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سياسةالشرق الأوسط

بعد موافقتها على انضمام السويد للناتو..أنقرة تحصل على اف-16

١١ فبراير ٢٠٢٤

بعد شد وجذب ومفاوضات "أقر" الكونغرس الأمريكي أخيرا صفقة بيع أنقرة 40 مقاتلة اف-16. الخطوة تأتي بعد موافقة الحكومة الأمريكية على الصفقة بعدما تلقت من تركيا في شكل ملموس مصادقتها على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي.

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مقاتلة اف 16
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عطل انضمام السويد الى الحلف طوال عشرين شهرا، مشترطا موافقة أميركية "متزامنة" على بيع المقاتلات لبلاده.صورة من: Sgt. Heather Ley/U.S. Air Force/AP Photo/picture alliance

أعلن السفير الأمريكي في تركيا الأحد(11 فيبراير شباط 2024) أن الكونغرس "وافق" رسميا على بيع  مقاتلات اف-16  لتركيا، الأمر الذي ينهي أشهرا من المفاوضات بين واشنطن وأنقرة في هذا الصدد. وقال السفير جيف فليك في رسالة نشرتها السفارة الأمريكية في أنقرة على منصة إكس إن "قرار (...) الكونغرس بالموافقة على أن تحوز تركيا أربعين مقاتلة اف-16 و79 مجموعة للتطوير يشكل تقدما كبيرا".

وكانت الحكومة الأمريكية وافقت في 26 كانون الثاني/ يناير  الفائت على هذه الصفقة البالغة قيمتها 23 مليار دولار، وذلك بعد ثلاثة أيام من مصادقة أنقرة على انضمام  السويد  إلى حلف شمال الأطلسي.

وتم إبلاغ الكونغرس الأمريكي في اليوم نفسه بالطلب التركي في شأن المقاتلات، وكان أمامه خمسة عشر يوما لإبداء رفضه، الأمر الذي لم يحصل.

 

وأوضح مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق على بيع المقاتلات إلا بعدما تلقت  من تركيا في شكل ملموس أدوات مصادقتها على انضمام السويد  إلى حلف الأطلسي، ما يعكس الطابع البالغ الحساسية للمفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان  عطل انضمام السويد إلى  حلف الناتو  طوال عشرين شهرا، مشترطا موافقة أمريكية "متزامنة" على بيع المقاتلات لبلاده.

ع.خ/ م.س (ا ف ب)

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