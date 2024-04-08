بعد هزيمة بايرن محليا..توخيل يوجه رسالة لأرسنال قبل المواجهة

قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يبدو بايرن ميونيخ في وضعية صعبة على صعيد التشكيلة، رغم استعادة نجميه المصابين نوير وساني، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية كومان. وتوخيل يوجه رسالة تحذير لأرسنال.

حذر توماس توخيل، مدرب فريق بايرن ميونخ الألماني، فريق أرسنال الإنجليزي، من أن الفريق البافاري "يريد أن يسبب لهم الألم" خلال لقاء الفريقين. ويحل بايرن ضيفا على أرسنال على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية

لندن، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، بذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولو نظرنا إلى الإحصائيات، فيمكن القول إن بايرن ميونخ سيواجه، اليوم الثلاثاء (التاسع من أبريل/نيسان)، منافسه المفضل في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب أرسنال.

فقد فاز ميونيخ في المواجهات الثلاث الأخيرة ضد الغانرز، ولم ينهزموا في جميع مباريات خروج المغلوب الثلاث على ملعب الإمارات.

كما فاز بايرن في آخر ثلاث مباريات له في لندن ضد أرسنال وتوتنهام وتشيلسي بإجمالي 15: 3 هدفا.

ويمتلك بايرن في صفوفه الهداف هاري كين، وهو متخصص حقيقي في التألق ضد أرسنال. انطلاقته كانت من أكاديمية أرسنال، حيث لعب له موسما واحدا عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات.

وخلال مسيرته في البطولة الإنجليزية مع توتنهام هوتسبر، أحرز 14 هدفا في شباك أرسنال.

ولكن أرسنال يعيش حاليا فترة تألق سواء في بطولة الدوري، أو حتى على صعيد دوري أبطال أوروبا: حيث فاز رفاق كاي هافرتز بجميع مبارياتهم على أرضهم في هذا الموسم، ودون أن تهتز شباكهم بأي هدف: فوز برباعية نظيفة ضد أيندهوفن، و2- 0 ضد إشبيلية، و بستة مقابل لا شيء ضد لينس، وبهدف نظيف ضد بورتو.

ورغم الموسم الباهت الذي يقدمه بايرن هذا الموسم، في ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة خلف باير ليفركوزن المتواجد على قمة الدوري الألماني (بوندسليجا) الآن، أكد توخيل أن فريقه قادر على إيذاء أرسنال، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

وقال توخيل، الذي خسر فريقه 2 / 3 أمام مضيفه هايدنهايم في مباراته الأخيرة ببوندسليغا، في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء الاثنين "أرسنال أفضل فريق في الدوري الإنجليزي حاليا عن جدارة، كل البيانات تظهر ذلك. إنهم في حالة رائعة وكانوا على أعلى مستوى خلال الموسمين الماضيين، لذا فهو اختبار هائل بالنسبة لنا".

وأضاف توخيل "هذا هو العام الثاني بالنسبة لهم الذي يلعبون خلاله على هذا المستوى العالي حقا، لديهم الكثير من الطاقة في الملعب ويمكنهم الاحتفاظ بها لفترة طويلة".

فاز رفاق كاي هافرتز والقائد مارتن اوديغارك بجميع مبارياتهم على أرضهم في هذا الموسم صورة من: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

وأوضح مدرب بايرن في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ندرك نقاط قوتنا وكيف نريد أن نسبب لهم الألم. نعلم أن دوري الأبطال مسابقة نتمتع فيها بخبرة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية. نريد استغلالها لصالحنا".

البايرن يلملم الجراح ويستعيد بعض نجومه

بعد غياب عدد من أساسيه خلال مواجهته الأخيرة والخسارة أمام هايدنهايم في الدوري الألماني، كالحارس الدولي مانويل نوير، وليروي ساني، وكينغسلي كومان. ها هو الفريق البافاري يستعيد قائده نوير ليكون جاهزا للمباراة ضد أرسنال، وكذلك الجناح ساني. ولكن لا تزال هناك علامة استفهام حول لياقة كومان ولم يحسم القرار بعد حول جاهزيته، بحسب موقع كيكر الرياضي الألماني.

هل ستكون عودة قائد بايرن ميونيخ وحامي عرينه مانويل نوير مفتاحا لتحقيق نتيجة جيدة في مواجهة أرسنال صورة من: Wolfgang Schneble/SvenSimon/picture alliance

وإذا تعافى الدولي الفرنسي في الوقت المناسب فقد يصبح جاهزا لموقعة الذهاب في لندن، وهذا ما سيكون له تأثير على التشكيلة الأساسية. حينها من المحتمل أن يبقى توماس مولر على دكة البدلاء.

وبعد الهزيمة من هايدنهايم، من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التغييرات في خط الدفاع، فالفرنسي دايوت أوباميكانو والكوري الجنوبي مين جاي كيم، اللذان منحهما المدرب توماس توخيل الفرصة لإثبات قدرتهما أمام هايدنهايم، لم يتمكنا من استغلالها. بل على العكس من ذلك، حيث ارتكبا الكثير من الأخطاء. ومن المحتمل أن يتم إعطاء الأفضلية للإنجليزي إريك داير والهولندي ماتياس دي ليخت، ليكونا قلب الدفاعي، بعد أن حصلا على راحة لأسبوع.

ومن المرجح أيضا أن يعود نصير مزراوي إلى الفريق، فيما سيبقى ألكسندر بافلوفيتش احتياطيا على الأغلب.

ف.ي/م.س