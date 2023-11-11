بعد هدوء لأسابيع.. قصف مكثف على كييف ومناطق أوكرانية عدة

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجومًا صاروخيًا اليوم السبت (11 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المجاورة لأول مرة منذ أسابيع وقصفت شرق البلاد وجنوبها بطائرات مسيرة.



وذكر سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا باتجاه العاصمة في نحو الساعة الثامنة صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش).

وقال بوبكو على تيليغرام: "بعد توقف طويل دام 52 يومًا، استأنف العدو شن هجمات صاروخية على كييف... فشل الصاروخ في الوصول إلى كييف إذ أسقطته الدفاعات الجوية في أثناء اقترابه من العاصمة". وأضاف بوبكو أنه لم يسقط ضحايا أو تقع أضرار بالغة في العاصمة.

وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو عبر تيليغرام: "بحسب المعلومات الأولية، انطلقت الدفاعات الجوية ضد أسلحة بالستية. الإنذار متواصل، الزموا الملاجئ".

من جانبه أوضح رسلان كرافشينكو حاكم منطقة كييف الوسطى أن الهجوم ألحق أضرارًا بخمسة منازل خاصة وعدة مبان تجارية في المنطقة. وأضاف أن صاروخين روسيين أصابا أرضًا تقع بين مناطق سكنية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت 19 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية في أثناء الليل على المناطق الجنوبية والشرقية.

وأشار أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إلى أن المنطقة الجنوبية تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة مساء أمس الجمعة وخلال الليل. وأضاف أن الهجمات أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص وألحقت أضرارًا بمنشآت البنية التحتية للميناء، دون الخوض في تفاصيل.

ولم تؤكد موسكو أو تنفي قيامها بقصف داخل الأراضي الأوكرانية.



وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء أن أوكرانيا نشرت المزيد من منظومات الدفاع الجوي الغربية مع استعدادها لشتاء ثانٍ من الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.

والعام الماضي، استهدفت ضربات روسية شبكة الطاقة الأوكرانية، ما ترك آلافًا بلا تدفئة ولا كهرباء وسط برد شديد.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)