بعد مشاحنات الكونغرس..هل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟

فترة رئاسية أولى عصيبة.. هل يترشح بايدن لولاية رئاسية ثانية؟

رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.