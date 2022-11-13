 بعد نصف قرن من الغياب: ناسا تطلق صاروخها العملاق إلى القمر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.11.2022

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أخبار

بعد نصف قرن من الغياب: ناسا تطلق صاروخها العملاق إلى القمر

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "ارتيمس1" ، غير المأهولة إلى القمر، في أعقاب العديد من التأخيرات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية. وتعتبر الوكالة هذه المهمة خطوة جديدة في اكتشاف القمر.

انطلاق صاروخ اس.ال.اس العملاق من فلوريدا في مهمة أرتيميس لاستكشاف القمر (الأربعاء 16 نوفمبر2022)

انطلاق صاروخ "اس.ال.اس" العملاق من فلوريدا في مهمة أرتيميس لاستكشاف القمر (الأربعاء 16 نوفمبر2022)

أقلع أقوى صاروخ في العالم، "اس.ال.اس" اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر. وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.

وتهدف مهمة "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً ونيّف، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة. وكان من المقرر إطلاق هذا الصاروخ في أواخر آب / أغسطس الماضي، غير أن سلسلة من التأخيرات استمرت أكثر من شهرين بسبب مشكلات فنية وطقس غير ملائم، أجلت المهمة برمتها. وستكون المهمة تتويجا لنحو عقد من التطوير وإنطلاقا لعدد من مهام "ارتيمس" بهدف إعادة البشر إلى القمر وفي النهاية إلى ما بعده. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك سارافين، مدير مهمة ارتيمس في ناسا قوله في مؤتمر صحفي "سنبذل قصارى جهدنا ونحن مستعدون للقيام بذلك.. آمل أن تكون كل الأجهزة جاهزة ويكون الطقس ملائما".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

  • A picture of the Southern Ring Nebula captured by the James Webb Space Telescope
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    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كيف نشأت النجوم

    "سديم الحلقة الجنوبية" يعد عبارة عن سحابة غازية كبيرة تحيط بنجم يحتضر فيما يبلغ قطرها ما يقرب من نصف سنة ضوئية. ويبعد بنحو 2000 سنة ضوئية فيما يقع في مركزه نجم باهت يبعث حلقات من الغاز والغبار منذ آلاف السنين في جميع الاتجاهات. يقول العلماء إن السديم الكوكبي يعد المكان الذي تُولد فيه النجوم.

  • James Webb Space Telescope - NASA & ESA| Live-Bilder | Cosmic Cliffs in Carina – NIRCam

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    غير المرئي أصبح مرئيا

    للوهلة الأولى قد تبدو هذه الصورة لمناظر جبلية خلابة وبراقة، لكنها في حقيقة الأمر هي صورة لحافة قريبة من منطقة حيث يُولد نجم في "سديم كارينا" الذي يبعد 7600 سنة ضوئية ويضم عددا كبيرا من النجوم الضخمة. وتكشف الصورة عن تفاصيل يعرفها البشر لأول مرة عن مناطق نشأة النجوم التي لم تكن مرئية في السابق.

  • A picture of the galaxy cluster SMACS 0723 captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    نظرة على مجرات بعيدة

    تعمل مجموعة المجرات التي يُطلق عليها اسم "SMACS 0723" كعدسة مكبرة للأشياء التي خلفها. وقد مكن هذا العلماء من الكشف عن مجرات بعيدة وخافتة جدا تقع خلفها.

  • A picture of the galaxy group Stephan’s Quintet captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    ملايين النجوم

    "خماسية ستيفان" أو Stephan's Quintet يُطلق على مجموعة من خمس مجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية. وكشفت صورة تلسكوب جيمس ويب عن تفاصيل غير مسبوقة مثل تفاعل المجرات وولادة النجوم الشابة المتلألئة ومناطق انفجار النجوم لنشأة نجم جديد.

  • A graph of the giant gas plantet WASP-96 b captured by the James Webb Space Telescope.

    بالصور: تلسكوب جيمس ويب يكشف أسرار الكون البعيد

    كوكب غازي ضخم

    كشفت الصورة عن تفاصيل جديدة عن كوكب غازي عملاق يُطلق عليه اسم WASP-96b ويقع خارج المجموعة الشمسية وقد جرى اكتشافه عام 2014. يتكون هذا الكوكب من الغاز ويقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض فيما تبلغ كتلته نصف كتلة المشتري ويدور حول نجمه كل 3.4 يوم. إعداد: لويزا رايت / م.ع


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TITUSVILLE, FLORIDA, UNITED STATES - SEPTEMBER 2: NASAÄôs Artemis 1 moon rocket sits on pad 39-B at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida after sunrise on September 2, 2022, as seen from Titusville, Florida. The launch was scrubbed on August 29 due to an engine issue, and is now scheduled to launch on a 37-day test flight around the moon on September 3, 2022. Paul Hennessy / Anadolu Agency

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Fotografen packen ihre Ausrüstung zusammen, während die neue Mondrakete der Nasa auf der Startrampe 39-B steht, nachdem sie im Kennedy Space Center abgewaschen wurde. Die US-Weltraumbehörde Nasa hat auch den zweiten Startversuch einer unbemannten Mond-Mission abgebrochen. +++ dpa-Bildfunk +++

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