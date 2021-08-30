بعد مغادرة آخر جندي.. واشنطن تعلق عمل سفارتها في كابول

شارك الجيش الأمريكي صورة لآخر جندي أمريكي وهو يغادر كابول، لتنتهي حرب استمرت 20 عاماً انتهت بعودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان وكانت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ويظهر الميجور جنرال كريس دوناهو قائد الفرقة 82 المحمولة جوّاً وهو يستقل الطائرة في وقت متأخر من يوم الاثنين في مطار حامد كرزاي.

وأقلعت آخر طائرة عسكرية أمريكية قبل دقيقة من منتصف ليل الاثنين /الثلاثاء (31 أغسطس/ آب 2021) بالتوقيت المحلي، من مطار العاصمة الافغانية.

هكذا أنهت الولايات المتحدة تواجدها بأفغانستان. صورة لآخر جندي يغادر مطار كابول.

"سنواصل عملنا من الدوحة"

وعقب إقلاع آخر طائرة حربية، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده علّقت وجودها الدبلوماسي في أفغانستان وستقوم بعملياتها انطلاقا من العاصمة القطرية الدوحة، ومنها العمل القنصلي وإدارة المساعدات الإنسانية، عبر فريق يقوده إيان مكاري نائب رئيس البعثة الأمريكية في أفغانستان.

وأضاف الوزير الأمريكي قائلاً: "بدأ فصل جديد من انخراط أمريكا في أفغانستان... سنواصل جهودنا الحثيثة لمساعدة الأمريكيين والأجانب والأفغان على مغادرة أفغانستان إذا اختاروا ذلك".

وبقي الآلاف من الأفغان ممن ساعدوا القوات الدولية في أفغانستان ولم يستطيعوا المغادرة. كما أن لا يزال بأفغانستان نحو 100 مواطن أمريكي يُعتقد بأنهم لا يزالون موجودين هناك، لكن واشنطن تحاول تحديد عددهم على وجه الدقة، يقول بلكين.

"درس للغزاة"

من جهتها دعت حركة طالبان اليوم الثلاثاء إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود

الأمريكيين من كابول. وتواجه الحركة المسلحة الآن مجموعة من التحديات الجديدة. وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين اليوم في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، وهو آخر مكان كان يخضع للسيطرة الأمريكية: "الإمارة الإسلامية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين". وسار كبار قادة طالبان عبر مدرج المطار للاحتفال بانتصارهم.



لكن الحركة أكدت أن "هزيمة الولايات المتحدة شكلت "درسا كبيرا للغزاة الآخرين ولجيلنا المستقبلي". واعتبر المتحدث ذبيح الله مجاهد من مدرج مطار كابول أنه "أيضا درس للعالم".

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يذكر أن نحو 100 ألف فرد من القوات الدولية كانوا منتشرين في ربوع أفغانستان. بينما سجلت الولايات المتحدة أكبر خسائر في الأرواح، إذ فقدت 2460 جنديا أمريكياً هناك. وأجلت القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها أكثر من 122 ألف شخص جوّاً من كابول منذ 14 أغسطس/ آب. وانتهت العملية قبل موعد نهائي ينقضي اليوم الثلاثاء كان الرئيس جو بايدن حدده لانسحاب القوات الأمريكية، مما أثار انتقاد كل من الديمقراطيين والجمهوريين لطريقة معالجته للوضع في أفغانستان منذ تقدم طالبان الخاطف واستيلائها على كابول هذا الشهر.

ومع بقاء مصير مطار كابول غامضا بعد رحيل الولايات المتحدة واستيلاء طالبان على السلطة، قال بلينكن إن واشنطن تعمل على إيجاد طرق لمساعدة الأمريكيين وغيرهم ممن قد يختارون المغادرة عبر الطرق البرية. وقال "ليس لدينا أي أوهام بأن أيّاً من هذه (طرق المساعدة) سيكون سهلا أو سريعا".

من جانب آخر قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الثلاثاء إن حركة طالبان تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول وإنه ينبغي عليها تأمين المطار في أقرب وقت ممكن كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وقال لو دريان لتلفزيون فرنسا 2 "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. يجرون محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة

المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار". وأضاف لو دريان أنه يجب على فرنسا مواصلة الضغط على طالبان لكنها لا تتفاوض مع الحركة.



و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)