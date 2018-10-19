 بعد ميركل ـ طائرة الرئيس الألماني تتعرض لعطل فني أيضا | أخبار | DW | 30.01.2019

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أخبار

بعد ميركل ـ طائرة الرئيس الألماني تتعرض لعطل فني أيضا

الطائرة الرئاسية الأولى "كونراد آدناور" في ورشة التصليح لتلحق بها الطائرة الثانية "تيودور هويس" التي حملت الرئيس شتاينماير إلى أثيوبيا ليبقى عالقا فيها بعد عطل فني. سلسلة الأعطال الفنية في طائرات الجيش الألماني لا تنقطع.

Berlin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht an Bord der Regierungsmaschine Theodor Heuss (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

في الوقت، الذي مازالت الطائرة الرئاسية الأولى "كونراد آدناوار" في ورشة التصليح، طالت سلسلة الأعطال الطائرة الثانية التي أقلت الرئيس الاتحادي فرانك ـ فالتر شتاينماير إلى أثيوبيا في زيارة دولة، ليبقى الرئيس عالقا في أديس أبابا بسبب عطل فني. وهي الطائرة التي يفترض أن تحمل على متنها المستشارة ميركل يوم الأحد المقبل في زيارتها إلى اليابان.

مصادر من داخل الوفد المرافق للرئيس شتاينماير في أديس أبابا ذكرت أن العطل تعلق بمشكلة آلية الحفاظ على الضغط داخل الطائرة وتم معالجتها في العاصمة الأثيوبية فورا ولم تستغرق وقتا طويلا، حيث تمكنت الطائرة من الإقلاع بعد تأخير ساعات عديدة.

 ويبدو أن سلسلة الأعطال في طائرات الجيش الألماني لا تنقطع. فبعد أن عادت طائرة "كونراد آدناور" إلى مطار ألمانيا أثناء رحلة المستشارة ميركل إلى قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين نهاية العام الماضي وكان معها في الطائرة نائبها ووزير المالية الاشتراكي أولاف شولتس، طال العطل هذه المرة الرئيس شتاينماير في زيارته الرسمية لأثيوبيا.

وذكرت المصادر من داخل الوفد الألماني أن الرئيس شتاينماير والوفد المرافق له والبالغ عددهم 50 شخصا قضوا وقت الانتظار في فندق الضيافة في أديس أبابا. يشار إلى أن شتاينماير بقي عالقا في عام 2014 في أديس أبابا عندما كان وزيرا للخارجية وخلال زيارة رسمية أيضا وذلك بسبب عطل فني في الطائرة.

كما قضى وزير التعاون الدولي والتنموي غيرد مولر وقتا طويلا في أفريقيا بعد عطل أصاب طائرته التابعة أيضا للجيش الألماني وبانتظار تصليحها.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (Stefan Menne)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    وحدة جوية للعناية المركزة

    يستعمل الجيش الألماني الآن طائرة إيرباص من نوع A400M كوحدة للعناية المركزة. وتسع هذه الطائرة لستة مرضى، كما تُستعمل أيضا لإنقاذ ضحايا المناطق المنكوبة. وتم عرض وحدة للعناية المركزة على متن الطائرة في وقت سابق بمطار برلين-تيغيل.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    ميزات خاصة

    سُلمت حوالي 19 طائرة من نوع إيرباص A400M إلى أسطول النقل الجوي 62 في بلدة فونستورف القريبة من هانوفر. وزُودت وحدات العناية المركزة على متن الطائرة بميزات طبية خاصة. ويقوم جندي (الصورة) باختبار جهاز التنفس الاصطناعي على أحد أسرة المرضى.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    نظرة شاملة

    عبر جهاز مراقبة، يستطيع الجندي معاينة الوضع الصحي للمريض. ويضمن النقل الجوي الأكثر تقدماً في العالم إخلاء سريعاً ورعاية طبية للمصابين.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    طبيب في الجو

    الطبيب أكسل هوبنر (الصورة)، يقف بجانب وحدة للعانية المركزة على متن طائرة إيرباص A400M. وإلى جانب استخدامها كمستشفى جوي، يمكنها أن تلعب دورا مهما في عمليات الإجلاء الطبي.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (Getty Images/C. Koall)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    إنقاذ سريع للأرواح

    على متن الطائرة، تتواجد ستة أسرة من أجل علاج المرضى خلال عملية الإجلاء. ولإنجاز هذه المهمة على أكمل وجه، تم تركيب وحدات نقل ومعدات خاصة في الجزء الخاص بنقل البضائع داخل الطائرة.

  • Airbus A310 MEDEVAC in Berlin (Reuters)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    دعم طبي

    يمكن لطائرة إيرباص A310 الخاصة بسلاح الجو أيضاً إخلاء الجرحى من مناطق الأزمات، بالاعتماد على وحدة خاصة للعناية المُركزة الموجودة على متنها. وتُوفر الطائرة ست وحدات نقل للمرضى، كما تقطع أيضا مسافات طويلة.

  • A400 M der Luftwaffe als Intensivstation (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    مستشفيات طائرة على متن طائرات عسكرية

    أعطال وانتقادات

    نالت طائرة إيرباص من نوع A400M في السنوات الأخيرة نصيباً وافراً من الانتقادات، بسبب العديد من الأعطال. وطلب الجيش الألماني من الشركة المُصنعة تزويده بـ 53 طائرة، بيد أن مشاكل سياسية ومالية، فضلا عن أسباب أخرى تقنية أخرت عميلة التسليم. وبعد أكثر من 11 عاماً من الانتظار، تم أخيرا تسليم أول دفعات هذا النوع من الطائرات. إعداد: تيريزا سوستمان/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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