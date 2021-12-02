 بعد مغادرتها منصب المستشارية.. ميركل تجد عملا مناسبا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.06.2022

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منوعات

بعد مغادرتها منصب المستشارية.. ميركل تجد عملا مناسبا

قبيل انتهاء فترة توليها السلطة قالت ميركل وقتها إنها تريد الخلود إلى الراحة بعد 16 عاما قضتها في الحكم، مؤكدة: "سأنام وأقرأ وأسافر". الآن يبدو أن المستشارة السابقة وجدت عملا مناسبا لها وتريد القيام به، فما هو؟

ميركل وأوباما

زارت ميركل رفقة أوباما المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين من أصول أفريقية في واشنطن

بعد قترة راحة قضتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بعد انتهاء فترة حكمها الممتد لـ 16 عاما، يبدو أنها وجدت عملا مناسبا لها. وبحسب صحيفة بيلد الألمانية ستتولى المستشارة السابقة رئاسة لجنة تحكيم جائزة غولبنكيان البرتغالية للإنسانية.

وأكدت متحدثة باسم ميركل مشاركتها الدولية بناء على طلب وكالة الأنباء الألمانية في برلين أن المستشارة السابقة ستتولى رئاسة لجنة التحكيم في الخريف إلى جانب مشاركتها في حفل توزيع الجوائز هناك.

مختارات

في زيارتها الأخيرة لتركيا، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على أن العلاقة بين تركيا وألمانيا ستستمر، بجوانبها الجيدة والسيئة، منتقدة في الوقت ذاته سير الأمور فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية في تركيا.

قالت المستشارة الألمانية إنها تتوقع أن تنام "مطمئنة" بعد أن يخلفها الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتس. ولكنها عبرت عن قلقها حيال الكثير من الأمور في الاتحاد الأوروبي كاستقلال القضاء وحرية الصحافة والتكنولوجيا الجديدة.

وكانت ميركل قد أبلغت الحكومة الفيدرالية في وقت سابق أنها تريد رئاسة لجنة الجائزة، وقرر مجلس الوزراء في 15 يونيو/ حزيران أنه لا توجد أية اعتراضات على توليها وظيفة رئاسة التحكيم.

ورفضت ميركل في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي عرض عمل مقدماً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ويتعلق الأمر بترؤس مجلس استشاري رفيع المستوى كجزء من مشروع إصلاحي للمنظمة الدولية. وقالت ميركل وقتها إنها شكرت غوتيريش، في مكالمة هاتفية أجرتها معه على الفرصة التي قدمها لها، لكنها رفضت العرض.

المؤسسة التي تحمل الاسم نفسه، والتي تأسست في البرتغال في عام 1956 من قبل قطب النفط الأرمني وجامع الأعمال الفنية كالوست غولبنكيان ، تدعي أنها تهدف إلى تحسين نوعية حياة الناس من خلال الفن والأعمال الخيرية والعلوم والتعليم.

في عام 2020، أطلقت المؤسسة جائزة الإنسانية. وكانت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبيرغ أول من حصل على الجائزة التي تبلغ قيمتها مليون يورو. تم تكريم تونبيرغ على مكافحتها للاحتباس الحراري والتدهور البيئي.

فن وثقافة بدلا من السياسة

وكانت المستشارة الألمانية السابقة قد قامت أمس الأربعاء (29 يونيو/ حزيران) برفقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بزيارة إلى المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأمريكيين من أصول أفريقية في واشنطن.

وقال أوباما في تغريدة مرفقة بصورة تظهرهما معا داخل المتحف "عندما كنت رئيسا ، رأيت المستشارة ميركل  تمضي قدما خلال الأزمات بعقيدتها العملية الحكيمة وروح الدعابة ملتزمة ببوصلة أخلاقية صارمة. وأشعر أنني محظوظ لأدعوها بالصديقة". وأضاف أن المتحف بمثابة "تذكرة بأن أمريكا هي عمل مستمر يسير قدما إلى الأمام".

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية أكد ناطق باسم ميركل في برلين أنها في واشنطن من أجل "محادثات سياسية بعد الوقت الذي قضته في المنصب".

وقال الناطق إن ميركل تتواجد في واشنطن منذ أمس الأول الإثنين وسوف تعود إلى برلين اليوم الخميس.

وبدأت صداقة ميركل وأوباما خلال فتراتهما المتداخلة على رأس الحكم، حيث كانت مستشارة من 2005 إلى 2021 وهو كان رئيسا من 2009 إلى 2017.

ع.أ.ج (د ب ا)

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    تهرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تقييم ميركل. وسئل مؤخراً عما إذا كان سيفتقدها فكان رده: "كانت في السلطة لمدة 16 عامًا، وهو أمر رائع". وأضاف أنه كان بإمكانها الترشح مرة اخرى. والتقطت هذه الصورة للسياسيين عام 2007 عندما سمح بوتين بدخول كلبه رغم علمه أن ميركل تخشى الكلاب، الأمر الذي لم تظهره خلال اللقاء.

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    يقضي الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وقت فراغه بشكل أساسي في الرسم. من بين اللوحات التي رسمها بريشته لوحة لأنغيلا ميركل التي زارته مرة في مزرعته في تكساس. وفي حديث لدويتشه فيله (DW) قال بوش الابن "أنغيلا ميركل شغلت منصبها المهم للغاية بإتقان وكرامة. لقد فعلت الأفضل لألمانيا، وهي فعلت ذلك على أساس المبادئ".


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