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سياسةألمانيا

بعد مظاهرات حاشدة- تراجع شعبية "البديل" من أجل ألمانيا"

٢٣ يناير ٢٠٢٤

بعد أيام من مظاهرات حاشدة مناهضة لليمين الشعبوي في العديد من المدن الألمانية، أظهر استطلاع للرأي تراجعا في شعبية "حزب البديل من أجل ألمانيا" يصفه الخبراء بأنه الأكبر منذ نحو عامين.

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صورة لمظاهرة ضد اليمين المتطرف في مدينة لايبزيج بتاريخ 21 يناير 2024
شهدت ألمانيا موجة من المظاهرات لأكثر من أسبوع بعد نشر تقرير استقصائي كشف أن أعضاء من حزب البديل قاموا بحضور اجتماع لليمين المتطرف في مدينة بوتسدام صورة من: dts-Agentur/picture alliance

بعد مظاهرات حاشدة ضد التطرف اليميني في ألمانيا، أظهر استطلاع للرأي تراجع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي. ووفقا لاستطلاع أجرته مجموعة "إنسا" لأبحاث الرأي لصالح صحيفة "بيلد"، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء (23 يناير/كانون الثاني 2024)، تراجع تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا"من 23%، ليصل إلى 5ر21% .

ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن هيرمان بينكرت، رئيس مجموعة "إنسا" تعقيبا على نتائج الاستطلاع الأول للرأي عقب المظاهرات قوله إن المظاهرات "أظهرت تأثيرها". ووفقا لبيانات صحيفة "بيلد" فإن هذا نتيجة هذا الاستطلاع تمثل "أكبر تراجع للبديل من أجل ألمانيا منذ نحو عامين".

ويسير حزب "البديل من أجل ألمانيا" في اتجاه تصاعدي واضح في استطلاعات الرأي منذ منتصف عام .2022 وقد كان الحزب مؤخرا هدفا لاحتجاجات حاشدة مناهضة لليمين المتطرف في مطلع الأسبوع الجاري، شارك بها ما يقرب من مليون متظاهر في العديد من المدن بأنحاء ألمانيا.

وكانت ألمانيا شهدت موجة من المظاهرات لأكثر من أسبوع بعد نشر تقرير استقصائي كشف أن أعضاء من حزب البديل قاموا بحضوراجتماع لليمين المتطرف في مدينة بوتسدام في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المشاركون خططا لإعادة المهاجرين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يعتبرون أنهم لم يتم دمجهم بما يكفي، حتى أولئك الذين يحملون جوازات ألمانية.

ا.ف/ ح.ز   (د.ب.أ)

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