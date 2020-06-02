 بعد مقتل جورج فلويد.. هل هناك ″فضائح مشابهة″ للشرطة الألمانية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.06.2020

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ثقافة ومجتمع

بعد مقتل جورج فلويد.. هل هناك "فضائح مشابهة" للشرطة الألمانية؟

لافتات تحمل صور جورج فلويد وأوري جالو في مدينة ميونيخ. هذه اللافتات حملها محتجون على مقتل المواطن الأمريكي خلال اعتقاله، مطالبين أيضا بإعادة فتح التحقيق في حادثة مقتل لاجئ سيراليوني ومهاجرين آخرين في ألمانيا.

Deutschland | George Floyd Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Babbar)

مظاهرة في ميونيخ للمطالبة بفتح تحقيق في وفاة اللاجئ أوري جالو بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في أميركا

أظهر تحقيق استقصائي لبرنامج "ويست بول" التابع للقناة الألمانية الأولى تطورات جديدة في قضية اللاجئ السوري أحمد، الذي توفي نتيجة حروق تعرض لها داخل زنزانة سجن يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2018.  ونقل التقرير المنشور يوم (24 مايو/ أيار) أن مكتب الادعاء العام في مدينة براونشفايغ أبلغ شرطة مدينة كليفه بعد ثلاثة أسابيع من الاعتقال، أنهم اعتقلوا الرجل الخطأ. ليس ذلك فحسب، بل أن مكتب الادعاء العام أكد للشرطة، عبر اتصال هاتفي خاص، أن صورة اللاجئ الذي تم اعتقاله، غير متطابقة مع الرجل المطلوب.

ووفقا لتقرير بثته القناة الألمانية الأولى حينها، بدأت قصة اللاجئ السوري في مدينة غيلدرن وتحديدا في السادس من تموز/ يوليو عام 2018. كان يوما صيفيا حارا وهو جالس على ضفاف إحدى البحيرات في المدينة، آنذاك اُتهم بالتحرش بأربعة نساء، ليصطحبه رجال الشرطة إلى المخفر في غيلدرن. عبر بصماته حصل رجال الشرطة على بياناته بعد مقارنتها مع بيانات مطلوبين آخرين. وعثر رجال الشرطة على اسم شاب آخر باسم مشابه لأحمد، بحقه مذكرة توقيف بتهمة السرقة.

هل كان القبض على أحمد أ. مجرد التباس؟

مختارات

رجل أسود يصرخ تحت ركبة شرطي أبيض "أنا اختنق..لا أستطيع أن أتنفس"، صورة هزت الولايات المتحدة والعالم كله. مغردون عرب تفاعلوا بقوة مع مقتل جورج فلويد والاحتجاجات العنيفة التي خلفها. جمعنا بعض النماذج في هذا التقرير. (02.06.2020)

وفقا للتقرير الاستقصائي لبرنامج مونيتور التابع للقناة الألمانية الأولى، فإن الالتباس بين الشخصيتين كان مستبعدا، فالمشتبه به المطلوب هو رجل من مالي ولد في تومبوكتو. بل وحتى إن صورته لا تشبه الشاب المولود في حلب على الإطلاق "بمجرد النظر إليه وإلى الناس القادمين من مالي، من غير الممكن عدم ملاحظة الفرق في المظهر، فضلا عن أنه كان يتحدث بالعربية وهي ليست اللغة المتداولة في مالي" يقول دانييل نيرنز محامي اللاجئ السوري. ورغم ذلك تم سجنه. ليس ذلك فحسب، بل أظهرت بياناته تشابها مع بيانات سوري آخر متهم بجرائم اعتداء جنسي.

بريفان أيمز الناطقة باسم حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا أكدت عدم وجود أي مؤشر على الالتباس في الهوية، "هوية السوري المحتجز كانت واضحة تماما، فهو أدلى بتفاصيل بياناته في جلسة الاستماع لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء". ورغم ذلك بقي أحمد مسجونا.

مزيدا من التساؤلات الغامضة!

