 بعد مغادرة آخر جندي.. واشنطن تعلق عمل سفارتها في كابول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.08.2021

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أخبار

بعد مغادرة آخر جندي.. واشنطن تعلق عمل سفارتها في كابول

بعد مغادرة آخر جندي أمريكي من أفغانستان في طائرة نقلت أيضا السفير الأمريكي من كابول أعلنت واشنطن تعليق العمليات بسفارتها بالعاصمة الأفغانية ومواصلتها من قطر، فيما احتفلت طالبان بـ "هزيمة شكلت "درسا للعالم" ولـ "الغزاة".

طائرة حربية تقلع وعلى متنها آخر الجنود الأمريكيين والبعثة الديبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

طائرة حربية تقلع وعلى متنها آخر الجنود الأمريكيين والبعثة الديبلوماسية الأمريكية في أفغانستان.

شارك الجيش الأمريكي صورة لآخر جندي أمريكي وهو يغادر كابول، لتنتهي حرب استمرت 20 عاماً انتهت بعودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان وكانت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوّاً وهو يستقل الطائرة في وقت متأخر من يوم الاثنين في مطار حامد كرزاي.

وأقلعت آخر طائرة عسكرية أمريكية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء (31 أغسطس/ آب 2021) بالتوقيت المحلي، من مطار العاصمة الافغانية.

هكذا أنهت الولايات المتحدة تواجدها بأفغانستان. صورة لآخر جندي يغادر مطار كابول.

هكذا أنهت الولايات المتحدة تواجدها بأفغانستان. صورة لآخر جندي يغادر مطار كابول.

"سنواصل عملنا من الدوحة"

وعقب إقلاع آخر طائرة حربية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان وستقوم بعملياتها انطلاقا من العاصمة القطرية الدوحة، ومنها العمل القنصلي وإدارة المساعدات الإنسانية، عبر فريق يقوده إيان مكاري نائب رئيس البعثة الأمريكية في أفغانستان.

وأضاف الوزير الأمريكي قائلاً: "بدأ فصل جديد من انخراط أمريكا في أفغانستان... سنواصل جهودنا الحثيثة لمساعدة الأمريكيين والأجانب والأفغان على مغادرة أفغانستان إذا اختاروا ذلك".

وبقي الآلاف من الأفغان ممن  ساعدوا القوات الدولية في أفغانستان  ولم يستطيعوا المغادرة. كما أن لا يزال بأفغانستان نحو 100 مواطن أمريكي يُعتقد بأنهم لا يزالون موجودين هناك، لكن واشنطن تحاول تحديد عددهم على وجه الدقة، يقول بلكين.

مختارات

"درس للغزاة"

من جهتها دعت حركة طالبان اليوم الثلاثاء إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود 
الأمريكيين من كابول. وتواجه الحركة المسلحة الآن مجموعة من التحديات الجديدة. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين اليوم في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، وهو آخر مكان كان يخضع للسيطرة الأمريكية: "الإمارة الإسلامية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين". وسار كبار قادة طالبان عبر مدرج المطار للاحتفال بانتصارهم.
 

لكن الحركة أكدت أن "هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي". واعتبر المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول أنه "أيضا درس للعالم".

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"فوضى كابول".. هل تدفع الأوروبيين لتشكيل قوة تدخل سريع؟

يذكر أن نحو 100 ألف فرد من القوات الدولية كانوا منتشرين في ربوع أفغانستان. بينما سجلت الولايات المتحدة أكبر خسائر في الأرواح، إذ فقدت 2460 جنديا أمريكياً هناك. وأجلت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها أكثر من 122 ألف شخص جوّاً من كابول منذ 14 أغسطس/ آب. وانتهت العملية قبل موعد نهائي ينقضي اليوم الثلاثاء كان الرئيس جو بايدن حدده لانسحاب القوات الأمريكية، مما أثار انتقاد كل من الديمقراطيين والجمهوريين لطريقة معالجته للوضع في أفغانستان منذ تقدم طالبان الخاطف واستيلائها على كابول هذا الشهر.

