 بعد مطاردة استمرت أياماً .. الإمساك بـ″كوبرا″ هاربة في ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 30.08.2019

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منوعات

بعد مطاردة استمرت أياماً .. الإمساك بـ"كوبرا" هاربة في ألمانيا

نجحت قوات إنقاذ ألمانية في الإمساك بأفعى سامة من نوع الكوبرا بعد عدة أيام من فرارها من شقة في مجمع سكني في مدينة هيرنه، وذلك بعد أن مشطت المجمع وأخلت عدداً من العائلات القاطنة هناك.

Monokelkobra (picture-alliance/imagebroker/C. Carbillet)

تمكنت قوات الإنقاذ من الإمساك بأفعى كوبرا الجمعة (30 أغسطس/ آب 2019) في مدينة هيرنه بولاية شمال الراين وستفاليا. وتمكن أحد خبراء الأفاعي من الإمساك بالكوبرا السامة وهي تحت درجة من درجات سلم مدخل قبو أحد المنازل المأهولة بالمدينة، وهي على قيد الحياة وتم وضعها تحت رعاية متخصصة.

وقالت إدارة المدينة الواقعة بمنطقة الرور: "لم يصب أحد بأذى". وكان سكان المنطقة قد رأوا الأفعى السامة بعد ظهر الجمعة لأول مرة منذ عدة أيام. واكتشف أحد العاملين في شركة إدارة أعمال المدينة "كاسترو بروكسل" وجود الكوبرا خلال عملية حصاد رابضة على جدار المنزل الذي شوهدت عنده يوم الأحد الماضي، وقال إن لونها "أصفر ذهبي"، مشيراً إلى أنها انسحبت للخلف.

مختارات

"تسلحت" السلطات الألمانية بالدقيق والشرائط اللاصقة، في عملية لاصطياد ثعبان كوبرا ظهر في إحدى المدن. نحو 30 شخصاً اضطروا لترك منازلهم كإجراء وقائي وقضوا الليلة لدى الأصدقاء أو في وحداث طوارئ أعدتها السلطات. (26.08.2019)

لم يتردد كلبان ولو ثانية واحدة في التضحية بحياتهما من أجل إنقاذ طفلة صغيرة كانت تغط وحدها في نوم عميق. الكلبان دخلا في معركة مميتة مع أفعى سامة من نوع كوبرا، ومنعا وقوع كارثة محققة كانت ستحل بأسرة الطفلة الصغيرة. (24.07.2019)

قطع الطباخ بينغ أفعى الكوبرى إلى قطع صغيرة لتحضير حساء منها، ولكنه لم يعرف بأن رأس الأفعى ما زال حيا رغم موت وتقطيع الجسد. الطباخ دفع غاليا بسبب خطئه هذا ورافق الأفعى التي قتلها إلى الموت. (26.08.2014)

كما وجدت إحدى الساكنات الأفعى شديدة السمية من نوع "مونوكل كوبرا"، والتي يقدر طولها بما لا يقل عن 1.4 متراً، يوم الأحد الماضي بين سلالم المبنى. وتم تفتيش المبنى على يد عدد كبير من الاختصاصيين في التعامل مع الأفاعي خلال الأيام الماضية، وتم إخلاء المجمع السكني بأكمله لاعتبارات الأمان، حيث ألزم سكان المجمع وعددهم 30 شخصاً بمغادرة منازلهم.

وتعتقد إدارة مدينة هيرنه أن هذه الأفعى خرجت من منزل أحد مستأجري الشقق في المجمع السكني، وأوضحت أنه يقتني في مسكنه 20 أفعى سامة، إلا أنه ما يزال ينفي ذلك حتى الآن.

ي.أ/ ع.خ (د ب أ)

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    سمك القرش الأبيض

    وهو أخطر أنواع أسماك القرش ويعيش في جميع المياه المجاورة للسواحل ذات المياه الدافئة وفي البحر الأبيض المتوسط. أطلقت عليه هذه التسمية للون بطنه الأبيض. سمك القرش يهاجم فقط عند إحساسه بالجوع وبإمكانه التعرف على الفريسة من على بُعد مئات الأمتار. وقضمة واحدة من أسنانه الحادة تكفي لإنهاء حياة الضحية.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    الكوبرا

    أفعى الكوبرا هي إحدى أخطر الثعابين على الإنسان، مصدر قوتها هو كمية سمها الكبيرة، إذ تستطيع بلدغة واحدة ضخ سم كاف لقتل 20 إنسان في ثلاث ساعات. أخطر أنواع الكوبرا هي التي تعيش في الهند. وللكوبرا طريقتان في استخدام سمها القاتل: إما عن طريق اللدغ بأنيابها السامة الموجودة في مقدمة الفك العلوي، أو عن طريق رش السم في عين الضحية.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    ضفدع السهم السام

