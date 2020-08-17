 بعد مقتل تركي في شجار.. أعمال عنف بحق السوريين في أنقرة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.08.2021

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أخبار

بعد مقتل تركي في شجار.. أعمال عنف بحق السوريين في أنقرة

حطّم عشرات الأتراك الغاضبين سيارات ومحال تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة الى التدخل، وفق ما أفادت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية الخميس.

قوات التدخل التركية - أرشيف

قوات التدخل التركية - أرشيف

قال شاهد وتقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجموا متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا.

مختارات

أثار نشر بعض النشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق انتهاكا جديدا بحق لاجئ سوري في تركيا الجدل، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث مؤخرا. خبراء يرون أن ثقافة التأليب بحق اللاجئين أضرت بثقافة الترحيب التركية.

بعد أسبوع من فرض عقوبات على أنقرة، أعلنت بروكسل صرف غالبية المساعدة المتفق عليها لتركيا بخصوص اللاجئين وهي من الموضوعات التي وترت العلاقة بين الطرفين، وكان أردوغان قد كرر اتهامه للاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعده.

 قلما يجد المرء دولة ما في أرجاء المعمورة الأربعة لم تطأها قدما لاجئ سوري. كيف لا واللاجئون أضحوا أحد أبرز تجليات الصراع في سوريا وعنوانه الأعرض. فهل مازال أصحاب الشأن يمنون النفس بالعودة لبلادهم حيث لا خبز ولا سلام؟

"لا يوجد لكم مكان في هذا البلد" اسم أحد وسوم "هاشتاغ" الكراهية التي أطلقها بعض الأتراك تجاه اللاجئين السوريين. حملات الكراهية على الإنترنت رافقتها هجمات على الأرض تعرض لها لاجئون سوريون ولم تستثن أتراكا أيضا.

وذكر الشاهد أن الحشد حطم متاجر السوريين ومنازلهم وقلبوا سيارة وأضرموا فيها النيران خلال الاضطرابات في حي ألتينداج بأنقرة. وأطلقت الشرطة النار في الهواء عند مرحلة ما في محاولة لوقف العنف.

ووقعت المشاكل بعد مشاجرة بين شبان أتراك وسوريين يوم الثلاثاء. وقالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن شابا تركيا قُتل وأُصيب آخر.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنه جرى توجيه الاتهامات لاثنين من الأجانب واحتجازهما فيما يتصل بمقتل الشاب.

ونشر مدير الهلال الأحمر التركي كريم كينيك مقطع فيديو على تويتر يظهر إلقاء مقذوفات على المنازل.

وقال "أي من تقاليدنا تنطوي على رشق منازل الناس بالحجارة خلال الليل؟ الكثير من اللاجئين تواصلوا معنا وقالو إنهم يخشون على حياة أطفالهم". ونشر صورة لطفل غطت وجهه الدماء بعد أن أُصيب بحجر أُلقي عليه من عبر نافذة، وقال إن الطفل نُقل للمستشفى للعلاج.

وأضاف "دعونا نخمد هذا الحريق فهو لن يعود بالنفع على أحد". وقال مكتب حاكم أنقرة على تويتر خلال الليل إن "الاحتجاجات والحوادث" التي وقعت مساء الاربعاء انتهت.

تنامي العداء للاجئين

وجاء هذا التوتر في وقت تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك.

وتؤوي تركيا 3,6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.

وتلقت أنقرة، مقابل إنشائها مخيمات للاجئين في جنوب شرق البلاد تؤوي حالياً بالمجمل أكثر من أربعة ملايين شخصا، تمويلاً بمليارات الدولارات.

وأثار حزب المعارضة الرئيسي الشهر الماضي جدلا من خلال تعهده بإعادة اللاجئين السوريين إلى "الوطن" في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.

وكشفت منصّة تيت التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار والتي تحظى بمتابعة واسعة في تركيا، هذا الأسبوع عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلّق العديد منها بالأفغان.

وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة طالبان في أفغانستان، ما من شأنه أن يؤدي الى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي. وتشكل تركياً واحداً من الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.

إ.ع/و.ب ( أ ف ب، رويترز)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


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31.10.15 Muhammad, 19, syrischer Flüchtling in Istanbul am Bosporus; Copyright: DW/C. Roman

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An unidentified Brazilian man shows the scar after an operation to remove his kidney in Durban, South Africa. An organ-trafficking syndicate involving Brazilians,Israelis and South Africans organised the illegal operations, with the donors agreeing to sell their kidneys for US$ 6000 each. Israeli citizen Agania Robel confessed in the Durban Magistrates Court last week to paying R270 000 (US$ 41 500) for a kidney he received in an operation in a Durban hospital. EPA/STR |

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أثار نشر بعض النشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق انتهاكا جديدا بحق لاجئ سوري في تركيا الجدل، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث مؤخرا. خبراء يرون أن ثقافة التأليب بحق اللاجئين أضرت بثقافة الترحيب التركية.