بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني

الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في نتيجة تعكس بوضوح الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.