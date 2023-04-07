بعد هجمات صاروخية روسية.. زيلينسكي يطالب الغرب بدفاعات جوية أفضل

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالحصول على مزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مواقع سكنية، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا على الأقل، حسب المصادر الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء الجمعة (28 أبريل/ نيسان 2023) "الدفاع الجوي، قوة جوية حديثة- بدونها يستحيل الدفاع الجوي الفعال- مدفعية ومركبات مدرعة. كل ما هو ضروري لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي الخطوط الأمامية".

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم الذي وقع بمدينة أومان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، من بينهم أربعة أطفال. وأشار زيلينسكي إلى أن منطقة دنيبروبتروفسك شهدت مقتل امرأة وابنتها (3 أعوام) في قصف روسي. ولم يتأكد ذلك من مصادر مستقلة.

مزيد من المساعدات العسكرية

من جهته، طالب سفير أوكرانيا لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف بأن ترسل برلين مزيدا من الأسلحة القوية التي يمكن أن تستخدمها كييف ضد روسيا في ظل الاستعدادات الجارية لشن عمل عسكري كبير متوقع لاستعادة الأراضي التي احتلتها موسكو.

وقال ماكييف لمجموعة فونكه الألمانية في مقابلة نشرت اليوم السبت إن "هناك حاجة ملحة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي- مثل "اريس- تي وباتريوت وغيبارد". وتابع "من أجل الهجوم المضاد المخطط، نحتاج المزيد من المركبات المدرعة والدبابات وأنظمة المدفعية، وذخيرة طويلة المدى في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن أمن أوروبا يعتمد على سرعة وحجم شحنات الأسلحة والذخيرة لمساعدة أوكرانيا في استعادة وحدة أراضيها. وقال السفير الأوكراني إن "هزيمة روسيا ضمانة للحياة الطبيعية في أوروبا".

وأشاد ماكييف بالشحنات القادمة من ألمانيا حتى الآن قائلا "أنا سعيد لانخراط ألمانيا الكامل، مع الشركاء في حلف (شمال الأطلسي) الناتو، في التخطيط لمساعدة أوكرانيا بطريقة إستراتيجية للغاية وطويلة المدى. هذا هو النوع من العملية المستمرة التي نحتاجها لتحقيق النجاح على الخطوط الأمامية".

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد قال خلال مؤتمر صحافي في كييف "الاستعدادات (لهجوم مضاد) شارفت على نهايتها". وتريد كييف شن هجوم كبير لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في شرق وجنوب البلاد. وأضاف "تم التعهد بمعدات وأصبحت جاهزة وسلّمت جزئيا. بالمعنى الواسع، نحن جاهزون".

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)