؤول بالخطوط الملكية المغربية قوله إن الشركة "لا تتوفر على طائرات بوينغ 737 ماكس 9".

وخليجيا، أصدرت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان بيانا أكدت فيه أنه "لا يوجد لدى الناقلات الوطنية" طائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس".

ولم تصدر شركة الطيران الجزائرية حتى الآن بيانا حيال الواقعة رغم أن الشركة تستخدم حاليا حوالي 30 طائرة بوينغ 737 من طرازات سابقة، بحسب فرانس برس.

وكانت فرانس برس قد أفادت في منتصف العام الماضي بأن شركة الطيران الجزائرية قد وقعت طلبية لشراء ثماني طائرات بوينغ من طراز "737 ماكس-9" لتطوير اسطولها من الطائرات.

شبح حادثتي إندونيسيا وإثيوبيا

وأعادت الواقعة إلى الأذهان تحطم طائرتين من طراز "بوينغ 737 ماكس" حيث تحطمت الطائرة الأولى في إندونيسيا عام 2018 ما أسفر عن مقتل قرابة 190 شخصا فيما شهدت أثيوبيا واقعة تحطم الطائرة الأخرى عام 2019 ما أودى بحياة 157 شخصا.

وبعد الحادثتين، قررت سلطات سلامة الطيران في العالم وقف تشغيل كل طائرات طراز بوينغ 737 ماكس لقرابة عشرين شهرا فيما ألغت شركة "طيران أديل" السعودية على سبيل المثال إلغاء طلب شراء 30 طائرة بوينغ من هذا الطراز.

سحب فوري

وعقب حادثة انفصال باب الطوارئ، أعلنت الخطوط الجوية التركية سحب طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" الموجودة في أسطولها من الرحلات من أجل الفحص.

وفي تغريدة على منصة إكس، قال المستشار الإعلامي للخطوط التركية يحيى أوستون إنه تم وضع 5 طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" قيد الفحص حرصا على سلامة الطيران، مشيرا إلى أن الطائرات ستبقى في أول مطار تهبط فيه.

وشمل قرار التعليق العديد من شركات الطيران الدولية فعلى سبيل المثال علّقت شركة "كوبا إيرلاينز" البنمية تشغيل طائراتها من هذا الطراز بهدف إتمام عمليات الفحص خاصة وأن الشركة تمتلك 21 طائرة من هذا الطراز.

و للسبب ذاته، قررت شركتا "آيرو مكسيكو" المكسيكية و "ليون إير" الإندونيسية إيقاف 19 و ثلاث طائرات من طراز " 737 ماكس 9" على التوالي.

وأوروبيا، قررت وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق استخدام طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، مشيرة إلى أنه لا توجد شركات طيران في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشغل حاليا هذا النوع من الطائرات.

"انتكاسة"

يشار إلى أنه جرى تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن فيما أوصت "بوينغ" العام الماضي الشركات التي تمتلك طائرات 737 ماكس بفحص نظام التحكّم في الدفة، بعد أن لاحظت إحدى الشركات فقدان بندق برغي في إحدى طائراتها، وفقا لفرانس برس.

ويبدو أن واقعة الخامس من يناير أثارت المزيد من المخاوف حيال الطائرات من هذا الطراز.

ففي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، قال رئيس شركة "طيران الإمارات" تيم كلارك إن حادث طائرة "بوينغ 737 ماكس" يمثل "انتكاسة للشركة المصنعة في الوقت الذي تسعى فيه لتحسين عملياتها".

وأضاف كلارك أن بوينغ "واجهت مشكلات في مراقبة الجودة منذ فترة طويلة، وما حدث ( الجمعة الماضية) يعد دليلا آخرا على ذلك".

الأكثر استخداما لطائرات ""بوينغ 737 ماكس 9"

وتعرضت الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" لانتقادات خلال السنوات الماضية ما دفع البعض إلى اعتبار هذه الطائرات "غير آمنة" رغم أنها تعد الأكثر خضوعا للتدقيق.

وفيما يتعلق بالطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" فإنها تعد أقل شهرة في أسطول 737 ماكس، لكن مازالت شركات تمتلك طائرات من هذا الطراز.

وبحسب موقع "سكيفت" الأمريكي، فإن شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية تمتلك 79 طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 9" فيما لدى شركة الطيران الأمريكية "ألاسكا إيرلاينز" 65 طائرة من هذا الطراز .

وخارج الولايات المتحدة، تمتلك خطوط "كوبا ايرلاينز" و "آيرو مكسيكو" المكسيكية و "ليون إير" الإندونيسية 29 و19 و3 طائرات من هذا الطراز على التوالي.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، تمتلك الخطوط التركية خمس طائرات من هذا الطراز فيما لدى شركة "فلاي دبي" ثلاث طائرات من الطراز ذاته.