أمر آخر أثار أسئلة غامضة حول حادث الوفاة. وهي أن الشاب، كان مسجلا بأنه يعاني من صدمات نفسية، وهذا ما تم تأكيده من قبل المسؤولين في السجن "في التحقيق الأولي الذي أجري معه، كشف رغبة شديدة بالانتحار" وفقا للتقرير الاستقصائي. لذا نقل أحمد أ. إلى ما يسمى بـ"السجن الانفرادي". وهنا تكون التجهيزات بسيطة جدا ويتم مراقبته كل 15 دقيقة. في البداية تمت مراقبته بشكل مكثف. لكن الطبيبة النفسية التابعة للسجن، أكدت فيما بعد "عدم وجود مؤشر على رغبته بالانتحار". ليتم نقله إلى سجن مشترك بدون رعاية نفسية ولا محام، ما أثار دهشة محاميه "كان من الواضح أن لديه مشاكل نفسية وكان يتلقى علاجا نفسيا بسبب ما عاشه في بلده وفي رحلة اللجوء"، وهو ما كان معروفا لدى إدارة السجن.

بحسب الراوية الرسمية لسلطات ولاية شمال الراين ويستفاليا، فإن المحتجز أشعل النار في كومة من الأغطية في 17 أيلول/ سبتمبر 2018، مما تسبب بحرق 40 في المئة من جلده وقضى على أثر ذلك في المشفى بعد الحادثة بأسبوعين. ولم يضغط اللاجئ السوري على جرس الإنذار إلا بعد ربع ساعة من إشعال الحريق ومن ثم قام بعد ذلك بفتح النافذة.

تشكيك في رواية النيابة الألمانية...

لكن خبيرا في الحرائق شكك في رواية الشرطة والنيابة الألمانية لواقعة وفاة الشاب في زنزانته. وقال كوربينيان باسيداج لبرنامج "مونيتور إن رواية الشرطة عن الحادثة "غير ممكنة الحدوث". وحسب الخبير فإن استنشاق الغاز السام الناتج عن الحريق لمدة 15 دقيقة يحول دون قدرة الشخص على الإتيان بأي فعل كفتح النافذة أو الضغط على جرس الإنذار.

Nordrhein-Westfalen Klever Justizvollzugsanstalt (picture-alliance/dpa/M. van Offern)

صورة لنافذة الزنزانة التي توفي فيها اللاجئ السوري أحمد أ

ووفقا للتقرير الاستقصائي الذي نُشر على موقع القناة الألمانية الأولى، فإن هناك معلومات من بعض السجناء تفيد بأنهم سمعوا اللاجئ يستغيث طالباً النجدة. مما أثار علامات استفهام حول تأخر موظفي السجن في إنقاذه.

من جانبها أفادت وزارة العدل في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، في بادئ الأمر أن جرس الإنذار لم يُقرع، غير أن الوزارة عادت لتقول إنه وبمراجعة ملفات الكمبيوتر في السجن تبين أن أحمد قرع الجرس بالفعل وأجابه أحد السجانين. واستمر فتح الخط ثوان معدودة، ولكن من غير المعروف حتى الآن فيما إذا كان قد دار حديث بين الاثنين في تلك الثواني أو فحوى الحديث، حسب وزارة العدل في الولاية الألمانية.

هذه التساؤلات دفعت النيابة العام لفتح تحقيق مع من لهم علاقة بالواقعة، وهم ثمانية رجال شرطة وطبيب السجن، بتهمة جريمة قتل غير متعمد ، بسبب الإهمال. كيف تم ذلك؟

"فضيحة" للشرطة الألمانية؟

 الخبير القانوني في حزب الخضر، شتيفان إنغستفيلد، اعتبر آنذاك أن ما جرى فضيحة للشرطة والقضاء: "كلما أمعنا النظر في القضية أكثر نجد الكثير من التناقضات والأسئلة التي تنتظر إجابات".

إغلاق التحقيقات في حادث الوفاة كانت هي الإجابة الأخيرة على الأسئلة والتناقضات التي طرحتها القضية. في (6 نوفمبر/تشرين الثاني) الماضي أعلنت النيابة العامة وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية المتعلقة بحبس اللاجئ. وأرجعت النيابة العامة سبب إغلاق التحقيقات إلى "عدم إثبات ارتكاب الموظفين المسؤولين في السجن، أي جرم يعاقب عليه القانون".

Nordrhein-Westfalen Klever Justizvollzugsanstalt (picture-alliance/dpa/M. van Offern)

سجن مدينة كليفه حيث توفي اللاجئ السوري أحمد أ.

