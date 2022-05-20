 بعد مغادرة بايدن لآسيا..كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.05.2022

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بعد مغادرة بايدن لآسيا..كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ

في عملية "مبرمجة" عند عودة الرئيس الأمريكي من جولة شملت كوريا الجنوبية واليابان، أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً يشتبه أنه عابر للقارات. فما هي "تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي" التي تعمل بيونغ يانغ على تطويرها؟

صورة من الأرشيف لإطلاق صاروخ من كوريا الشمالية

صورة من الأرشيف لإطلاق صاروخ من كوريا الشمالية

أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء (25 أيار/مايو 2022) صاروخاً بالستياً يشتبه أنه عابر للقارات كما أعلنت كوريا الجنوبية بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي جاء إلى آسيا خصوصاً لتأكيد دعمه لسيول وطوكيو في مواجهة التهديد النووي من بيونغ يانغ.

وقالت سيول إن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقت من سونان في ضواحي بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان عند الساعة 6,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) و06,37 و06,42.

مختارات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على الأرجح صاروخا باليستيا من غواصة اليوم الثلاثاء. وقيادة منطقة المحيطين في الجيش الأمريكي ترى ذلك عملا يهدد الاستقرار لكنه ليس بـ"التهديد الفوري" على واشنطن وحفائها.

صرحت الولايات المتحدة أن جيشها يمتلك 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، وهذا العدد هو الأدنى منذ بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة 1967، عندما كان يبلغ 31255 رأسا حربيا.

استدعى إطلاق الصواريخ هذا، وهو بين عشرين تجربة مماثلة أجرتها بيونغ يانغ حتى الآن هذه السنة، إطلاق صواريخ ووضع طائرات مقاتلة أمريكية وكورية جنوبية في حالة تأهب مع تنديد البلدين "بالاستفزازات" المستمرة من جانب النظام الكوري الشمالي.

ونددت سيول "بعمل غير مشروع يشكل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي" كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية إثر اجتماع لمجلس الأمن القومي.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنّ "الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية"، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية. وأضاف "ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية إلى الامتناع عن القيام بمزيد من الاستفزازات وإلى الانخراط في حوار جوهري وبنّاء".

وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنّ "الصاروخ البالستي الأول (صاروخ بالستي عابر للقارات مفترض) بلغ مداه حوالي 360 كيلومتراً ووصل إلى ارتفاع حوالي 540 كيلومتراً". وأضافت أنّ الصاروخ البالستي الثاني "وصل إلى ارتفاع 20 كيلومتراً واختفى أثره"، والثالث هو صاروخ بالستي قصير المدى اجتاز حوالي 760 كيلومتراً على ارتفاع حوالي 60 كيلومتراً.

وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ أحد هذه الصواريخ البالستية سلك "مساراً غير اعتيادي".

"التحليق الانزلاقي الفرط صوتي"

وتعمل بيونغ يانغ على تطوير تكنولوجية تسمح للصواريخ بالمناورة من خلال تغيير مسارها بعد إطلاقها، بما في ذلك خصوصاً "تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي"، مما يزيد من صعوبة اعتراض هذه الصواريخ من جانب منظومات الدفاع الجوي.

عمد النظام الكوري الشمالي الخاضع لعقوبات دولية بسبب برامجه للتسلح، إلى تسريع تجاربه الصاروخية في الأشهر الماضي وعزا ذلك إلى الموقف الأمريكي "المعادي".

وفي آذار/مارس أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً عابراً للقارات للمرة الأولى منذ 2017. وتشتبه أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية في أنها تحضر لتجربة نووية وشيكة، ستكون في حال حصولها الأولى منذ خمس سنوات.

وقال بارك وون-غون الأستاذ في جامعة ايهوا في سيول إن التجارب كانت "مبرمجة بوضوح عند عودة الرئيس بايدن بعد زيارته كوريا الجنوبية واليابان".

وخلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، أجرى بايدن محادثات مع نظيره الجديد يون سوك-يول شدّد خلالها كلاهما على ضرورة تكثيف التدريبات العسكرية لمواجهة تهديدات الشمال. وقال سوك-يول إنه تم أيضاً البحث في نشر طائرات مقاتلة أو صواريخ في شبه الجزيرة "للاستعداد لمواجهة هجوم نووي".

وقال بارك إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية كان يهدف إلى إظهار "معارضة كوريا الشمالية" لهذه التصريحات.

واشنطن "منفتحة" على الحوار

وفي اليوم الأخير من زيارته إلى كوريا الجنوبية، قال بايدن للصحافيين إنّ لديه رسالة واحدة فقط للزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ-أون: "مرحباً. نقطة على السطر". وهي طريقة للإشارة إلى أن واشنطن تبقى منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية رغم عدم ظهور موقف مماثل من قبل بيونغ يانغ.

المفاوضات مع بيونغ يانغ مجمدة منذ فشل قمة في 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب. وتجاهل النظام الكوري الشمالي كل عروض الحوار التي قدمتها واشنطن.

تحدث وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفياً بعد إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأربعاء كما أعلنت وزارة الخارجية. وقال الوزيران انهما "يأسفان بشدة" لأن كوريا الشمالية "تستخدم مواردها المالية الرئيسية لتطوير السلاح النووي وصواريخ بدلاً من تحسين سبل عيش سكانها" ووسائل مكافحة كوفيد-19 الذي ينتشر فيها.

خلال زيارته الى كوريا الجنوبية، قال بايدن أيضاً إن واشنطن عرضت تقديم لقاحات ضد كوفيد-19 لكوريا الشمالية لكنها "لم تتلق رداً". ومنذ مطلع أيار/مايو أصيب أكثر من ثلاثة ملايين شخص ب"حمى" بحسب التعبير الذي تستخدمه وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية وتوفي 68 في البلاد بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت الأربعاء. وكوريا الشمالية التي تعد 25 مليون نسمة غير مطعمين، كانت مقطوعة بالكامل عن العالم منذ بدء انتشار الوباء من أجل تحصين نفسها،كوريا الشمالية لكن انتشار المتحورة أوميكرون في الدول المجاورة أدى في نهاية المطاف الى فشل هذه الاستراتيجية.

خ.س/أ.ف (أ ف ب)

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  • Nordkorea Abschottung (Daily NK)

    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    أوامر بإطلاق النيران

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    عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب

    عودة الفارين

    منذ سنوات وعدد المواطنين الفارين من كوريا الشمالية في تناقص. غير أن هروب المواطنين يبقى مشكلة عويصة بالنسبة للنظام الكوري الشمالي. هنا في الصورة، نجمة تلفزيون كوريا الجنوبية، ليم جي هيون، التي عادت إلى كوريا الشمالية في ظل ظروف مريبة، وأخذت في يوليو/ تموز تتحدث في التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية عن مزاعم حول "الجحيم في الجنوب".

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    ابتزاز واختطاف

    كثير من الكوريين الشماليين يعودون إلى بلدهم عندما يجري اعتقال عائلاتهم أو ابتزازها. وطبقا لأحد التقارير فإن حكومة بيونغ يانغ اتخذت خطوة أوسع من ذلك، حيث تقوم بإرسال عملائها في مناطق الحدود الصينية لمطاردة مواطنيها الفارين واختطافهم من هناك. ويقال إن هؤلاء العملاء يقيمون في فندقين في مدينة داندونغ الصينية على الحدود الكورية الشمالية.

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    جولات سياحية للأجانب

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