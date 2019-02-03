بعد نفاذ صبره .. مدرب شالكه يضع مصير أمين حارث بيد زملائه

يسعى المغربي الفرنسي أمين حارث في دوري الإياب الى إنقاذ مركزه في خط هجوم فريق شالكه الألماني. وبأتي ذلك بعد أن هدد المدرب دومينيكو توديسكو بالتخلي عنه نهائيا بسبب عدم انظباطه وزياراته المتكررة للمراقص الليلة دون الاكتراث بتعليمات إدارة النادي.

وفي خطوة غير مسبوقة، طلب المدرب الشاب (33 عاما) من لاعبيه في الفريق التصويت على أمر بقاء حارث. وجاء ذلك عقب الهزيمة التي مني بها شالكه بهدفين مقابل لاشيء أمام غلادباخ صاحب المركز الثاني في الترتيب العام ضمن منافسات الدوري، وفق ما كشفت عنه مجلة "شبورت بيلد" الألمانية هذا الأسبوع.

واعتبر المراقبون الخطوة أنها طريقة من قبل توديسكو لكي لا يقرر لوحده مصير أمين حارث البالغ من العمر 21 عاما، فاستنجد بفريقه. وبالتأكيد لن يتم إشراك الجميع في هذا "التصويت" وإنما من المتوقع أن يكون الأمر بيد اللاعبين المفتاح على غرار قائد الفريق رالف فيرمان ونائبه بنيامين سطامبولي والمهاجم غيدو بورغستالار والظهير الأيمن دانيال كاليغويري.

ومرارا اتهم المدرب اللاعب بممارسة حياة "غير مهنية" وبـ"عدم النضج" والتصرف بشكل "غير احترافي"، ويبدو أن اللاعب لم يستجب.

يذكر أن أمين حارث تلقى إنذارا سابقا بإقصائه من معسكر التدريب الشتوي في بني دروم الإسبانية، ومنذ ذلك الحين ينتظر "الصفح" عنه، مع العلم أنه حاليا مصاب ويتواجد في فترة نقاهة.

أما توديسكو فيواجه بدوره ضغوطا شديدة، رغم تأهل شالكه إلى ربع نهائي كأس ألمانيا إثر فوزه على دوسلدورف بأربعة أهداف مقابل هدف يتيم، إلا أن النتائج التي حققها الفريق الأزرق على مستوى الدوري مخيبة بالنسبة لإدارة النادي ولمشجعي الفريق. أربع نقاط فقط كانت حصيلة المباريات الثلاثة الأخيرة، ونتائج دوري الذهاب لم تكن أحسن حالا، وشالكه الآن "بطل القلوب" كما يلقب مكتفيا بالمركز 12 في الترتيب العام.

و.ب/ع.ج.م