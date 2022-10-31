بعد واتساب.. عطل يطال شبكة انستغرام للتواصل الاجتماعي

أبلغ موقع انستغرام الاثنين (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) عن صعوبات واجهها مستخدموه الذين أشار بعضهم إلى أن حساباتهم عُلّقت أو أصبحت غير متوافرة، فيما أكدت المنصة الاجتماعية أنها تعمل على معالجة العطل المُسجّل.

وغرّد قسم التواصل التابع لشركة "ميتا" في حسابه عبر تويتر "ندرك أن بعضكم يواجه صعوبات في استخدام حساباته في انستغرام"، مضيفاً "نعمل على حلّ المشكلة ونعتذر عن إزعاجكم".

وأكد عشرات المستخدمين اليوم الاثنين في منشورات عبر مواقع التواصل أنّهم غير قادرين على استخدام حساباتهم في انستغرام أو أنهم تلقوا رسائل تشير إلى أنّ حساباتهم عُلّقت.

ولم يعلق متحدث باسم انستغرام على مسألة تعليق الحسابات. وكتب عدد من مستخدمي المنصة على تويتر أن انستغرام طلب منهم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للوصول إلى الحسابات المعلقة.

ولفت موقع "داون ديتاكتر" المتخصص إلى أنّ العطل طال عدة آلاف من الحسابات، فيما سُجّل رقم قياسي للحسابات المُتوقّفة حوالي الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش. وفي 22 أيلول/ سبتمبر، سُجّل خلل مماثل لم ينشر انستغرام عند حدوثه أي توضيح.

وتراجع سهم ميتا بنحو خمسة بالمئة وسط عمليات بيع واسعة النطاق في أسواق الأسهم.

ويأتي انقطاع خدمة انستغرام بعد أقل من أسبوع على عطل طال تطبيق واتساب التابع لشركة "ميتا" أيضا وتأثر به مليارات من المستخدمين حول العالم.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)