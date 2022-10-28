بعد مطاردة استمرت أياما.. كوبرا سامة تفر مجدداَ بحثا عن الحرية

بعد حوالى أسبوع على فرارها اللافت من حجرها في حديقة حيوانات سويدية، نجحت أفعى من نوع الكوبرا الملك في الهرب مجدداً بعدما حدد طاقم الحديقة موقعها داخل جدار، على ما أعلنت السلطات يوم أمس الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول .
وكان هذا الحيوان الزاحف الملقب بـ"سير فاس" ("السيد المصفر") قد فر، يوم السبت الماضي عبر أحد الأضواء المثبتة في قفصه بعد بضعة أيام فقط على وصوله إلى حديقة "سكانسن" للحيوانات في ستوكهولم. وبعد فراره، أُطلق على الثعبان الهارب اسم "هوديني"، في إشارة إلى نجم فنون التخفي الأمريكي المجري الشهير هاري هوديني.
وأغلقت حديقة الحيوانات قسم الزواحف بعد الفرار. ومن أجل تحديد موقعه، رش الموظّفون الدقيق ونصبوا فخاخاً لاصقة. كما استعانوا بكاميرات خاصة زودتهم بها السلطات الجمركية للتفتيش في نقاط خارجة عن متناولهم. وبدا الجمعة أن عملية البحث وصلت إلى خواتيمها السعيدة إثر رصد الثعبان داخل جدار.
لكنّ الجمارك السويدية كتبت في بيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي "حُدد موقع "سير فاس"، لكنه هرب مجددا"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. وأضافت "بفضل عمل منهجي، حُدد أخيراً موقع "سير فاس" في جدار داخلي قرب قفص الزواحف"، لكن الثعبان "نجح مجدداً أمس في الفرار".
وتستضيف حديقة الحيوانات أفاعي من نوع الكوبرا الملك منذ قرابة خمسة عشر عاماً، لكن الوافد الجديد لم يحتج سوى لبضعة أيام قبل أن يجد طريقة للفرار. وأفادت إدارة حديقة الحيوانات أن "هوديني" كان يتمتع بامتياز مقارنة بالأفاعي السابقة في الموقع، إذ إن طاقم الحديقة استبدل أخيراً مصابيح الإنارة فوق قفص الزواحف بأخرى أقل استهلاكا للطاقة وأقل حرارة بكثير مقارنة بالمصابيح السابقة التي كانت تُبعد الزواحف.
ويُصنّف الكوبرا الملك أطول ثعبان سام في العالم، ويعود أصله إلى جنوب آسيا وجنوب شرقها. ومع أنّه يتغذى على أنواع الثعابين الأخرى، فإنّ لدغته قد تتسبب في مقتل الشخص إذا لم يلقَ العلاج المناسب.
(أ ف ب) / إ.م
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
تمكن ذكر غوريلا من نوع فضية الظهر من الهروب من قفصه في حديقة حيوان لندن يوم الجمعة (الرابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر). واُحتجز زوار الحديقة داخل متاجر الهدايا لمدة ساعة لحين الإمساك بالغوريلا الهارب، كما نقلت صحيفة غارديان. حديقة الحيوان فتحت تحقيقا في الحادث ولم تعلن عن كيفية هروب الغوريلا.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
رغم أن حادثة هرب ذكر الغوريلا في لندن لم تسفر عن مخاطر للزوار، إلا أن جماعات تدافع عن حقوق الحيوان والحياة البرية حذرت من مثل هذه الحوادث. وأشار كريس درابر من مؤسسة "بورن فري" إلى مخاطر اقتناء الحيوانات البرية الخطيرة في المنازل".
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
محاولات هروب الحيوانات ليست بالغريبة، إذ حاول قردان من الأورانجوتان (أو السعلاء) الهروب من حديقة حيوان مدينة ديسبورغ الألمانية في عام 2015 وتسلق أحدهما الجدار الخارجي لحديقة الحيوان ما دفع الشرطة إلى إطلاق النار عليه وقتله خوفا من خروجه إلى الشارع وتعريضه المارة للخطر. أما القرد الثاني الظاهر في الصورة وهي أنثى الأورانجوتان فقد نجح حراس الحديقة في إصابتها بطلق مخدر وإرجاعها للقفص.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في حزيران/ يونيو 2012 نجح خمسة قردة من نوع الشمبانزي في العثور على طريقة للخروج من السياج الخارجي لحديقة حيوان مدينة هانوفر الألمانية. وأثناء تحليقهم للخروج من الحديقة أصابوا طفلة صغيرة عمرها خمسة أعوام. فيما نجح الشخص المسؤول عن العناية بهم في إرجاعهم للحديقة بعد أن ناداهم وكلمهم.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
لم تقتصر محاولات الهروب على القردة فقط، ففي شهر أيلول/ سبتمبر 2016 نجح نمر الثلج " سنو جوك" في الهروب من حديقة حيوان فوبرتال الألمانية، وبعد 15 دقيقة استطاع حراس الحديقة العثور على النمر الصغير وتهدئته وإرجاعه للحديقة. نمر الثلج هو حيوان نادر ويعتقد أنه هنالك 4000 إلى 7000 نمرا فقط مازالت تعيش في البرية.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
فيما تمكنت أنثى حيوان الراكون من الهرب من حديقة حيوان "تروبيكواريا" في جنوب انكلترا مستغلة الأمطار التي هطلت بغزارة وحفرت طريقها في الأرض وخرجت خارج الحديقة. لم يستطع حراس الحديقة العثور عليها لكنها عادت بنفسها للعيش من جديد في الحديقة بسبب ذكر الراكون المقيم في الحديقة.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
في اليابان نجح طائر بطريق من الهرب من حديقة حيوان في طوكيو في سنة 2012. ولم يتمكن حراس الحديقة من العثور على البطريق الذي كان يبلغ عمره عاما واحدا، وخشوا أنه قد يلقى حتفه بسبب تغير الظروف الطبيعية حوله. وبعد نحو شهرين وُجد البطريق بالقرب من ساحل طوكيو وهو بأفضل صحة وقررت لذلك إدارة الحديقة تركه يعيش هناك.
-
حيوانات رفضت القفص وحاولت الهروب إلى الطبيعة
نجح زوج من حيوان الباندا الحمراء في الخروج من حديقة حيوان أوبل غرب ألمانيا في عام 2008. ويُعتقد أنهما تسلقا أشجار القصب للوصول إلى الحرية. ونجحت إدارة الحديقة في العثور عليهما بعد يومين. وفي عام 2011 قررت إدارة الحديقة إرسال زوج الباندا إلى حديقة حيوان برلين.