    يعيش ضفدع السهم السام في أمريكيا الجنوبية. وأطلقت عليه هذه التسمية لكون جلده يحتوي على مادة قلوية سامة استخدمها سكان أمريكا الأصلين (الهنود الحمر) في تسميم سهام الصيد. جلد هذا الضفدع مسموم بالكامل وبمجرد مسه من قبل الإنسان يتوقف نبض القلب في أقل من دقيقة، وكل ضفدع من هذا النوع ينتج سما كل يوم يكفي للقضاء على عشرة أشخاص مجتمعين.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    النحل القاتل

    وهو عبارة عن نحل ناتج من تهجين النحل الأوروبي مع النحل الأفريقي. ولا يمكن تمييزه في الشكل عن نحل العسل الاعتيادي، إلا عن طريق الكشف عليه في المختبر. النحل القاتل ليس أشد خطرا من النحل الأوروبي، لكن خطورته تكمن في طريقة هجومه على الضحية، إذ يهاجم النحل الطريدة لمسافات بعيدة وبأعداد كبيرة جدا، لذلك يلسع الفريسة بكميات كبيرة من السموم.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    العقرب الأصفر

    يعيش العقرب الأصفر في المناطق الرملية وخاصة في الشرق الأوسط ويعد أحد أخطر أنواع العقارب، ويسمى أيضا بالعقرب الأشقر. يتركب سم هذه العقارب من أنزيمات ومركبات، بعضها يسبب آلاما مبرحة للملسوع، حيث تخدر الجسم وتوقف تنفسه وتعطل ضربات قلبه، مما قد يؤدي إلى وفاته في حالة عدم تلقي العلاج بصورة سريعة.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    التمساح الاسترالي

    هو أخطر أنواع التماسيح المفترسة وأفتكها بالعالم، ولا تنجو الضحية منه إلا بأعجوبة. ويستطيع التمساح الأسترالي أن يقطع حيواناً كبيراً بالإمساك به بفمه ومن ثم الدوران حول نفسه بسرعة وبشكل طولي في الماء ومن ثم تقطيع الفريسة إلى قطع صغيرة يبتلعها بشكل سريع.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    أفعى التايبان المحلي

    يعيش هذا النوع من الأفاعي في قارة أستراليا. وتحتل أفعى التايبان المركز الأول بين باقي الأفاعي من حيث فعالية سمها وقوته، إذ يمكن لسمها قتل 100 شخص أو قتل 250000 فأر دفعة واحدة.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    قناديل البحر الاسترالية

    يكثر هذا النوع من قناديل البحر بالقرب من سواحل أستراليا ويعتبر أقوى قاتل كيميائي في مملكة الحيوان. وطريقة لدغ قنديل البحر تختلف عن الثعابين والعقارب، ففي نهاية أذرعها الطويلة توجد آلاف الخلايا اللاسعة والقادرة على اختراق جلد الإنسان والوصول إلى الجهاز العصبي مباشرة. وهذه العملية تتم خلال أجزاء قليلة من الثانية، وهي أسرع عملية هجوم يقوم بها مخلوق على وجه الأرض، ويمكنها قتل شخص بالغ خلال ثلاث دقائق

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    العنكبوت البرازيلي الجوال

    هو عنكبوت سام وعدواني يعتبره البعض أخطر عنكبوت في العالم. يلقب بالبرازيلي لأنه اكتشف هناك لأول مرة، لكنه يعيش أيضا في مناطق أخرى من أمريكيا الجنوبية والوسطى. دخل هذا العنكبوت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في سنة 2007 لمسئوليته عن معظم الوفيات البشرية .وتكمن خطورته فى مفاجأته للضحية، لأنه يتخفي خلال النهار في المناطق المكتظة بالسكان وفي داخل المنازل والملابس والأحذية والسيارات.

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    أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

    بعوضة الأنوفية

    بعوضة الأنوفيلة الصغيرة هي من أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان، وتتغذى إناثها على دم الإنسان، وتعتبر من أكثر الحشرات الماصة للدماء انتشاراً. تنقل بعوضة الأنوفيلة عدة أمراض قاتلة للإنسان وخاصة مرض الملاريا، ويُقدر عدد ضحاياها من البشر سنويا بالملايين.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أكثر الكائنات الحية فتكا بالإنسان

للإنسان الكثير من الأعداء في الطبيعة، بعضهم ضخم الحجم وذو بنية جسدية قوية لا يستطيع الإنسان مجابهته، وآخرون حجمهم صغير لكن قدرة فتكه بالإنسان كبيرة. الجولة المصورة التالية تستعرض بعض هذه الكائنات. (20.12.2013)  

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