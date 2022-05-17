بعد نتائج الانتخابات النيابية في لبنان هل تدخ البلاد مرحلة جديدة؟

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أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان عن مفاجآت تمثلت في فقدان حزب الله وحلفائه الأغلبية في البرلمان.وشهدت الانتخابات تقدما واضحا للمرشحين من اجل التغيير وحزب القوات اللبنانية.
الداخلية اللبنانية تعلن النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدة أن جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها فقدوا أغلبيتهم في البرلمان، في نتيجة تعكس بوضوح الغضب الشعبي من النخبة الحاكمة في لبنان.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون الشعب في البرلمان لأربع سنوات مقبلة، وسط توقعات ببقاء المشهد السياسي كما هو عليه رغم ارتفاع مطالب التغيير.
أدلى اللبنانيون بأصواتهم في انتخابات يأمل كثيرون في أن توجه ضربة للطبقة السياسية الحاكمة التي يحملونها مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، لكن خبراء يرون أن احتمالات حدوث تغيير كبير في البلاد ضئيلة.
يعيش لبنان أجواء انتخابات، يأمل كثيرون أن تحمل معها تغييرا سياسيا في البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية وسياسية خانقة. ويأمل معارضون مستقلون في كسر احتكار النخب السياسية التقليدية للسلطة، من أجل إحداث التغيير المنشود.
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