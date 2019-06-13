بعد هجمات خليج عمان .. البنتاغون يسعى لإجماع دولي ضد إيران

اجتماعات مركزة ولقاءات ثنائية وجماعية واتصالات هاتفية مع مسؤولين في دول العالم تشكل مفردات مساعي البنتاغون الأمريكي في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة من أجل بناء رؤية واضحة بشأن الخطوات التالية لمواجهة احتمالات التصعيد المرتقب في منطقة الخليج، بعد أن وجه الرئيس ترامب اصابع الاتهام إلى إيران بشأن الهجمات على ناقلات نفط وطاقة دولية في "خليج عمان" الخميس الماضي.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قال الليلة الماضية إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء ما أسماه "اجماع دولي" عقب الهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط. وقال شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) إنه ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يشتركون في نفس الهدف.

وعندما سئل في وقت لاحق عما إذا كان يدرس إرسال المزيد من القوات أو عتاد عسكري للشرق الأوسط، قال شاناهان للصحفيين "كما تعلمون، نحن دوما نجهز خطط طوارئ متنوعة". وتابع شاناهان "عندما تنظرون إلى الموقف، سفينة نرويجية، وسفينة يابانية، السعودية، والإمارات، و15 بالمئة من تدفقات النفط العالمية عبر مضيق هرمز". وأضاف "لذلك نحتاج بالطبع لإعداد خطط طوارئ تحسبا لتدهور الموقف. ونحتاج أيضا لتوسيع الدعم (الدولي) لنا في هذا الموقف".

وأوضح شاناهان أن دور البنتاغون سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.

من جانبها، نفت إيران اتهامات أمريكية بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط يابانية ونرويجية بخليج عمان أمس الخميس. وقالت إيران إن تسجيل الفيديو لا يثبت شيئا وإن طهران تستخدم ككبش فداء. لكن شاناهان قد قال: "سننشر أي معلومات نتمكن من رفع السرية عنها. سنقوم بذلك. هذا ما ننوي القيام به".

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في غضون ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجراء تحقيق مستقل في الهجمات على الناقلتين. وقال غوتيريش إن "من المهم معرفة الحقيقة. ومن المهم للغاية أن يتم توضيح المسؤوليات. ولا يمكن أن يتم ذلك بالتأكيد سوى إذا كان هناك كيان مستقل يتحقق من هذه الوقائع". وقال إن مجلس الأمن الدولي هو صاحب السلطة الوحيد لفتح مثل هذا التحقيق. جاء ذلك عقب اجتماع مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في نيويورك.

وقال غوتيريش إنه لم يطلع على المقطع المصور الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية. ووصف أبو الغيط الوضع في الخليج بـ "برميل بارود".

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.ا/رويترز)