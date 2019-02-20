بعد مطاردة استمرت أياماً .. الإمساك بـ"كوبرا" هاربة في ألمانيا

تمكنت قوات الإنقاذ من الإمساك بأفعى كوبرا الجمعة (30 أغسطس/ آب 2019) في مدينة هيرنه بولاية شمال الراين وستفاليا. وتمكن أحد خبراء الأفاعي من الإمساك بالكوبرا السامة وهي تحت درجة من درجات سلم مدخل قبو أحد المنازل المأهولة بالمدينة، وهي على قيد الحياة وتم وضعها تحت رعاية متخصصة.

وقالت إدارة المدينة الواقعة بمنطقة الرور: "لم يصب أحد بأذى". وكان سكان المنطقة قد رأوا الأفعى السامة بعد ظهر الجمعة لأول مرة منذ عدة أيام. واكتشف أحد العاملين في شركة إدارة أعمال المدينة "كاسترو بروكسل" وجود الكوبرا خلال عملية حصاد رابضة على جدار المنزل الذي شوهدت عنده يوم الأحد الماضي، وقال إن لونها "أصفر ذهبي"، مشيراً إلى أنها انسحبت للخلف.

كما وجدت إحدى الساكنات الأفعى شديدة السمية من نوع "مونوكل كوبرا"، والتي يقدر طولها بما لا يقل عن 1.4 متراً، يوم الأحد الماضي بين سلالم المبنى. وتم تفتيش المبنى على يد عدد كبير من الاختصاصيين في التعامل مع الأفاعي خلال الأيام الماضية، وتم إخلاء المجمع السكني بأكمله لاعتبارات الأمان، حيث ألزم سكان المجمع وعددهم 30 شخصاً بمغادرة منازلهم.

وتعتقد إدارة مدينة هيرنه أن هذه الأفعى خرجت من منزل أحد مستأجري الشقق في المجمع السكني، وأوضحت أنه يقتني في مسكنه 20 أفعى سامة، إلا أنه ما يزال ينفي ذلك حتى الآن.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ)