بعد مشاحنات الكونغرس..هل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟

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بعد الشد والجذب في الكونغرس خلال خطاب بايدن عن حالة الأمة.الرئيس الأمريكي يحض الجمهوريين والديموقراطيين على العمل معا.. فهل يعرقل الجمهوريون سياسات بايدن؟
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح طرد النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية على خلفية تصريحات سابقة لها وصفت بأنها معادية للسامية، في خطوة اعتبرها الحزب الديموقراطي انتقامية. عمر قالت إنها لم تتفاجأ بالأمر.
رغم فترته الرئاسية الأولى العصيبة، إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يفكر جدياً في الترشح لفترة رئاسية ثانية مع عدد من الإنجازات شهدتها نهاية العام الحالي. ويبقى موضوع تقدم بايدن في العمر هو الأكثر إثارة للجدل.
في مشهد يذكر بأنصار ترامب، اقتحم المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو مبنى الكونغرس الوطني وكذلك القصر الرئاسي والمحكمة العليا. ورفض أنصار الرئيس المهزوم قبول فوز اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات.
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب تاريخي ألقاه أمام الكونغرس الأميركي أنّ المساعدة الأميركية لكييف "ليست صدقة" بل هي "استثمار في الأمن العالمي والديموقراطية"، بعدما تلقى دعم الرئيس جو بايدن.
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