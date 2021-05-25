بعد معاناة في السجن.. الإفراج عن مراسل دويتشه فيله في بيلاروسيا

أفاد بيان من مؤسسة دويتشه فيله الألمانية اليوم الثلاثاء (الأول من حزيران/يونيو 2021) أنه تم الإفراج عن مراسلها ألكسندر بوراكوف الذي كان محتجزاً في بيلاروسيا منذ 20 يوماً.



وقال بوراكوف، الذي يعمل كمراسل حر لدويتشه فيله في بيلاروسيا، إنه تعرض لمعاملة غير إنسانية أثناء وجوده في السجن، وأوضح: "كان الأمر أشبه بكونك في سجن عسكري"، ويضيف: " "كانوا يوقظوني مرتين كل ليلة، ويخرجوني من الزنزانة ويأمروني بخلع كل ملابسي، بما في ذلك ملابسي الداخلية". كما لم يتم منحه وسادة أو بطانية وكان يعاني في كثير من الأحيان من البرد. وبحسب بوراكوف، فقد كان عليه أن يغير زنزانته كل يوم تقريباً، ولبضعة أيام كان عليه أن يتشارك زنزانة مصممة لاثنين مع ثلاثة سجناء آخرين.

وأعرب مدير دويتشه فيله بيتر ليمبورغ عن ارتياحه لإطلاق سراح بوراكوف. كما أعرب ليمبورغ عن شعوره بالقلق إزاء الوضع الذي تواجهه وسائل الإعلام في بيلاروسيا. وقال: "لقد تزايد احتمال أن يحاول النظام إسكات آخر الأصوات المستقلة في بيلاروسيا، أيا كانت الوسيلة". وانتقد ليمبورغ عدم رد السفير البيلاروسي في برلين أو السلطات في مينسك على احتجاج المؤسسة على اعتقال بوراكوف.

وبدأ بوراكوف في إضراب عن الطعام، واضطر إلى إنهائه بعد سبعة أيام بسبب مشاكل صحية. وتم احتجاز بوراكوف في 12 أيار/مايو في مدينة موجيليف شرق مينسك بينما كان يعد تقريراً عن محاكمة سياسي معارض. وبعد ثلاثة أيام من احتجازه، حُكم عليه بالسجن 20 يوماً بتهمة "المشاركة المتكررة في مظاهرة غير مصرح بها في غضون عام"، رغم أن بوراكوف والعديد من نشطاء حقوق الإنسان أكدوا بالإجماع أنه لم تحدث مثل هذه المظاهرة. وكان قد صدر حكم على المراسل بالسجن 10 أيام العام الماضي.



م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)