بعد هجوم هاناو إطلاق نار على مقهى للشيشة في شتوتغارت

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية مساء السبت إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على نافذة مقهى للشيشة مدينة شتوتغارت بجنوب غرب ألمانيا. وقال المتحدث إن أحدا لم يصب في الحادث.

وأشار أحد العاملين إلى الضرر الذي حدث يوم أمس السبت (22 شباط/ فبراير 2020)، ولم يتضح متى تحطمت النافذة. ويعتقد المحققون أنه لم يكن هناك أحد في المبنى وقت ارتكاب الجريمة.

وقالت الشرطة إن الجاني أو الجناة أطلقوا النار على نافذة أخرى في المبنى بسلاح ناري غير معروف. وتوجد أيضا صالة تدريب رياضية في المبنى. بينما اخترقت طلقة نافذة الصالة، إلا أن النافذة في مدخل المبنى صمدت أمام الهجوم ولم تتحطم. وحصل اختصاصيو الشرطة الجنائية على أدلة من مكان الحادث. ونظرا لأن الدافع وراء الجريمة غير واضح حتى الآن، فقدتولت هيئة مكافحة الجريمة المحلية التحقيق.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام ألماني يبلغ من العمر 43 عاما بقتل تسعة أشخاص ذوي أصول مهاجرة بالرصاص في مقهى للشيشة في بلدة هاناو الغربية. ويعتقد أن مطلق النار قتل والدته البالغة من العمر 72 عاما قبل أن يقتل نفسه أيضا. وقد تبين أن الجاني المشتبه به كانت لديه أفكار يمينة متطرفة شديدة العنصرية ويعاني من مشاكل نفسية.

ع.ج/ م. س (أ ف ب، د ب أ)