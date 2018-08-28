بعد معارضة امتدت لسنوات.. "زر الذعر" في الفنادق الأمريكية

في أمريكا، بدأت النقابات والجماعات الحقوقين الضغط العام الماضي لتوفير "زر الذعر"، في أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل التواصل الاجتماعي وحادث إطلاق النار في لاس فيغاس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

وتكون العاملات في الفنادق معرضات لتحرش جنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

وقالت كاثرين لوجار، الرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق، للصحفيين في فعالية للقطاع في واشنطن "إن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح"، كما ذكرت "أنها ستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين ومن المتوقع توزيعها خلال الأعوام القليلة المقبلة".

وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فنادق ماريوت وهيلتون بتوزيع الأجهزة على الموظفين في جميع الفنادق التابعة لهم في الولايات المتحدة بحلول عام 2020.

وقال الرؤساء التنفيذيون في مجموعة فنادق انتركونتنينتال وويندام إنهم يعكفون على وضع خطط لتوزيع الأجهزة على العاملين في الفنادق التي يمتلكونها أو يديرونها خلال العامين المقبلين.

فيما أوضحت مجموعة فنادق "هيات" إن هذه الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها بأمريكا الشمالية والجنوبية وإنها تخطط لتوزيعها في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها.

ويُذكر أن مجموعة من العاملات في فنادق ماريوت، قد طالبن خلال الاجتماع السنوي للشركة في العام الحالي بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي بما في ذلك توفير زر الذعر.

ويحمل العاملون في الفنادق المسجلون في نقابات أجهزة مماثلة منذ عام 2012 بعدما اتهمت عاملة في أحد الفنادق رئيس صندوق النقد الدولي السابق "دومينيك ستروس كان" بالتحرش بها جنسيا في أحد فنادق نيويورك، عام 2011.

وكشفت دراسة أجرتها نقابة يونيت هير للعاملين في قطاع الفنادق والضيافة أن مسحا في عام 2016 شمل نحو 500 من عاملات الضيافة في منطقة شيكاغو أظهر أن 58 بالمئة من العاملات في الفنادق و77 بالمئة من العاملات في نوادي القمار تعرضن لتحرش جنسي من نزلاء.

م.م (رويترز)