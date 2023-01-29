بعد هجوم الطعن.. مطالب بتشديد الأمن في القطارات بألمانيا

قال كارل-بيتر ناومان من اتحاد ركاب السكك الحديدية في ألمانيا"برو بان" نطالب بتوسيع شامل لنطاق المراقبة عبر الفيديو في كل العربات".
وأضاف ناومان أن هذا الأمر ربما لا يمكنه منع الجريمة في القطارات بشكل دائم " لكنه سيساعد على أية حال في القبض على الجناة وهذا أمر له أهمية كبيرة بالنسبة للضحايا على وجه الخصوص"، حسبما أوردت صحيفة "لوبيكر ناخريشتن" الألمانية المحلية.
ويأتي ذلك بعد واقعة هجوم الطعن الذي حدث داخل قطار محلي كان متجها من مدينة كيل إلى هامبورغ شمال ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة.
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على الفلسطيني "ابراهيم أ." (33 عاما) للاشتباه بشكل ملح في ارتكابه الهجوم. وصدر أمر اعتقال بحق الرجل بتهمة قتل شخصين والشروع في قتل في أربع وقائع أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرجل كان قد خرج من الحبس الاحتياطي قبل أيام قليلة من الجريمة.
كما أوضحت صحيفة "لوبيكر ناخريشتن" الألمانية أن نقابة سائقي القطارات الألمان "غي دي إل" ستعقد لقاء قريبا مع شركة النقل المحلية "ناه إس إتش" للتشاور حول النتائج المترتبة على الهجوم، وقال هارتموت بيترزن الرئيس المحلي للنقابة: "نحن نطالب منذ مدة طويلة بمزيد من التدابير الأمنية في القطارات".
من جانبه، قال دنيس فيدل من شركة "ناه إس ها" (Nah.SH) إن كل القطارات المحلية الجديدة التي تعمل منذ عام 2015، مزودة بتقنية الفيديو غير أن القطار "آر إي 70" الذي وقعت على متنه جريمة الطعن كان قطارا بديلا وهو غير مزود بتقنية التسجيل عبر الفيديو.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
روسيا: جدران سميكة
اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة
في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية
غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
الصين: أبواب زجاجية عالية
المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
تايلاند: حواجز زجاجية
الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
هولندا: الحواجز وأفراد الأمن
تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة
تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك