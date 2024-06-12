بعد مقتل قيادي.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ صوب إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي رصده إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من لبنان باتجاه الدولة العبرية، في هجمات قال حزب الله إنها تأتي "رداً" على "اغتيال" قيادي بارز في صفوفه، ما يثير خشية اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين.

أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل اليوم الأربعاء (12 حزيران/ يونيو 2024) ردا على غارة شنتها إسرائيل قتلت قائدا ميدانيا كبيرا في الجماعة، مما فاقم التوتر بين الجانبين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتتبادل جماعة حزب الله المدعومة من إيران مع إسرائيل إطلاق النار منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، مع تصاعد مستمر في الأعمال القتالية، مما أثار مخاوف من اندلاع مواجهة أكبر بينهما.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن غارة إسرائيلية على قرية جويا في جنوب لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وقائد ميداني كبير بجماعة حزب الله التي أعلنت أنه القيادي طالب عبد الله المعروف أيضا باسم الحاج أبو طالب.

وقال أحد المصادر إن أبو طالب هو أبرز عضو في حزب الله يقتل في المواجهات بين الجماعة وإسرائيل. وأوضحت المصادر أنه كان قائد الجماعة بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي. ومن المقرر تشييع جنازته في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء رصده إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من لبنان باتجاه الدولة العبرية، في هجمات قال حزب الله إنها تأتي "رداً" على "اغتيال" قيادي بارز من صفوفه بضربة إسرائيلية، ما يثير خشية من اتساع نطاق التصعيد بين الطرفين.

وقال مصدر أمني في لبنان إن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ ردا على الغارة، واصفا ذلك بأنه أحد أكبر الهجمات الصاروخية التي تنفذها الجماعة منذ بدأت الاشتباكات في أكتوبر/ تشرين الأول.

وأعلن حزب اللهأنه شن أربع هجمات على الأقل تشمل هجوما بصواريخ موجهة على مصنع إسرائيلي للصناعات العسكرية ردا على ما وصفه بـ "عملية اغتيال" نفذتها إسرائيل في جويا.

وقالت الجماعة في بيانات أيضا إنها هاجمت مقرات عسكرية إسرائيلية في عين زيتيم وعميعاد، ووحدة مراقبة جوية عسكرية إسرائيلية في قاعدة ميرون، وأطلقت في كل حالة العشرات من صواريخ الكاتيوشا. ودوت صفارات إنذار فيشمال إسرائيل

وينتشر حزب الله على جانبي الحدود الشرقية بينلبنان وسوريا، ولا سيما في منطقة القصير. وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وقالت إسرائيل إنها رصدت نحو 90 مقذوفا قادما من لبنان تم اعتراض عدد منها وسقط الباقي في عدة مواقع بشمال إسرائيل متسببا في اشتعال حرائق في عدد من المناطق.

وأشارالجيش الإسرائيلي إلى "اعتراض بعضها بينما سقط بعضها في عدة مناطق شمال البلاد وتسبب في اشتعال حرائق" عدة.

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد "إطلاق نحو 70 قذيفة صاروخية" أخرى من لبنان، مشيراً إلى أن "التفاصيل قيد الفحص، من دون وقوع إصابات".

وهاجمت الطائرات الإسرائيلية، وفق البيان، منصة في منطقة يارون في جنوب لبنان، "تم استخدامها لإطلاق قذائف" باتجاه شمال اسرائيل صباحاً.

فيما أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات في شمال البلاد حتى الآن.

وقتل نحو 300 من مقاتلي حزب الله، أي أكثر من المقاتلين الذين خسرتهم الجماعة في 2006، وفقا لحسابات رويترز التي تشير لمقتل 80 من المدنيين أيضا. وتقول إسرائيل إن الهجمات من لبنان تسبب في مقتل 18 جنديا إسرائيليا و10 مدنيين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل أكثر من 320 من أعضاء حزب الله، من بينهم 100 على الأقل استهدفوا بعدما جمع عملاء ميدانيون "معلومات استخباراتية دقيقة" عنهم.

ع.أ.ج/ ع ش/ هـ. د