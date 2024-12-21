بعد هزيمته بايرن ... ماينز يواصل انتصاراته ويقهر فرانكفورت

أسدل ماينز مشواره في الدوري الألماني عام 2024 بفوز مستحق على اينتراخت فرانكفورت. كما اكتسح هولشتاين كيل ضيفه أوغسبورغ، وفاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم، وسانت باولي على شتوتغارت.

أنهى نادي ماينز مسيرته في عام 2024 بشكل مثالي وتغلب على مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1/3، السبت (21 كانون الأول/ديسمبر 2024)، في المرحلة الخامسة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي باقي المباريات اكتسح هولشتاين كيل ضيفه أوغسبورغ 5/ 1، وفاز فيردر بريمن على ضيفه يونيون برلين 1/4، وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه هوفنهايم 1/2، وسانت باولي على مضيفه شتوتغارت 1 /صفر.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك، سجل ماينز انتصاراً مثيراً على فرانكفورت بعد أسبوع واحد من إلحاق الهزيمة الأولى ببايرن ميونخ المتصدر. ونجح ماينز في الخروج فائزا رغم أنه لعب أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نديم أميري في الدقيقة 21.

وتقدم ماينز بهدف عكسي بعد مضي ربع ساعة من بداية المباراة، سجله كاوا سانتوس بالخطأ في مرماه ثم تقمص بول نبيل دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث للفريق الضيف في الدقيقتين 27 و58 وتكفل راسموس كريستنسن بتسجيل الهدف الوحيد لفرانكفورت في الدقيقة 75.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى 25 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق نقطتين عن فرانكفورت صاحب المركز الثالث.

حقق كيل أول فوز بعد سلسلة من الهزائم صورة من: Frank Molter/dpa/picture alliance

وعلى ملعب هولشتاين، قلب كيل تأخره بهدف أمام فولفسبورغ إلى فوز مثير بخماسية، محققاً أول انتصار له بعد خمس هزائم متتالية.

وتقدم ألكسيس كلود موريس بهدف لأوغسبورغ في الدقيقة الخامسة ثم أدرك لاسي روزنبوم التعادل لكيل في الدقيقة 12 وتكفل فيل هاريس بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 32 و35 ثم أحرز شوتو ماشينو الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 39 و90.

وحقق كيل الفوز الثاني هذا الموسم ليرفع رصيده إلى ثمان نقاط في المركز قبل الأخير، وتوقف رصيد اوغسبورغ عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

من مباراة يونيون برلين وفيردر بريمن صورة من: Michael Taeger/Jan Huebner/IMAGO

وعلى ملعب فيسير شتاديون، اكتسح بريمن ضيفه يونيون برلين برباعية، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد يونيون برلين عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم ماركو جرويل بهدفين مبكرين لبريمن في الدقيقتين 13 و17 ثم رد اندراس شافير بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 23. وتكفل ميتشيل فايزر بتسجيل الهدف الثالث لبريمن في الدقيقة 45 ثم أحرز ينس ستيج الهدف الرابع قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، اقتنص غلادباخ فوزاً ثميناً من مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم فيليب ساندر بهدف لغلادباخ في الدقيقة 23 ثم أدرك اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة 58 لكن بعدها بثلاث دقائق سجل الحسن بليا هدف الفوز للفريق الضيف.

وعلى ملعب إم إتش بي أرينا، قاد يوهانيس إيجيستين فريقه سانت باولي للفوز على مضيفه شتوتغارت بهدف سجله في الدقيقة 21. الفوز رفع رصيد سانت باولي إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد شتوتغارت عند 23 نقطة في المركز التاسع.

من مباراة بايرن ولايبزيغ صورة من: Ulrich Gamel/kolbert-press/IMAGO

وأمس الجمعة سحق بايرن ميونخ ضيفه لايبزيغ 1/5 في مباراة شهدت تسجيل هدفين في أول دقيقتين لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني، ليحكم قبضته على الصدارة.

وبعدما خسر في المسابقة لأول مرة هذا الموسم أمام ماينز مطلع الأسبوع، قدم بايرن أداء قويا أمام فريق لم يتمكن من بناء أي زخم هجومي طوال المباراة.

ويتصدر بايرن المسابقة برصيد 36 نقطة بفارق سبع نقاط أمام باير ليفركوزن الذي يواجه فرايبورغ اليوم السبت. ويحتل أينتراخت فرانكفورت المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف أمام لايبزيغ رابع الترتيب.

وهذه المرة 26 التي يتصدر فيها بايرن جدول الترتيب بحلول عيد الميلاد وسبق أن حسم اللقب 23 مرة في 25 مناسبة كان فيها بطل الشتاء.

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)