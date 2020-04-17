بعد نحو عقد من التأجيل.. اقتراب موعد افتتاح مطار برلين الرئيسي

بعد تسع سنوات من محاولة افتتاحه لأول مرة، قطع المطار الرئيسي للعاصمة الألمانية برلين المعروف باسم "مطار برلين براندبورغ" (BER) خطوة كبيرة نحو افتتاحه المنشود الذي طال انتظاره.

ومن المقرر أن يفتتح المطار في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لاسيما وأنّ هيئة التفتيش التقني الألمانية "TÜV" قد وافقت على خطة منظومة أمن المطار في محطته الكبرى، وقد كشف عن ذلك مدير المطار إنغلبرت لوتكه دالدروب يوم أمس الاثنين أمام اللجنة الخاصة بإنشاء المطار في برلمان ولاية براندنبورغ، حسبما كشف الناطق باسم الشركة.

وتعتبر الشهادات الصادرة عن هيئة التفتيش التقني الألمانية "TÜV" أساسية بالنسبة للسلطات في اعتبار أعمال البناء منجزة جاهزة للاستخدام.

يذكر أن المطار الذي اطلق عليه اسم المستشار الراحل فيلي برانت، تم وضع أسس إنشائه عام 2006، وبدأت أعمال بنائه عام 2008، وما برحت الفضائح تلازم المشروع فتضاعفت تكاليف إنشائه من حوالي اثنين مليار يورو إلى أكثر من سبعة مليار يورو، بحسب تقرير لمجلة شبيغل قبل عامين.

م.م/ ص.ش (أ ف ب)