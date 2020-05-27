 بعد موجة انتقادات.. إيطاليا تثمن دعم ألمانيا لها أثناء جائحة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2020

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أخبار

بعد موجة انتقادات.. إيطاليا تثمن دعم ألمانيا لها أثناء جائحة كورونا

كتب الكثير عن توقعات بانهيار "مؤكد" للاتحاد الأوروبي و"الغطرسة" الألمانية في الصحافة الإيطالية، كما أتهمت ألمانيا بخذلان الشريكة الأوروبية، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفا.

وزيرا خارجية ألمانيا (هايكو ماس) وإيطاليا دي مايو في أول لقاء مباشر يجمع بينهما منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وزيرا خارجية ألمانيا (هايكو ماس) وإيطاليا دي مايو في أول لقاء مباشر يجمع بينهما منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

في أول زيارة خارجية له منذ بدء أزمة جائحة كورونا، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن شكره لألمانيا على مساعداتها لبلاده خلال الأزمة. وقال دي مايو اليوم الجمعة (الخامس من يونيو/ حزيران)، عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس في برلين: "دعم ألمانيا لبلدنا لم ينقطع على مدار الجائحة بأكملها... هنا توجد شهادات كثيرة على الدعم والتضامن".

غير أنه وفي ذروة الجائحة وجهت العديد من الانتقادات إلى ألمانيا التي اتهمت بعدم التضامن مع جيرانها الأوروبيين وجرى الحديث حتى عن انهيار الاتحاد الأوروبي.

 

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تدهور السياحة الإيطالية إثر كورونا رغم فتح الحدود؟

وكان من بين الأسباب، إيقاف ألمانيا لتصدير الكمامات وبدلات ونظارات الوقاية، الأمر الذي فجّر استياء بالغا في إيطاليا، كما أدى رفض الحكومة الألمانية القاطع لمشاركة الديون عبر ما يسمى بـ"سندات كورونا" في ظهور أجواء مناهضة لألمانيا في إيطاليا. ولم يكن لجلب الحكومة الألمانية مصابين إيطاليين للعلاج في ألمانيا تأثيرا واضحا على الرأي العام في إيطاليا. 

وتقدمت ألمانيا وفرنسا مؤخرا بمقترح مشترك لبرنامج تحفيز اقتصادي للاتحاد الأوروبي، والذي يصب في مصلحة إيطاليا. كما تأمل السياحة الإيطالية في قدوم سائحين ألمان إليها عقب إلغاء ألمانيا للتحذير من السفر السياحي لأنحاء العالم في 15 حزيران/ يونيو الجاري.

تراجع معدل الوفيات في ألمانيا

وفي تطور آخر تراجع معدل الوفيات في ألمانيا في الأسبوع الأول من أيار/مايو الماضي لمستوى أدنى من المتوسط وفقا لبيانات أولية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الجمعة أن المعدل قد يرتفع قليلا بسبب تسجيلات لاحقة، ما يعني أنه قد يصل إلى المستوى المتوسط أو يتجاوزه قليلا.

وذكر المكتب أنه نظرا لعدم وجود أعداد وفيات متزايدة بشكل لافت للنظر، يبدو أن مرحلة الزيادة المؤقتة في معدل الوفيات خلال جائحة كورونا قد انتهت وفقا للوضع الحالي.

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رفع قيود الإغلاق في عدد من المدن الأوروبية

وبحسب البيانات المؤقتة، توفي في ألمانيا 17014 شخصا على الأقل خلال الفترة من الرابع حتى العاشر من أيار/مايو الماضي، بتراجع قدره 501 حالة وفاة مقارنة بالأسبوع السابق له، وبنسبة 2 بالمائة مقارنة بمتوسط نفس الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.

وبالمقارنة بأوروبا، فإن معدل الوفيات في ألمانيا ضئيل. وكانت فرنسا قد سجلت خلال الفترة في الأول من آذار/مارس وفي 20 نيسان/أبريل زيادة في معدل الوفيات بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشارت إيطاليا إلى زيادة في الوفيات بنسبة 49 بالمائة في آذار/مارس الماضي مقارنة بمتوسط نفس الشهر في السنوات الأربعة الماضية.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ)

 

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