ومع بقاء مصير مطار كابول غامضا بعد رحيل الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على السلطة، قال بلينكن إن واشنطن تعمل على إيجاد طرق لمساعدة الأمريكيين وغيرهم ممن قد يختارون المغادرة عبر الطرق البرية. وقال "ليس لدينا أي أوهام بأن أيّاً من هذه (طرق المساعدة) سيكون سهلا أو سريعا".

من جانب آخر قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول وإنه ينبغي عليها تأمين المطار في أقرب وقت ممكن كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وقال لو دريان لتلفزيون فرنسا 2 "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة
المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار". وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على طالبان لكنها لا تتفاوض مع الحركة.
 

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

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  • Afghanistan Kabul | Menschenmassen am Flughafen in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Afghanistan | Taliban in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Pakistan Chaman | Grenze zu Afghanistan: Grenzkontrollen

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

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  • Weltspiegel 18.02.2021 | Afghanistan 2012 | US-Armee, NATO

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    عودة طالبان لم تستغرق سوى أسابيع بعد الانسحاب الأمريكي

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  • Afghanistan | Mullah Baradar Akhund

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    قيادة طالبان

    الفترة الأولى لحكم طالبان امتدت من عام 1996 إلى عام 2001. وخلالها فرضت الحركة تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية. الحركة تأسست تحت قيادة الملا عمر. أما قائدها الأعلى اليوم فهو هبة الله آخُند زاده. الرئيس المؤسس المشارك الملا بردار، الظاهر في هذه الصورة، يترأس المكتب السياسي للحركة.

  • Afghanistan I Lage in Kabul spitzt sich zu I 16.08.2021

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    طالبان تنصب رايتها

    تقول طالبان إنها مستعدة للسيطرة على البلاد، متعهدة أنها لن تضر بالمدنيين الذين تعاونوا مع القوات الغربية. وأكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، في تصريح أنهم "مستعدون لإجراء حوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وضمان الحماية اللازمة لهم". الأمر نفسه أكده الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في أول مؤتمر صحفي له من كابول. قد يكون من الصعب تصديق هذا الكلام.

  • Afghanistan Update Bildergalerie Witwe mit ihren zwei Kindern in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    خطر على النساء والأطفال

    من المرجح أن تعاني النساء والأطفال والأقليات الأخرى بشكل كبير تحت حكم نظام طالبان. فالنساء والفتيات منعن من التعليم خلال الفترة الأولى لحكم طالبان، والذي انتهى بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001.

  • Afghanistan Wandgemälde von Präsident Ashraf Ghani am internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    فرار الرئيس غني

    هرب الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد في 15 أغسطس/آب. وصرح بالقول: "كي نتجنب الفيضان النازف، اعتقدت أنه من الأفضل الخروج"، لكنه شدد على أنه سيواصل الكفاح من أجل بلاده.

  • Afghanistan | ehemaliger Präsident Hamid Karzai

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    الرئيس السابق كرزاي يدعو للسلام

    أنشأ القادة الأفغان مجلسا للقاء طالبان وإدارة نقل السلطة. الرئيس السابق حميد كرزاي، الذي يقود هذا المجلس، قال إن الهدف هو: "منع الفوضى وتقليل معاناة الشعب" وإدارة "انتقال سلمي" للسلطة.

  • Bundeswehr bereitet Evakuierung von Deutschen in Afghanistan vor

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    جلاء الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون

    قامت ألمانيا بإرسال طائرات عسكرية للمساعدة في الإجلاء من أفغانستان، بعد أن أغلقت سفارتها في كابول. الأمر نفسه تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، حيث تقوم بإجلاء القوات والدبلوماسيين ومسؤولين آخرين من البلاد.

  • USA I Demonstration zur Lage in Afghanistan in Washington

    في صور.. مشاهد الفرار من "إعصار طالبان"

    احتجاجات في الولايات المتحدة

    خرج متظاهرون في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة للاحتجاج أمام البيت الأبيض مطالبين باستعادة السلام في أفغانستان. وقال الأدميرال مايك مولين: إن الولايات المتحدة وحلفاءها "قللوا من شأن تأثير ما تقوم به الحكومة (الأفغانية) الفاسدة".


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