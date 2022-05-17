 بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟ | DW الأخبار | DW | 21.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟

أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان عن مفاجآت تمثلت في فقدان حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان.وشهدت الانتخابات تقدما واضحا للمرشحين من اجل التغيير وحزب القوات اللبنانية.

مشاهدة الفيديو 01:56

المزيد من المركز الإعلامي

نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تُظهر أن حزب الله وحلفائه فقدوا الأغلبية، بينما حصد إصلاحيون 12 مقعدا.

النتائج النهائية للانتخابات اللبنانية.. أكثرية جديدة وأقلية جديدة 17.05.2022

مع اقتراب موعد الانتخابات اللبنانية تحاول قوى التغيير حشد أكبر تأييد ممكن، لكسب دعم الناخبين ودخول البرلمان

قوى التغيير في لبنان 13.05.2022

مسائيةDW: نتائج الانتخابات العراقية.. بداية التغيير أم تكريس التوتر؟

مسائيةDW: نتائج الانتخابات العراقية.. بداية التغيير أم تكريس التوتر؟ 13.10.2021

12.05.2018 +++ An Iraqi woman prepares to casts her vote in the country's parliamentary elections in Basra, 340 miles (550 kilometers) southeast of Baghdad, Iraq, Saturday, May 12, 2018. Polls opened across Iraq on Saturday in the first national election since the declaration of victory over the Islamic State group. (AP Photo/Nabil al-Jurani) |

العراق والانتخابات التشريعية.. هل تجلب معها التغيير المنشود؟ 07.10.2021

المزيد DW الأخبار

عاصفة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا وتتسبب في خسائر مادية فادحة.

عاصفة مدمرة تجتاح مدينة بادربورن غرب ألمانيا 21.05.2022

الضغوط على المستشار الألماني السابق شرودر تجبره على التراجع في علاقاته مع روسيا.

انتقادات عنيفة ضد المستشار الألماني السابق بسبب علاقته مع روسيا 21.05.2022

دول عدة تعلن اكتشاف حالات إصابة بجدري القردة لديها منها ألمانيا

ألمانيا تعلن عن أول إصابة لديها بجدري القردة 20.05.2022

أهالي خاركيف يتخوفون من الخروج من محطات مترو الأنفاق التي احتموا فيها من القصف

خاركيف تعتزم إعادة تشغيل مترو الأنفاق رغم مخاوف السكان من القصف 20.05.2022

اقرأ أيضا

BEIRUT, LEBANON - OCTOBER 17: People wave Lebanese flags and chant to mark the one-year anniversary of anti-government protests on October 17, 2020 in Beirut, Lebanon. On the one year anniversary since the unprecedented mass protests of Lebanese demanding political change as the country buckled under social and economic devastation, Beirut remains in rubble after the August 4 port blast. (Photo by Marwan Tahtah/Getty Images)

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان اللبناني 17.05.2022

الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في نتيجة تعكس بوضوح الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.

A voter casts his ballot in the parliamentary election at a polling station near the Lebanese coastal city of Byblos (Jbeil), north of the capital Beirut, on May 15, 2022. - Lebanon voted in its first election since multiple crises dragged it to the brink of failed statehood, with the ruling elite expected to comfortably weather public anger. The parliamentary election is a first test for opposition movements spawned by an unprecedented anti-establishment uprising in 2019 that briefly raised hopes of regime change in Lebanon. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

اللبنانيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات بعد انفجار مرفأ بيروت 15.05.2022

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون الشعب في البرلمان لأربع سنوات مقبلة، وسط توقعات ببقاء المشهد السياسي كما هو عليه رغم ارتفاع مطالب التغيير.

A voter casts his ballot in the parliamentary election at a polling station near the Lebanese coastal city of Byblos (Jbeil), north of the capital Beirut, on May 15, 2022. - Lebanon voted in its first election since multiple crises dragged it to the brink of failed statehood, with the ruling elite expected to comfortably weather public anger. The parliamentary election is a first test for opposition movements spawned by an unprecedented anti-establishment uprising in 2019 that briefly raised hopes of regime change in Lebanon. (Photo by Joseph EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

انتخابات البرلمان اللبناني... إقفال الصناديق بعد إقبال منخفض 15.05.2022

أدلى اللبنانيون بأصواتهم في انتخابات يأمل كثيرون في أن توجه ضربة للطبقة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، لكن خبراء يرون أن احتمالات حدوث تغيير كبير في البلاد ضئيلة.

BEIRUT ,LEBANON - APRIL 19: Giant electoral billboard in the streets of Beirut city, on April 19, 2022 in Beirut, Lebanon. Billboards without advertisers, for lack of money, are plastered with political posters across Beirut. On May 15 Lebanese will be heading to polls for the first time since the financial collapse and the protest movement of 2019. (Photo by Marwan Tahtah/Getty Images)

لبنان.. الانتخابات النيابية هي الأمل الأخير في التغيير! 13.05.2022

يعيش لبنان أجواء انتخابات، يأمل كثيرون أن تحمل معها تغييرا سياسيا في البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة. ويأمل معارضون مستقلون في كسر احتكار النخب السياسية التقليدية للسلطة، من أجل إحداث التغيير المنشود.