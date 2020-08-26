بعد ميسي.. سواريز إلى يوفنتوس بجانب رونالدو؟

لويس سواريز حدد وجهته بعد تخلي النادي عن خدماته، كما تنقل وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية. الاوريغوياني تلقى خبر استغناء النادي عن خدماته بمكالمة هاتفية بين المدرب الجديد لبرشلونة الهولندي كومان استغرقت أكثر من ثلاثين ثانية بقليل، الأمر الذي أغضب مشجعي الفريق فانتقدوا طريقة تعامل إدارة النادي مع ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

صحيفة "بيلد" الألمانية كتبت أن وجهة سواريز ستكون يوفنتوس تورين الإيطالي، وأن فريق السيدة العجوز مستعد لدفع مبلغ 10 ملايين يورو سنويا لسواريز البالغ من العمر 33 عاماً، ليصبح بذلك زميلا للبرتغالي، الغريم الأبدي لميسي، كريستيانو رونالدو، وأرجنتيني آخر هو ديبالا.

لكن يوفنتوس كان يفاوض منذ أسابيع لشراء خدمات البوسني ادين تشيكو (34 عاما) من نادي روما. إذ أن مدرب يوفنتوس الجديد اندريه بيرلو، لا رغبة له ببقاء الأرجنتيني هيغواين في خط الهجوم بجانب رونالدو،كما أن رونالدو موافق على خطة بيرلو هذه، حسبما نقلت وسائل إعلام إيطالية. لكن لا مانع عند بيرلو في لعب سواريز بجانب رونالدو وتشيكو وديبالا.

سواريز انتقال إلى برشلونة في موسم 2014 من ليفربول، وسيلعب بجانب رونالدو بعد لعبه مواسم عدة بجانب ميسي وشكل ثلاثيا مهما مع ميسي ونيمار قبل انتقال الأخير إلى سان جيرمان.

صحيفة "بيلد" نقلت أن سواريز ومدير فريق يوفنتوس بافل ندفيد متفقان على تفاصيل كثيرة بعد لقائين جمعهما.أما الفرق بين تشيكو وسواريز، فإن عقد سواريز سيجري بانتقال حر لن يدفع يوفنتوس بموجبه لبرشلونة أي مبلغ، بينما سيدفع يوفنتوس لروما ما قيمته 10 ملايين يورو لانتقال اللاعب البوسني إليه، غير أن الأخير سيحصل على 7.5 مليون يورو في الموسم.

سواريز انتقال إلى برشلونة في موسم 2014 من ليفربول، وسيلعب بجانب رونالدو بعد لعبه مواسم عدة بجانب ميسي وشكل ثلاثيا مهما مع ميسي ونيمار قبل انتقال الأخير إلى سان جيرمان، وسيكون ثالث لاعب من الحرس القديم سيغادر عرين برشلونة بعدما وقع إيفان راكيتيش عقدا مع إشبيلية، وأخبار احتمال انتقال ارتور فيدال إلى ميلان الإيطالي.

كل هذا جرى بعد هزيمة مدوية أمام بايرن في نصف نهائي دوري الأبطال بثمانية أهداف لهدفين. أما ميسي، فإن رحيله أو بقائه مازالا طي الكتمان.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب! ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".



عباس الخشالي