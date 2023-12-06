برلين تؤيد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين

أشادت ألمانيا بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يهود متهمين بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين، من خلال حظر سفرهم، وقالت برلين إنها ستدفع للنقاش حول الأمر داخل الاتحاد الأوروبي.

أعربت الحكومة الألمانية عن تأييدها لفرض قيود على دخول المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين إلى الاتحاد الأوروبي، على غرار القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخراً.

ورحب متحدث باسم الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، الأربعاء (السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023) بالعقوبات الأمريكية على المستوطنين المتطرفين وقال إن ألمانيا ستلعب دوراً فعالاً في الدفع صوب اتخاذ إجراءات مماثلة في الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث: "نرى أن من المهم دفع هذا النقاش قدماً على المستوى الأوروبي أيضاً"، مشيراً إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الولايات المتحدة إلى زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية المحتلة، عندما أعلنت أمس الثلاثاء حظراً على سفر "أفراد يعتقد أنهم متورطون في زعزعة السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".

كما أدانت وزارة الخارجية الألمانية العنف ضد التجمعات الفلسطينية من جانب متطرفين يهود، وقالت: "ندعوا إسرائيل مجدداً إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الاتحاد الأوروبي إلى درس إمكان منع دخول بعض الإسرائيليين "المتطرفين" المسؤولين عن أعمال عنف ضد فلسطينيين إلى الأراضي الأوروبية.

خ.س/ع.ج.م/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ)