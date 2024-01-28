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سياسةألمانيا

بعد مظاهرات مناهضة.. إخفاق انتخابي "للبديل" بشرق المانيا

٢٨ يناير ٢٠٢٤

خابت مساعي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بالفوز برئاسة ثاني مجلس محلي لدائرة بولاية تورينغن بشرق ألمانيا، وذلك بعدما فاز مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي كريستيان هيرغوت على مرشح "البديل" أوفه في تروم.

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مظاهرة في هامبورغ ضد الشعبوية والتطرف
خابت مساعي حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بالفوز برئاسة ثاني مجلس محلي لدائرة بولاية تورينغن بشرق ألمانيا.صورة من: dpa/picture alliance

أطاح الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الأحد (28 يناير/ كانون الثاني 2024) بآمال حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الفوز برئاسة ثاني مجلس محلي له لدائرة على مستوى البلاد، وذلك بعد أن فاز مرشح الحزب المسيحي على مرشح الحزب اليميني الشعبوي في جولة الإعادة من الانتخابات على منصب رئاسة مجلس محلي في دائرة زاله-أورلا بولاية تورينغن شرقي ألمانيا.

وبعد فرز أصوات جميع اللجان الانتخابية، أعلن رئيس الانتخابات المحلية اليوم الأحد فوز مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستيان هيرغوت، في جولة الإعادة، حيث حصل على 52.4 من الأصوات، متفوقا على مرشح حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أوفه في تروم.

وكان تروم قد خرج من الجولة الأولى في هذه الانتخابات قبل أسبوعين متفوقا بصورة واضحة على منافسه حيث كان حصل على 45.7 في المئة من الأصوات 33.3 في المئة لـهيرغوت، وكان تروم يأمل في فوز حزبه بثاني رئاسة لدائرة محلية على مستوى ألمانيا بعد أن كان مرشح الحزب اليميني الشعبوي، روبرت زسلمان، فاز برئاسة دائرة زونيبرغ بولاية تورينغن أيضا في وقت سابق العام الماضي.

ويشار إلى أناستطلاع للرأي أظهر تراجعا في التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، بعد مظاهرات حاشدة ضد التطرف اليميني شهدتهاألمانيا في الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "إنسا" لأبحاث الرأي لصالح صحيفة "بيلد" الشعبية واسعة الانتشار، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء (23 يناير/كانون الثاني 2024)، تراجع تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" من 23 في المئة إلى 21.5 في المئة.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)

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