 ووفقًا لنتائج المحققين ، قام أحمد أ. بإضرام النار في ملابسه ودوافعه غير واضحة. و من غير الممكن تحديد ما إذا كان هناك إهمال من جانب المسؤولين في السجن، فالتأكيد على أن الشاب طلب المساعدة عبر جهاز الاتصال الداخلي لم يتم إثباته!

 وكانت تصريحات سابقة للادعاء العام ووزارة العدل في ولاية شمال الراين فيستفاليا، أكدت أن اللاجئ  قام بتشغيل جهاز الإنذار الداخلي بعد ربع ساعة من نشوب الحريق، لكن خبراء شككوا في ذلك.

 وفيما يتعلق بالتساؤلات حول إهمال موظفي السجن للشاب وتركه بدون مراقبة رغم معرفتهم بأنه مصاب باضطراب نفسي. خلصت نتائج المحققين إلى أنه: لم يكن يعاني من أي اضطراب نفسي لدى وقوع الحريق، وأن موظفي السجن لم يمكن بإمكانهم معرفة أنه قد يعرض نفسه للخطر.

 كما أوقف الادعاء العام التحقيق مع عناصر الشرطة الذين ألقوا القبض على اللاجئ  بتهمة حجز الحرية. والسبب هو أنهم لم يقوموا بأي تصرف مخالف للقانون. فهم وبحسب النيابة العامة حصلوا على معلومات خاطئة من بنك معلومات الولاية تفيد بأن هناك مذكرة بحث وقبض بحق الشاب السوري. كذلك الموظفة المسؤولة عن تخزين بياناته وبيانات الشاب المالي، لم يتم إثبات قيامها عمدا  بخطأ يعاقب عليه القانون. وأكدت الموظفة أنها كانت ملتزمة بالتعليمات، ولكنها لا تتذكر من أعطاها التعليمات المتعلقة بالقضية.

 تناقضات القضية دفع بعض متابعيها إلى إطلاق مبادرة عبر فيسبوك تحمل اسم اللاجئ السوري وتطالب بمعرفة كيفية وأسباب وفاته. وكتب أصحاب المبادرة: "لا نصدق أبدا أن التباسا بشخصية أحمد أ. يمكن أن يحصل بهذا الشكل. وإغلاق التحقيقات فضيحة كبيرة وتأكيدا على عدم رغبة في توضيح ملابسات القضية. هناك قائمة طويلة من التناقضات والأكاذيب لا يمكننا تحملها. ينبغي عدم التستر ومحاسبة المسؤولين. نطالب بالعدالة وتوضيح أسباب الوفاة ومن المسؤول عن وفاته".

 لم تكن الأولى!

إن كانت التحقيقات في قضية وفاته أُغلقت. لكن ما وصفه شتيفان إنغستفيلد الخبير القانوني في حزب الخضر بـ"فضيحة الشرطة" يعيد ربما إلى الأذهان حادثة وفاة مشابهة تعرض لها اللاجئ أوري جالو عام 2005.

جاء جالو إلى ألمانيا عام 2000 هربا من الحرب في بلاده (سيراليون). ورغم رفض طلب لجوئه بقي جالو في ديساو. في 7 يناير/ كانون الثاني 2005، قُبض عليه بينما كان بطريق عودته للمنزل في أحد شوارع ديساو، واتهم بالسكر وتجارة المخدرات، بعد ساعات تمّ العثور على جالو في زنزانته محترقا وجثته كانت مربوطة على الفراش في الزانزنة. رغم مرور أكثر من 14 عاما على حادثة وفاة جالو، إلا أن المحاكم بقيت منشغلة في الكشف عن سبب وفاته.

وبعد إغلاق ملف التحقيقات في قضية وفاته عام 2017، وبحسب موقع "taz"، فإن تقريرا طبيا جديدا أظهر تعرض جالو إلى التعذيب قبل وفاته. محكمة نامبيرغ قضت بعدم فتح ملف التحقيقات في وفاة جالو ثانية. لكن عائلة اللاجئ السيراليوني طالبت، في أواخر شهر (أكتوبر/تشرين الأول) 2019، المحكمة الإدارية العليا بإعادة فتح التحقيق لمعرفة سبب وفاة ابنهم.

دالين صلاحية - مهاجر نيوز

 

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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