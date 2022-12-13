بعد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟

محللون: انفراد سعيّد بالسلطة سيضعه وحيدًا أمام اختبار اقتصادي صعب!

مع قرب الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتماد دستور جديد يعزز صلاحياته، يرى خبراء أنه لن يتذوق "حلاوة" السلطة فحسب، بل سيتعين عليه لوحده التعامل مع مرارة الوضع الاقتصادي "الكارثي" في البلاد، وسط مخاوف من "خنق تدريجي" للمعارضة.