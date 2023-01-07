 بعد مشاحنات الكونغرس..هل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟ | مسائية DW | DW | 09.02.2023

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مسائية DW

بعد مشاحنات الكونغرس..هل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟

بعد الشد والجذب في الكونغرس خلال خطاب بايدن عن حالة الأمة.الرئيس الأمريكي يحض الجمهوريين والديموقراطيين على العمل معا.. فهل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟

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