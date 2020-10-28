 بعد هبوط قياسي لليرة.. أردوغان يطيح بحاكم البنك المركزي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2020

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سياسة واقتصاد

بعد هبوط قياسي لليرة.. أردوغان يطيح بحاكم البنك المركزي

أصدر الرئيس التركي مرسوماً قضى فيه بإقالة حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، وذلك على خلفية تسجيل الليرة التركية مستويات تدني قياسية.

تراجعت الليرة مؤخرا إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار

تراجعت الليرة مؤخرا إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار

أقيل حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، بحسب مرسوم رئاسي نشر السبت فيما تسجل الليرة التركية مستويات متدنية قياسية.

مختارات

كيف تتجنب تركيا أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بعد الانقلاب الفاشل وفرض حالة الطوارئ وتشديد القمع ضد المعارضة؟ سؤال يلقي بثقل متزايد على الرئيس أردوغان وحكومته، التي تواجه تبعات تدهور السياحة والعملة وهروب استثمارات أجنبية.

تساءل خبراء اقتصاديون ألمان بشأن استقرار الليرة التركية الغامض مقابل الدولار، فيما تواصل تراجعها أمام اليورو، في وقت عززت فيه أنقرة انخراطها في عدد من الجبهات الساخنة في المنطقة. فهل يواجه الاقتصاد التركي خطر الانهيار؟

ولم يذكر المرسوم أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهراً على تعيينه في المنصب.

وكان أويصال قد تولى منصبه في تموز/يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان حول خفض معدلات الفائدة.

ولطالما عارض إردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب "مثلثا شيطانياً من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم".

مراد أويصال حاكم المصرف المركزي التركي المقال

بعد مرور 16 شهراً فقط على توليه منصبه أقيل مراد أويصال حاكم المصرف المركزي التركي

وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات متدنية قياسية مقابل الدولار. وبلغ سعر الصرف 8,52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة. وخسرت العملة التركية قرابة 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في أيلول/سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى من 2018، من 8,25 إلى 10,25 بالمئة.

وتصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

  • في25 تموز يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنه قضية إرهاب وتجسس، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بداية القصة

    في 25 تموز/ يوليو أعلنت تركيا وضع القس الأميركي أندرو برونسون تحت الإقامة الجبرية، بعد أن سجن لنحو عامين في إطار ما تقول تركيا إنها قضية "إرهاب" و"تجسس"، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عنه فورًا، ثم قامت في الأول من آب/ أغسطس بفرض عقوبات لأول مرة على مسؤولين بدولة حليفة في الناتو، هما وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو على خلفية احتجاز برانسون.

  • في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترمب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكيىة من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترمب على تويتر: أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20% بينما سترتفع على الصلب 50%.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ترامب: "الليرة تنهار أمام دولارنا القوي"

    في العاشر من آب/ أغسطس 2108 أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم على الواردات الأمريكية من الحديد والألومينيوم من تركيا. وغرّد ترامب على تويتر: "أصدرت أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، في وقتٍ تنهار فيه الليرة أمام دولارنا القويّ جدًا، الضريبة على الألومنيوم سترتفع 20 بالمائة بينما سترتفع على الصلب 50 بالمائة".

  • انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى حوالي 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الاستقرار المالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان يتلقى "طعنة في الظهر".. ويستعد للقادم

    انخفضت قيمة الليرة التركية لتصل إلى أخفض مستوى أمام الدولار منذ عام 2001 ، حيث وصلت إلى أكثر من 6 ليرات مقابل الدولار الواحد يوم الأحد، بينما رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "الولايات المتحدة تحاول طعن تركيا في الظهر"، فيما أعلن البنك المركزي التركي أنه مستعد لاتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان الاستقرار المالي.

  • الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة خدمة التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أميركا للسلطات التركية.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    خلافات واشنطن- أنقرة تبدأ من فتح الله غولن

    الخلاف الدبلوماسي الأخير جاء تتويجًا لسلسلة من الخلافات حول عدد من الملفات الهامة التي لم تحسم بعد بين أنقرة وواشنطن، إذ أن تركيا تتهم القس برونسون بدعم منظمتين إرهابيتين، هما جماعة "خدمة" التابعة لفتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه منظمة ارهابية، بينما ترفض واشنطن تسليم غولن الذي يعيش في أمريكا للسلطات التركية.

  • في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في آستانة لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجلات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تدعم أكراد سوريا.. "الإرهابيون" بنظر تركيا!

    في المقابل لم تكن واشنطن مرتاحة للتنسيق بين تركيا وروسيا وإيران في أستانا لخفض التصعيد في مناطق محددة في سوريا، كما أنها ليست مرتاحة للتقارب الكبير بين موسكو وأنقرة في مجالات حيوية مثل مشاريع الطاقة ومشتريات تركيا من السلاح الروسي.

  • عدا عن أن بعض وسائل الإعلام التركية تتهم المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة أنجيرليك الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    الإعلام التركي يتهم واشنطن بالمشاركة في الانقلاب

    عدا عن ذلك تتهم بعض وسائل الإعلام التركية المخابرات الامريكية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان، وأن قاعدة "أنجيرليك" الجوية، الموجودة في تركيا والتابعة لحلف الناتو، كانت مركز التخطيط لهذا الانقلاب.

  • وبعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملية التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض الكبيرة التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    بعيدًا عن السياسة.. الأزمة لها جذور اقتصادية أيضًا

    بعيدًا عن الأسباب السياسية فإن هناك جملة عوامل ساهمت في تراجع قيمة العملة التركية وبروز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا حاليًا، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من عدم قدرة الشركات التركية على سداد القروض التي أخذتها بالعملة الصعبة خلال فترة الفورة العقارية ومشاريع البناء الكبيرة.

  • لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    إجراءات تركية لإنقاذ الوضع

    لوقف هذا التدهور، اتخذ البنك المركزي التركي مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، وقال وزير الخزانة والمالية التركي، صهر الرئيس أردوغان، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، محذرًا من نشر شائعات كاذبة.

  • هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعةإلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي، وكان قبل ذلك قد أعلن أنه إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    أردوغان: "لديهم الدولار ولنا الله"

    هدد أردوغان بأنه قد يلجأ إلى خطط وتدابير أخرى مثل "خطة حيال التجار ورجال الصناعة اذا استمروا في المسارعة إلى بيع الليرة التركية وشراء الدولار الأميركي"، وقال قبل ذلك: "إذا كان الغرب يملك الدولار فلدينا الله".

  • البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترمب تراقب الوضع المالي في تركيا عن كثب وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لم لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    واشنطن تراقب.. وتساوم أنقرة

    البيت الأبيض يؤكد أن إدارة ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وأن العقوبات لوحدها لا يمكن أن تؤدي لهذا الانهيار لو لم يكن هناك خلل منذ البداية، بينما التقى مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

  • وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.

    أزمة الليرة التركية.. خلفيات قصة القس برونسون

    ميركل: "لا نريد انهيار اقتصاد تركيا"

    وفي تعليق على كل ما يجري، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "زعزعة استقرار الاقتصاد التركي لا يصب في مصلحة أي طرف"، مشددةً على أهمية استقلال البنك المركزي التركي للمساهمة بشكل فعال في التعامل مع الوضع الحالي.


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