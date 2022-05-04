بعد واقعة أنفيلد .. هل يوقف الاتحاد الإنجليزي يورغن كلوب؟

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالسلوك غير الملائم. وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان اليوم الثلاثاء (الثاني من مايو/ أيار 2023) أن تعليقات كلوب "تنطوي على تحيز و / أو تشكك في نزاهة الحكم و / أو تكون شخصية / مسيئة و / أو تشوه سمعة اللعبة".

وحصل كلوب على بطاقة صفراء بسبب طريقة احتفاله بهدف الفوز الذي سجله ديوغو جوتا في الدقيقة 94 بعد أن ركض باتجاه الحكم الرابع جون بروكس في ملعب آنفيلد، حيث أصيب المدرب الألماني خلال الواقعة. وبعد المباراة، اتهم كلوب الحكم تيرني بأنه يحمل "ضغينة" ضد ليفربول لكن لجنة الحكام قالت إنها على علم بتعليقات المدرب الألماني مشيرة إلى وجود تسجيلات لحكام الدوري الممتاز في كل المباريات عبر نظام التواصل.

وأوضحت اللجنة "بعد مراجعة كاملة لتسجيل صوت الحكم بول تيرني يمكننا تأكيد أنه تعامل بطريقة احترافية، بما في ذلك وقت إنذار مدرب ليفربول، لذا نبدد تماما أي تكهنات حول حدوث تصرفات غير لائقة من تيرني".

كلوب نادم ويتوقع عقوبة

وفي وقت سابق اليوم، أعرب كلوب عن ندمه على تصرفه خلال مباراة الفريق أمام توتنهام أمس الأول الأحد في الدوري الإنجليزي. وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مباراة فريقه المقررة غدا أمام فولهام في الدوري الإنجليزي: "كان يتعين ألا يحدث هذا... كان هذا نابعا من غضب لحظي، وهو ليس حافزا جيدا لما تقدم عليه". وقال كلوب "فزنا بمباراة لكرة قدم 4-3 بطريقة رائعة والعناوين الرئيسية الوحيدة كانت عني. أشعر بأسف حقيقي. لم يكن الأمر ضروريا".

وقال كلوب للصحفيين: "ربما أتوقع عقوبة لأن الحكام يعتقدون أنني شككت في نزاهتهم لكني كنت أعبر وقتها عن مشاعري فقط.

وسجل ليفربول هدف الفوز 4-3 على توتنهام في الوقت بدل الضائع للمباراة، ليركض كلوب باتجاه الحكم الرابع ويحتفل بشكل صاخب أمامه. ونظرا لركضه السريع، تعرض كلوب لشد عضلي في الساق.

كلوب: لدينا ماض مع الحكم

وقال كلوب (56 عاما): "أولا، كان هناك موقف تعرض فيه محمد صلاح (لاعب ليفربول) للإعاقة... لم يحتسب خطأ لكنه كان خطأ من وجهة نظري. ثم تم احتساب خطأ بشكل صحيح أمام عيني (لصالح توتنهام) ". وساعدت ركلة حرة لتوتنهام في تسجيل هدف التعادل 3-3 قبل أن يحرز ليفربول هدف الفوز.

وقال كلوب: "إنها في الواقع لحظة يجب أن تكون سعيدا فيها لأنك سجلت هدفا، ولكن لسوء الحظ كنت مازلت غاضبا بعض الشيء... قادني هذا إلى الاحتفال بشكل هائل".

ورغم هذا، أصر مدرب ليفربول على عدم رضاه عن الحكم بول تيرني الذي أدار اللقاء. وقال: "أعلم أنه لا يفعل ذلك عن عمد، ولكن لدينا ماض معه، ولا يمكنني إنكار ذلك... سمعت أنني يجب أن أكذب وأشياء من هذا القبيل. فعلت الكثير في ذلك اليوم، لكنني لم أكذب".

عقوبات سابقة لكلوب

وعوقب كلوب، الذي قد يواجه الإيقاف، بسبب تعليقاته ضد حكام في السابق وغُرم 45 ألف جنيه استرليني (56 ألف دولار) من الاتحاد الإنجليزي في 2019 بسبب تعليقات ضد كيفن فريند.

وسيسعى ليفربول، الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد الرابع لكنه لعب مباراة أكثر، لتحقيق انتصاره الخامس تواليا لأول مرة هذا الموسم عندما يواجه فولهام غدا الأربعاء.

وقال كلوب إن شكوكا تحوم حول مشاركة جوتا، الذي سجل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات لعبها، في لقاء فولهام.

ع.خ/ ص.ش (د ب أ، رويترز)