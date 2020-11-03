 بعد هجوم فيينا.. إغلاق ″المساجد المتطرفة″ وتوقيف مسؤول أمني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2020

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بعد هجوم فيينا.. إغلاق "المساجد المتطرفة" وتوقيف مسؤول أمني

تمضي السلطات النمساوية نحو اتخاذ قرارات حاسمة في حربها على التطرف، إذ أكدت أنها ستعمل على إغلاق المساجد المتطرفة، في وقت تأكد فيه توقيف مسؤول أمني نمساوي رفيع عن العمل.

الهجوم الإرهابي في النمسا

خلال تأبين ضحايا الهجوم الخميس 6 نوفمبر 2020

أمرت الحكومة النمساوية بإغلاق "المساجد المتطرفة" بعد أربعة أيام من الهجوم الذي شهدته العاصمة فيينا، حسبما ذكرت مصادر في وزارة الداخلية لفرانس برس. وستقدم الحكومة مزيدا من التفاصيل في مؤتمر صحافي بعد ظهر الجمعة.

وأكدت "الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا"، أكبر منظمة تمثل المسلمين وتدير 360 مسجدا في هذا البلد، في بيان أنها أغلقت مكانا للعبادة "مخالفا لعقيدتها"، وقال رئيسها أوميت فورال إن "الحرية رصيد ثمين في بلدنا، يجب علينا حمايتها من الانتهاكات بما في ذلك عندما تخرج من صفوفنا".

مختارات

بعد تأكيد النمسا أن هجوم فيينا الإرهابي "له دوافع إسلاموية" ومنفذه "شخص متطرف من أنصار داعش"؛ هل يكون لهذا الهجوم عواقب سلبية قد تشكل تهديداً على وجود المسلمين في النمسا؟ وكيف تعامل المسلمون مع هذه الجريمة البشعة؟

بعمر 20 عاما، لم يكن منفذ هجوم فيينا شخصا غريبا عن السلطات الأمنية النمساوية، لكنه نجح مع ذلك في خداعها ليرتكب هجوما إرهابيا، كانت حصيلة ضحاياه يمكن أن كون أكبر لولا التدخل الأمني السريع حسب تأكيد وزير الداخلية.

اعتبر المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أن أوروبا مدعوة لمحاربة الإسلام السياسي، لافتا أن تياراته تهدّد الحرية في أوروبا، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لمناقشة ظاهرة "الإرهاب الإسلاموي".

وتأتي هذه التطوّرات بعد الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أشخاص في وسط العاصمة من طرف شاب نمساوي يحمل كذلك جنسية مقدونيا الشمالية متعاطف مع تنظيم "داعش". وقالت السلطات فيما بعد إن اسمه كوجتيم فيض الله، وعمره 20 عاما، وقد قتلته الشرطة بعد تسع دقائق من فتحه النار على المدنيين.

وأعلن قائد الشرطة في فيينا أنه تم توقيف رئيس مكافحة الإرهاب في فيينا عن العمل بعد كشف وجود ثغرات في مراقبة منفذ الهجوم. وقال غيرهارد بورستل للصحافيين إن المسؤول إيريك زويتلر "طلب مني أن أوقفه عن العمل لأنه لا يريد أن يكون عقبة في التحقيق".

وقد أكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس عزمه على محاربة "الإسلام السياسي"، معتبرا أنه يشكل  "خطرا" على " النموذج الأوروبي".

كما قامت الشرطة باعتقال 16 رجلا، بعضهم معروفين من قبل القضاء، بسبب مخالفات طابعها إرهابي. وقالت المتحدثة باسم النيابة نينا بوسيك لوكالة فرانس برس الجمعة، إنه تم الإفراج عن ستة من هؤلاء المشتبه بهم بسبب تعذر صحة إثبات الشكوك المتعلقة بهم.

كما قالت متحدثة باسم مكتب الادعاء إن ممثلي الادعاء يطلبون احتجاز ثمانية من المعتقلين. وأضاف مكتب الادعاء أن هؤلاء "يشتبه بشدة في أنهم شاركوا في جريمة الانضمام لجماعة إرهابية أو منظمة إجرامية أو أنهم ارتكبوها".

وكان مسؤولون قد أكدوا أن الشرطة الألمانية فتشت اليوم الجمعة منازل ومتاجر تخص أربعة أشخاص يُعتقد أنهم كانوا على صلة بمنفذ هجوم فيينا. غير أن مكتب الشرطة الجنائية أكد أنه "لا يوجد اشتباه مبدئي في أن الأربعة المعنيين بإجراءات اليوم شاركوا في الهجوم".

إ.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

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فيينا تحت وقع صدمة "هجوم إرهابي" ليلة أمس

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