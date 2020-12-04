 بعد مصرع مستوطنة.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2020

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أخبار

بعد مصرع مستوطنة.. الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في الضفة الغربية

المستوطنة إستر هورغن أم لستة أطفال، خرجت للركض غرب مدينة جنين ولم تعد، ليعثر عليها ميتة بعد تعرضها للضرب. نتنياهو تعهد باعتقال القاتل ومحاسبته. وسيعزز الجيش انتشاره في الضفة الغربية.

صورة رمزية لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية

صورة رمزية لجنود إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2020) أنه سيعزز انتشاره في الضفة الغربية المحتلة مع تصاعد التوتر بعد مصرع مستوطنة يهودية هناك. وتم العثور على إستر هورغن، البالغة من العمر 52 عاماً، وهي أم لستة أطفال، مقتولة ليلاً بالقرب من مستوطنة "تل منشيه" غرب مدينة جنين في شمال الأراضي الفلسطينية. وهي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية.

وقال أقاربها إنها خرجت للركض ولم تعد. وتحقق السلطات الإسرائيلية في الوفاة بعد ظهور مؤشرات على تعرضها للضرب حتى الموت.

مختارات

في رد على هجوم بقنبلة محلية الصنع أدى إلى مقتل شابة إسرائيلية، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة تقع قرب موقع الهجوم.

ندد بنيامين نتانياهو بمقتل جندي إسرائيلي، كان طالباً بمدرسة دينية وعثر عليه مطعوناً حتى الموت قرب مستوطنة خارج مدينة الخليل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجندي تعرض فيما يبدو للخطف قبل قتله وترك جثته بجانب أحد الطرق.

ولم يقدم أي مسؤول إسرائيلي أي دليل يشير إلى تورط فلسطيني في مقتل هورغن. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين أن "قوات الأمن ستعتقل القاتل في أقرب وقت ممكن وسنقوم بمحاسبته".

وصدر أمر حظر نشر رسمي للتحقيق يمنع الشرطة من التعليق على أي مشتبه بهم محتملين. وقال مصور لوكالة فرانس برس إن هورغن دُفنت الثلاثاء في تل منشيه.

من جانبها، أدانت فرنسا، البلد الذي وُلدت فيه هورغن، قتلها ووصفته بأنه "جريمة شنيعة".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء إنه "قرر تعزيز شعبة يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من أجل تعزيز الدفاع عن المجتمعات والطرق في المنطقة"، في إشارة إلى المستوطنات والطرق الالتفافية المؤدية إليها. ويهودا والسامرة هو الاسم التوارتي للمنطقة التي تغطي الضفة الغربية ويستخدمها العديد من الإسرائيليين لوصف الأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أن أكثر من 450 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات بُنيت في مخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية، حيث يعيش أيضاً حوالي 2.8 مليون فلسطيني.

ص.ش/ي.أ (أ ف ب)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


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